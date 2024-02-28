Компания Microsoft признала проблемы и работает над их устранением

Время от времени Microsoft заставляет понервничать пользователей неоптимизированными или забагованными обновлениями ОС, вызывая различные проблемы со стабильностью и надежностью. Последние патчи для Windows 11, похоже, относятся к этой категории неудачных обновлений.

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Microsoft выпустила обновление KB5034765 для Windows 11 13 февраля. Патч включает улучшения, не связанные с безопасностью, для версий Windows 11 22H2 и 23H2. Однако обновление также вызывает некоторые неожиданные проблемы у неопределенного числа пользователей, настолько большие, что Microsoft официально признала проблему.

Пользователи уже жаловались на ненадлежащее состояние патча после возникновения различных проблем, включая внезапное исчезновение панели задач и неожиданные сбои в Проводнике. Некоторые также жаловались на снижение производительности после установки обновления.

Другие пользователи Windows 11 сообщили о сбоях во время загрузки или установки. Процесс установки останавливается на отметке 96 процентов, выдавая ошибку «0x800F0922» с примечанием о незапланированной ошибке. Центр обновления Windows затем начинает отменять изменения и возвращать систему в предыдущее рабочее состояние. Microsoft признала наличие этой проблемы, объяснив, что разработчики работают над решением этой ошибки.

В ожидании патча, исправляющего еще одно неудачное обновление, пользователи Windows 11 могут попытаться предотвратить ошибку, удалив скрытую папку «C:\$WinREAgent» и снова запустив обновление KB5034765. По утверждению Microsoft, процесс установки должен завершиться успешно.

Помимо ошибок и проблем с надежностью, основные моменты обновления включают новый Copilot, который заменяет функцию «показать рабочий стол» в правом углу панели задач. В Windows 11 22H2 это обновление устраняет некоторые проблемы, связанные с экранным диктором, Explorer.exe и загрузкой метаданных устройства.

Кроме того, патч исправил 73 уязвимости безопасности, включая пять критических ошибок, связанных с удаленным выполнением кода, отказом в обслуживании и повышением привилегий доступа. Он также закрыл две дыры нулевого дня — одну в функции безопасности SmartScreen (CVE-2024-21351), а другую — в функции безопасности файлов ярлыков Интернета (CVE-2024-21412).