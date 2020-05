Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Бывали ли у вас такие ситуации, когда в игре заходишь в темную пещеру, где хоть "глаз выколи", и приходится, в лучшем случае, крутить настройки яркости в игре, а в худшем - сворачивать игру и настраивать яркость и контраст в драйвере видеокарты?

Но большинство геймеров терпят это потому, что каждый раз при входе в пещеру, в том же The Elder Scrolls V: Skyrim, лезть в настройки - безумно раздражает и может очень плохо сказаться на нервной системе.

Последнее время я увлеченно играю в пару стратегий -. Стратегии эти очень неплохие и затягивают надолго, но есть у них, помимо небольших геймплейных минусов, пара минусов в настройке цветности.



В Anno 2070 настолько унылая, блеклая и серая гамма, что после яркой и сочной Anno 1800 просто неприятно смотреть. Настройки гаммы в игре совершенно не помогают.

А They Are Billions - это очень темная игра. Конечно, мрачная постапокалиптическая стратегия про зомби не должна выглядеть как Fallout 76, но They Are Billions настолько темная, что это уже мешает играть. Даже детали, типа растительности, сливаются в темное пятно.

Причем в игре нет никаких настроек, позволяющих изменить хотя бы гамму. Приходится перед каждым заходом в игру лезть в настройки цветности драйвера видеокарты и крутить ползунки.

А потом, после завершения игры - возвращать все обратно.

Моя нервная система, сильно подорванная хейтерами в комментариях к моим блогам, мягко говоря, не справлялась с такой нагрузкой.









Конечно, в драйверах появляются инструменты по настройки цветности игр, например - NVIDIA Freestyle. Но не всегда их использование представляется возможным.

В моем случае - этих двух игр просто нет в списке поддерживаемых, а активировать поддержку принудительно, включив соответствующую опцию в Nvidia Profile Inspector, тоже не помогает.

Этой опции, "Ansel flags for freestyle mode", там банально нет.

Перебрав несколько версий Nvidia Profile Inspector, я решил идти другим путем. И вспомнил про старинную программу PowerStrip, которая заменяла геймерам начала 2000-х годов MSI Afterburner и на равных боролась с RivaTuner.

К моему удивлению, одна из последних версий, аж 2012 года, запустилась на Windows 10.













К сожалению, аппаратный функционал программы остался на уровне начала 2000-х годов. А я его хорошо помню, так как повышал с помощью PowerStrip частоту своего 14" монитора до приемлемых 85 Гц.









Увы, сейчас она уже совсем никак не пригодится для настройки ЖК-монитора.



В программе осталось еще немало "фич" тех древних лет, например, очистка памяти.







Но не ради этих функций нам нужна PowerStrip, поэтому переживать не стоит. Щелкнув правой кнопкой по значку программы в трее, нам откроется меню, в котором можно выбрать профили приложений, дисплея, цвета и производительности.





Профиль производительности тоже безнадежно устарел.









А вот профили приложений и цвета прекрасно работают. Именно ради них нам и нужна эта программа!



Начнем с профиля цвета.









В нем мы видим ползунки регулировки гаммы, яркости, контраста и температуры. Это именно то, что нам надо.

Действовать надо так, при запущенной игре отрегулировать по желанию яркость, гамму или контраст, добиваясь самой лучшей картинки. Некоторым играм придется включить режим "оконный, без рамки".

Затем сохраняем текущие установки в профиль (внизу).



Теперь нам нужен профиль приложений.









Выбираем "*.exe" файл нашей игры, добавляем к нему цветовой профиль, который мы сохранили ранее и ставим галочку "применять профиль при каждом запуске".



Все, теперь при запуске Anno 2070 у меня автоматически активируется цветовой профиль и игра становится более яркой, контрастной и со сдвигом в зеленую часть спектра.



Посмотрите разницу, слева - отрегулированный цвет в игре, справа - как было.





Картинка заиграла новыми красками, даже здания, которые в игре очень похожи друг на друга, стали более легко различимы.



Теперь перейдем к They Are Billions. В ней я прибавил гаммы и сразу играть стало проще и приятнее на глаз. Даже мертвые деревья, которые сливались в одно темное пятно, стали детализированы и различимы.











Теперь перейдем к главной фишке программы, которая очень поможет нам в глубоких и темных пещерах.

Все вышеописанные настройки цветности можно делать и на лету, нажимая горячие клавиши. Например, настройки гаммы уже вынесены в горячие клавиши программы. И при нажатии "Ctrl+Alt+Num+" - гамма в игре повысится. А при нажатии "Ctrl+Alt+Num-" - понизится.



Алгоритм действий в игре будет такой - стало слишком темно и некомфортно для глаз, повысили гамму в два-три нажатия. Вышли из пещеры - понизили. Можно и сбросить цвета в дефолт, нажав "Ctrl+Alt+F1". Для себя я выбрал комбинации клавиш "Ctrl+Shift", как более удобные.







В PowerStrip есть и еще полезные даже в 2020 году функции, например - сохранение и восстановление значков рабочего стола, выключение монитора или ПК по нажатию горячей клавиши, регулировка звука.

Рекомендую попробовать, только не трогайте аппаратные разделы, учитывая, что у GeForce GTX 1060 программа видит частоту чипа в 3802 МГц - это может закончится, как минимум, сбросом драйвера и перезагрузкой ПК.







Напишите, а как вы настраиваете цвета в играх? Какими программами?