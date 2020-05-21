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Многие из вас уже наверное видели потрясающие воображение демонстрации игр с приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. Казалось бы, вот он, удар, который добьет рынок персональных компьютеров и сделает его нишевым продуктом, для разработчиков, дизайнеров и т.д.

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С одной стороны, в этом есть доля истины и некоторым геймерам имеет смысл купить консольи забыть о трудностях, с которыми связан гейминг на ПК.

Трудности это всем известны: апгрейды, настройки, аппаратные и программные сбои и операционная система, к которой все больше вопросов.

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Однако есть у персональных компьютеров преимущества и перед новым поколением консолей, и перед все расширяющейся армией Android-устройств, которая "давит" снизу. Сейчас я расскажу вам о некоторых из них и вы наверняка найдете еще несколько, написав о них в комментарии.





Причина первая - ПК это развлекательный центр, который может все

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У многих из нас компьютер давно стал развлекательным центром, который умеет все. Вывести фильм в 4K формате на телевизор, воспроизвести что-то из вашей огромной коллекции FLAC на хорошей акустике.

Показать вам домашние фотографии и видео из многогигабайтной коллекции, которая хранится в нем же, в вашем ПК. Да и просто удобные, многочасовые посиделки в интернете за хорошим большим монитором, не напрягающие глаза.

ПК давно стал нечто большим, чем просто устройством для набора текстов и запуска игр, каким он был в 90-е годы.





Гибкость платформы ПК огромна и недоступна конкурирующим платформам









Рынок компьютеров начинается отнюдь не с самой дешевой конфигурации, которую вы можете купить в ближайшем магазине. Парк компьютеров, которыми сейчас активно пользуются, начинается со старичков с двумя ядрами и 4-мя гигабайтами оперативной памяти.

Ведь именно с таких конфигураций начинается приемлемая скорость работы в интернете. Какого-нибудь Intel Core i3-2100 с встроенной графикой, 4 ГБ памяти и жестким диском на 80 ГБ достаточно, чтобы пользоваться интернетом, смотреть фильмы, слушать музыку и играть в тысячи старых, но интересных игр.



А на другом конце рынка - огромные и мощные ПК, с водяным охлаждением, топовыми комплектующими и огромными мониторами с высокой герцовкой. И ценой, доходящей до стоимости неплохого автомобиля.



Размеры ПК также могут широко варьироваться под ваши вкусы - от огромного Full Tower, до маленькой, но мощной Mini-ITX системой.





ПК - это возможность заработка









Компьютер - это удобнейший и незаменимый инструмент цифровой работы в 21 веке. И это не только скучная работы в Word и Excel в офисе, но и творчество.

Кодировать и монтировать видео, обрабатывать фотографии, писать музыку, рисовать, программировать, заниматься Web-разработкой, трейдингом - все это вы можете делать дома на своем ПК.

Всего и не перечислить. Вот даже сейчас, я пишу этот блог на overclockers.ru именно на компьютере, а не на смартфоне или PlayStation 4.





Более продвинутые графические возможности







Совсем скоро, после выхода PlayStation 5 и Xbox Series X, среднестатистический игровой ПК сильно отстанет от них по графическим возможностям. Но мы с вами проходили этот путь уже много раза.

И после выхода PlayStation 2, и после Xbox 360, и после PlayStation 4 ПК отставал от них, но быстро наверстывал упущенное. Предлагая намного большие разрешения, кадровую частоту и улучшенную графику в играх, в которых консоли лидировали буквально год-два назад.



Сравните качество картинки, детализацию и кадровую частоту на ПК средней мощности, за "стандартные" $1000 и на PlayStation 4 сейчас, на исходе ее жизненного цикла.

А топовые ПК, с Quad HD и 4K мониторами в 144-165 Гц, находятся уже на уровень выше, чем еще не вышедшая PlayStation 5.







Уникальные жанры игр, которые прижились только на ПК









Есть целые пласты игр, в которые хорошо играется только на ПК. Для них нужна клавиатура, мышь и совсем другие условия, чем те, что дают геймпад и диван.



Во-первых, это стратегии. Это практически эксклюзивный жанр для ПК и у любителей стратегий, даже не стоит вопрос о выборе "ПК или консоль".



Во-вторых, это онлайн-шутеры, требующие высокого напряжения и реакции от игрока, и очень быстрого отклика от игры. В онлайн шутере у игрока на геймпаде нет никаких шансов против игрока с топовой мышью, быстрым монитором и кадровой частотой игры в 200-300 кадров в секунду.



Даже намного более лояльные к реакции игрока World of Tanks или War Thunder нормально играются только на клавиатуре и мыши.



В-третьих, это инди-игры и игры в раннем доступе. Это целые пласты простеньких, но очень интересных и уникальных игр, поиграть в которые удастся только на ПК.



Не забудьте еще модификации и улучшения практически к любым играм, создавать которые могут сами игроки.





Дешевизна игр







Игры на ПК для многих игроков зачастую не просто дешевы, а просто бесплатны. Сколько бы не боролись с пиратством, но оно практически неискоренимо. Да и последние исследования показывают, что пиратство даже способствует продажам легального продукта, выступая как бесплатная реклама.

А материальное положение многих "пиратов" оставляет желать лучшего. Они просто бы никогда не нашли у себя денег на новый ААА-проект, который продается у нас почти по западным ценам. Поэтому они и не наносят никакого убытка производителю продукта.







А вы что думаете о противостоянии ПК и консолей? Пишите в комментарии.





