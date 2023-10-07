1. Цена. Сейчас Xbox Series S можно приобрести за 30 тысяч рублей, что очень выгодно в сравнении со старшей версией консоли (Xbox Series X), которая стоит 50-60 тысяч, PS5 и тем-более игровым ПК. В нынешней экономической ситуации многие не могут позволить себе более дорогое игровое устройство, и здесь на помощь приходит Sка, которая помимо цены самой консоли обладает другими выгодными для пользователя вещами, о которых в статье будет упомянуто позднее.

2. Производительность. При столь демократичной цене Xbox Series S выдаёт в новинках неплохой FPS и хорошую графику. Количество кадров в секунду чаще всего равняется стабильным 30 в режиме качества картинки или 60 в режиме повышенной производительности. В проектах прошлого поколения FPS и вовсе может достигать 120 кадров за счёт обновлений для нового поколения. Согласитесь, стабильный фреймрейт с отличной картинкой в новой Call of Duty или Battlefield, возможность насладиться самыми требовательными играми на железе за 300 долларов это очень неплохо, как и поиграть в игры предыдущего поколения в повышенном FPS.

3. Подписка Xbox Game Pass. Мало того, что сама консоль стоит относительно недорого, у неë есть ещё и подписка, предоставляющая доступ к огромной и регулярно пополняющейся библиотеке игр. На данный момент подписка включает в себя несколько сотен тайтлов, в том числе новинки, большие игры прошлых лет, все эксклюзивы Microsoft и многие игры Electronic Arts, включая все части Battlefield. Вскоре ожидается пополнение играми Activision-Blizzard после их слияния с Microsoft. Стоит Game Pass около 700 рублей в месяц на различных торговых площадках. Это действительно выгодное предложение и возможность получить доступ к большому количеству игр за вменяемые деньги.

реклама





4. Другие регионы. На Xbox можно покупать игры и подписки через другие страны, где товары стоят дешевле. Например, Турция или Аргентина. Можно делать это самому, заведя банковскую карту и VPN нужного государства, или через посредников на специальных торговых площадках. Во втором случае нужно будет активировать ключ на сайте Microsoft с использованием VPN с нужным регионом. Могу посоветовать бесплатный Urban VPN, доступный на ПК и телефонах, и имеющий нужные нам регионы. Таким образом, мы избавляемся от головной боли с покупкой игр в условиях санкций и экономим деньги. Это ли не счастье для российского геймера?

5. Долговечность. Консольные поколения живут по 7+ лет, и это поколение вряд ли станет исключением. На Xbox Series S новинки будут выходить ещё довольно долгое время. Всего за 30000 рублей мы получаем весьма производительное игровое устройство на долгие годы вперёд.

Заключение.

Xbox Series S - замечательное бюджетное игровое устройство, игры для которого можно удобно покупать даже под санкциями и наслаждаться новинками игровой индустрии с комфортным FPS и неплохой графикой. Конечно, консоль не лишена минусов. Например, у Sки мало свободного места, с учётом веса системы доступно 364 гигабайта, что не очень много для современных игр. Также консоль не имеет дисковода. Но не смотря на недостатки и учитывая цену, эта версия Xbox явно имеет право на жизнь и является хорошим решением для многих людей, которые не слишком много играют в игры или не обладают достаточным количеством денежных средств.