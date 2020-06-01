Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD

для раздела Блоги
7
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

После выхода блогов про самые удачные процессоры от Intel и AMD в комментариях зазвучали обвинения в моем "фанатстве" и преданности продукции одного производителя. Причем обвинялся я как в фанатстве в отношении продукции AMD, так и Intel.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

реклама


Я много раз писал о том, что я беспристрастен в выборе комплектующих и покупаю то, что выгоднее и перспективнее на данный момент, поэтому не надо искать в моих блогах того, чего там нет. Поскольку обвинения в моей преданности корпорации AMD все же звучали чаще, новый цикл блогов, про самые неудачные видеокарты всех времен, я начну с продукции AMD.

реклама


Почему я не пишу ATI/AMD в названии блога? Напомню читателям, что компания AMD в 2006 году купила компанию ATI. Первое время это вызвало даже некоторую неразбериху среди пользователей и обзорщиков. Например, AMD Radeon HD 2900 XT иногда в обзорах называли ATI Radeon HD 2900 XT.

реклама

Но я считаю, что не стоит объединять продукцию ATI и AMD в критических блогах, поэтому возьму видеокарты 2006 года выпуска и позже.
Хотя была мысль включить в этот список и ранние видеокарты, например ATI Radeon X600 XT.

AMD Radeon HD 2900 XT


реклама

AMD Radeon HD 2900 XT был выпущен в 2007 году и, как многим тогда казалось, должен был разгромить GeForce 8800 Ultra. Все косвенные признаки указывали на это, взять хотя бы шину памяти шириной в 512(!) бит.

Но в реальности флагман AMD мог бороться только с GeForce 8800 GTS, да и то не во всех играх. Ситуацию усугубляло чудовищное для того времени энергопотребление в 215 ватт, неудачная и шумная система охлаждения и софтовые проблемы.

В результате Radeon HD 2900 XT остался продуктом исключительно для энтузиастов, а основная масса игроков быстро забыла про него и продолжала пользоваться удачной линейкой видеокарт GeForce 8800.

AMD Radeon HD 5830



AMD Radeon HD 5830 был выпущен в 2010 году и позиционировался между очень удачной и популярной Radeon HD 5850 и не менее удачной и популярной Radeon HD 5770

И вроде бы все было хорошо, но видеокарта получилась довольно странной: производительность на уровне старых Radeon HD 4890 или разогнанных Radeon HD 4870, но при этом большое по тем временам энергопотребление в 175 ватт. Напомню, что более быстрая Radeon HD 5850 потребляла всего 151 ватт.

В результате Radeon HD 5830 стал ненужен многим игрокам. Как замена Radeon HD 4870 и Radeon HD 4890 он не давал ни производительности, ни выигрыша по энергопотреблению. При этом был довольно дорог и получилась ситуация, что в массовые игровые компьютеры бралась Radeon HD 5770, а в более производительные - Radeon HD 5850.


AMD Radeon R9 290X


Radeon R9 290X появился в конце 2013 года и должен был бороться с GeForce GTX 780 Ti. Первые обзоры новинки пестрели подозрительной графой "н/д" в разделе "энергопотребление".

Потом выяснилось, что заявленное энергопотребление составляло 290 ватт! Конечно, в этом плане GeForce GTX 780 Ti тоже отличался приличным аппетитом в 250 ватт, но он был быстрее и работал в нормальном температурном режиме.
Референсное же охлаждение Radeon R9 290X попросту не справлялось с охлаждением этого монстра, температуры доходили до 95 градусов даже при 3000 оборотов турбины.


Потом, когда партнеры AMD выпустили нереференсные карты, а пользователи стали осваивать андервольт, Radeon R9 290X стал более интересной и перспективной покупкой. Но первый бой был проигран Nvidia, массовый пользователь испугался чудовищных температур и энергопотребления.


AMD Radeon R9 390X


Radeon R9 390X был выпущен спустя почти два года после Radeon R9 290X и по сути, являлся работой над ошибками предыдущей модели. 

Практически, мы имели то же самое ядро, с тем же набором потоковых процессоров и текстурных блоков, но на чуть более высокой частоте, с более быстрой памятью объемом в восемь гигабайт и чуть сниженным, до 275 ватт, энергопотреблением.

