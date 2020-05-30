Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В первой части блога про удачные процессоры я писал про процессоры AMD, а теперь давайте попробуем вспомнить такие же процессоры, но от компании Intel.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

реклама

Начать хочу с очень древних времен, когда производители еще никак не ограничивали возможности зарождающегося оверклокинга. Это иногда давало зеленый свет таким продуктам, в существование которых сейчас, начинающим оверклокерам, верится с трудом.

реклама





Intel Celeron 300A

реклама

реклама

В 1998 году Intel решает поправить репутацию первых, довольно неудачных, моделей Celeron и выпускает новую линейку на ядре Mendocino. Особенностью этих моделей был кеш L2, выполненный в корпусе процессора и работающий на его частоте.

У более дорогих Pentium II кеш L2 работал на половинной частоте ядра. А у предыдущего поколения Celeron, на ядре Covington, кеша L2 не было вовсе, что сильно отзывалось на производительности.



Казалось бы, обычный, дешевый Celeron с маленьким кешем и медленной шиной FSB в 66 МГц, так что же сделало его одним из самых удачных процессоров тех лет? Разгонный потенциал!

Популярные тогда материнские платы на чипсете i440BX позволяли выставить частоту шины в 75, 83, 100, 103 и 112 МГц.

И большинство Celeron 300A заводилось на частоте шины в 100 МГц, а особо удачные экземпляры и на 112 МГц. Частоты разогнанного процессора составляли 450 МГц на шине 100 МГц и 504 МГц для шины 112 МГц.

Зачастую хватало штатного охлаждения и пользователю для разгона достаточно было всего лишь выставить частоту в 100 МГц в BIOS. Прирост частоты при этом составлял целых 50%!

Celeron 300A на такой частоте, за счет разогнанного кеша L2, достигал производительности более дорогого Pentium II 450 МГц, а иногда и превосходил его в играх.

Это был самый легкий, дешевый и результативный разгон всех времен, повторить который уже не удалось практически никаким моделям процессоров.

Ведь частоты и тепловыделение росло и даже отлично разгоняющимся Core 2 Duo было нужно хорошее охлаждение, материнская плата и блок питания.







Intel Celeron 1200





В конце 2001 года Intel выпускает линейку Celeron на новом ядре Tualatin. И допускает почти такую же "ошибку", как и в случае с Celeron 300A, ведь Celeron 1200 МГц отличался от дорогих Pentium III, без приставки "S", только частотой системной шины.

У Celeron 1200 МГц частота шины была 100 МГц, у Pentium III на ядре Tualatin - 133 МГц. Кеш L2 составлял 256 Кб и только у моделей с приставкой "S" его увеличили до 512 Кб.

Надо ли говорить, что сократить такой разрыв для оверклокера было парой пустяков? В результате новые Celeron легко брали частоты в 1.5 ГГц без особого труда и даже при наличии штатного охлаждения.

На таких частотах они обгоняли не только "стоковые" Pentium III с аналогичным кешем L2 и ядром, но и новейшие Pentium 4, ведь производительность на такт у архитектуры Tualatin была выше, чем у первых Pentium 4.







Intel Core 2 Duo E6600









После долгих лет отставания от AMD, Intel в 2006 представляет новые Core 2 Duo, Core 2 Extreme и Core 2 Quad на совершенно новой архитектуре. Рывок в производительности составил до 40% и оставил AMD у разбитого корыта на несколько лет.

Но не только приростом производительности и умеренным энергопотреблением отметились новые процессоры. У них был отличнейший разгонный потенциал!



Энтузиасты достигали невиданных по тем временам 4000 МГц, причем вместе с частотой росла и производительность, эти мегагерцы не были "кукурузными".



Но существовал один нюанс, который затруднял разгоны младших моделей, а именно - низкие множители. Бюджетный Core 2 Duo E6300 имел частоту в 1.86 ГГц, шину в 1066 МГц (266) и множитель, равный всего 7.

То есть, для его разгона хоты бы до частоты в 3000 МГц, нужно было увеличить частоту FSB с 266 МГц до 428 МГц. А не каждая плата позволяла это сделать.



Те годы ознаменовались выходом материнских плат, позволявших увеличить частоту FSB до 500 МГц и выше. Но какой процессор был самым удачным для штурма заветных 4 ГГц?

Я считаю, что это Core 2 Duo E6600, с частотой в 2400 МГц. Он имел множитель, равный 9 и кеш L2 в 4 МБ, в отличие от 2 МБ у младших моделей и приемлемую цену.

Конечно, 4 ГГц покорялись не каждому экземпляру, но частоты в 3400-3600 МГц на недорогих материнских платах давали такой уровень производительности, которого хватало на несколько лет вперед.





Intel Core i7-2600К





Intel Core i7-2600К, выпущенный в 2011 году, был просто "бомбой" по сочетанию производительности, разгонного потенциала и энергопотребления. Некоторые, особо удачные экземпляры, еще в те годы достигали частот в 5 ГГц, до которых только сейчас добираются новинки от Intel. А ведь прошло уже почти десятилетие!



Но, положа руку на сердце, нужно признать, что и без разгона у Core i7-2600К была такая производительность в свое время, которой хватало и для игр, и для работы. AMD долгие годы было нечем ответить, AMD FX-8150 был совсем не конкурент для Core i7-2600К, разве только по цене.



В результате пользователь, купивший Core i7-2600К в 2011 году, мог спокойно пользоваться им несколько лет, только меняя видеокарты и добавляя оперативной памяти. Да даже и сейчас его восьми потоков вполне хватит даже для видеокарт уровня GeForce GTX 1650 SUPER.





Intel Core i7-8700K







Главная интрига этой статьи в том, какой процессор от Intel нашего времени я считаю самым удачным. И наверняка мой выбор вызовет много споров в комментариях. Но я с удовольствием прочитаю ваше мнение, ведь в споре рождается не только истина, но и идеи для новых блогов.



Мое мнение, что это Intel Core i7-8700K. Выпущен он был в 2017 году на ядре Coffee Lake и в то время не имел конкурентов от AMD по производительности. А с разгоном до 4800-4900 МГц этот шестиядерник и сейчас вполне актуален, опережая AMD Ryzen 5 3600 и новейшие младшие модели i5 Comet Lake, тоже имеющие 12 потоков.

Да, он не идеален, не имея, к примеру, припоя под крышкой. Но его хватало для игр и работы в 2017 году, хватает сейчас и будет хватать еще очень долго. Именно поэтому я считаю самым удачным процессором от Intel последних лет.









А вы какие процессоры считаете самыми удачными? Пишите в комментарии!





