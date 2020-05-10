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Мнение: текстовые обзоры «железа» имеют много плюсов перед видеообзорами

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Почти каждый из нас, любителей компьютерного "железа", подписан на каналы обзорщиков комплектующих на youtube и других популярных видеосервисах. Но если вы сейчас читаете эти строки, то значит вы, как и я, до сих пор любите читать старые добрые текстовые обзоры.

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Казалось бы, еще немного и видеохостинги победят, а чтение с экрана останется уделом ретроградов и консерваторов. Однако этого не происходит. Можно сказать, что ситуация стабилизировалась. 

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Некоторые текстовые ресурсы потихоньку загнулись, некоторые перепрофилировались, а некоторые, как наш с вами overclockers.ru и еще несколько сайтов, имеют своего читателя и преданное комьюнити.

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Давайте разберемся, почему так происходит и разберем причины, по которым обычные сайты про "железо" будут жить еще очень долго. А также, рассмотрим варианты, когда видеоформат все-таки лучше текстового.


Причина первая - чтение  быстрее, чем прослушивание человеческой речи

Средняя скорость чтения на русском языке составляет 120-180 слов в минуту, а по опытным исследованиям - доходит до 200. Темп речи английского языка, на уровне, когда слушатель успевает хорошо воспринимать информацию, составляет 150-160 слов в минуту. Но в русском языке, где слова длиннее на 20-30% темп речи будет еще ниже.

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Но видеообзор, особенно любительский - это, как правило, шоу с длинными приветствиями, многозначительными паузами, музыкальными вставками и т.д. В результате, если вычленить из 15 минутного видеообзора всю ценную информацию, ее останется на несколько минут чистой речи и важного видеоряда, который можно ставить на паузу.

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В итоге, мне гораздо быстрее прочитать большой текстовый обзор на сайте, чем 15 минут слушать и смотреть.


Причина вторая - текстовый обзор подает информацию без отвлекающих факторов 

Все мы видели на youtube каналы, где обзоры настолько перенасыщены спецэффектами, громкой музыкой и попытками автора повторить манеру речи популярных телеведущих и видеоблогеров, что отних очень быстро устаешь и испытываешь раздражение.

Такие обзоры, мягко скажем, тяжело смотреть. Слишком много отвлекающих факторов. Я, как и многие из вас, просто проматываю такие видео до момента, где раскрывают суть.


А при чтении обзора на сайте вас ничего не отвлекает, только сухие цифры и текст. Также никто и не подгоняет вас, если в видеообзоре вам нужно иногда ставить его на паузу, чтобы рассмотреть важные параметры мониторинга, то при чтении это происходит  автоматически. Вы читаете именно с такой скоростью, которая нужна для того, чтобы информация уложилась в голове.



Важный аргумент любителей видеообзоров это то, что информацию на видео невозможно подделать

Конечно, в текстовом обзоре с картинками я легко могу превратить вот такой скриншот:



Вот в такой:


Но и в видеообзоре сделать подтасовку результатов - пара пустяков. Youtube довольно сильно пережимает качество видео и если вместо ультра настроек в видеоряд подсунуть средне-высокие - никто ничего не заметит.



Совсем недавно было интересное и сокрушительное разоблачение популярным видеоблогером другого популярного видеоканала, тесты которого ходили в рунете как главный инструмент спора в комментариях под обзорами процессоров.


Да и сами авторы этого канала раз признавались, что сравнение комплектующих было некорректно и перетестировав систему они получили совсем другие результаты.
Но некорректное видео продолжало собирать просмотры и использоваться в спорах. Да и сейчас может, кто-то вставляет ссылку на него в "аргументированный" комментарий подтвержденный "фактами".



А все потому, что видеообзоры совершенно без оснований получили статус точных и неподдающихся подтасовке.

Еще мне вспоминается случай с видеоблогером, который очень не любит AVX инструкции. Видеосравнение двух видеокарт было записано так, что на видеокарте семейства Pascal были видны жуткие "фризы". Что сразу же вызвало жуткое "бурление" в комментариях и использование этого видео как "пруфа". 

А тема "фризов" на видеокартах Pascal тогда была очень популярна.

Но, к чести автора, он признался, что это просто карта видеозахвата захватывала видео с частотой всего в 30 FPS.

Поэтому везде и всегда надо полагаться на собственный опыт и не спешить давать карт-бланш полного доверия тому или иному автору. Все мы люди и ошибку в тесте можем допустить ненамеренно.


Теперь о том, где формат видео лучше подходит для обзора "железа"

Во-первых, это так называемые лайф-каналы, где автор безо всякого монтажа, быстро и по делу рассказывает о железе, заодно и отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире.
Многие из нас смотрят такие видео, например от блогера, специализирующегося на блоках питания или от того, который обожает ВАЗ 2101.


Во-вторых, это обзоры такого железа, где важна именно визуальная составляющая и фото передаст это намного хуже, чем видео. Например - обзоры корпусов или красивых комплектующих с RGB-подсветкой.



Во-вторых, это такие каналы, которые заточены на подачу информации с юмором, типа такого, на котором автор любит собирать компьютеры в корпусах из деревенских туалетов или майских жуков.



Я думаю многие из вас уже сами расставили приоритеты - какую информацию читать, а какую - лучше смотреть.
В любом случае, сложную техническую информацию желательно брать из нескольких источников, внушающих доверие и дополнительно анализировать самому.



А как вы относитесь к видео и текстовым обзорам и что из них больше предпочитаете?







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