Но эта работа над ошибками длилась почти два года и Radeon R9 390X банально опоздал, став, как и Radeon R9 290X, видеокартой для энтузиастов. На рынке уже вовсю царствовали GeForce GTX 970 и GeForce GTX 980 и игрокам попросту не нужен был Radeon R9 290X в новой обертке.

AMD Radeon R9 380X



AMD Radeon HD 2900 XT Radeon R9 380X вышел в 2015 году, в тяжелое для AMD время как на процессорном рынке, так и на рынке видеокарт. Radeon R9 380X являлся наследником удачной Radeon HD 7970, но четыре года - это очень долгий срок для графической архитектуры, даже для такой удачной, как Graphics Core Next (GCN).

По сути, его ядро Antigua был полной копией ядра Tahiti по конфигурации основных вычислительных блоков. Но частота ядра была ниже, шина памяти уменьшилась с 384 до 256 бит. И пользователи прекрасно понимали, что им преподнесли уже третью, после Radeon R9 280X, реинкарнацию одной и той же видеокарты.

Некоторую популярность она обрела, но бороться с GeForce GTX 960 и GeForce GTX 970 за кошельки игроков ей было очень тяжело.


Заканчивая этот блог, испытываешь двоякое чувство. Особенно глядя на видеокарты после 2013 года.

С одной стороны, описанные видеокарты проиграли в свое время аналогам от Nvidia. 

Но с другой стороны, спустя несколько лет, можно взглянуть на ситуацию совсем по другому. Ведь они имели больший объем памяти, большую вычислительную мощь, которая позволила им стать выгодными "числодробилками" в майнинге. 



А самое главное - все они имели более длительную поддержку драйверами, и если сейчас сравнить Radeon R9 290X и GeForce GTX 780 Ti и даже более новые видеокарты в играх, картина будет совершенно иной.


Но никто не покупает видеокарты на будущее, пользователям нужно здесь и сейчас получить оптимальное сочетание производительности, энергопотребления и цены. Поэтому я записал эти видеокарты в "неудачные", как и большинство игроков тех лет, которые не стали их покупать.


В следующем блоге вспомним самые неудачные видеокарты от Nvidia. А пока пишите в комментарии, какие видеокарты и от AMD и от Nvidia вы считаете самыми неудачными?








Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
356

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 356
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
25 мая 2020 30
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
245
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
20
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
17
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
40
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
128
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
24
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
38
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
45
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
268
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
172
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
43
Лиза Су гордится сотрудничеством с NVIDIA
61
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
27
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
15
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
12
Производители материнских плат используют нестабильные настройки для повышения производительности 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900К
24
Из-за Cyberpunk 2077 разработчикам Factorio пришлось передвинуть дату полноценного релиза своего проекта
10
Первая дискретная видеокарта Intel Xe DG1 смогла обойти бюджетную GeForce GTX 950 производства 2015 года
18
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
С 1 июня цена на флагман Xiaomi Mi 10 опустится до 530 долларов
2

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
76
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
38
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
30
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
7
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
+

Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
01:19
Очень горячие.) Это притом, что у нвидиа просто нет датчика хотспот.
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
RadeoForce
01:18
А ведь не соврали https://youtube.com/watch?v=5QpzVNmsaag Ревизия - 3 неделя 20 года
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Елисей Творимиров
01:14
В твоём случае лучше -7700K, согласен. Но тебе его придётся поискать ещё за 10-12к, не нарвавшись на мошенника. И вопрос как далеко на четырёхядернике ты уедешь?
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Гржегорж Бржешчичикевич
01:13
Этот человек наверное таки может смотреть в завтрашний день!
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
indieeugene
01:09
4850x2 4870x2 худшие за 20 лет карты из моих
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
RussianNeoguy
01:09
Хз, 2 месяца сижу на данной обнове, все как часы работает. Звук RME Babyface PRO FS.
Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
Гржегорж Бржешчичикевич
01:09
Зелот,как ты думаешь,кто на сайте получает звание самого бездарного копипастера всякой тупой ереси по версии пользователей оверклокерс ? Правильно,ты,у зустекса второе место,а феникс получает ...
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
01:07
за 12к можно и i7-7700K купить, а матка и старая крутая и память норм. смысл?
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Twisted Evil
01:05
Десептикон
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
01:04
память то DDR4, что-то после MAXIMUS IX HERO Z270, не внушает доверия какой-то мусор на B450. да и лишние телодвижения надо совершать, проще только один проц апнуть. и сильно ли прям производительност...
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем