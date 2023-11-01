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О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент

Несколько дней в Дагестане местные жители устраивали массовые беспорядки в поисках евреев. Стычки с полицией и поиск евреев среди простых прохожих стали обыденностью для всего российского Кавказа, ведь нечто подобное , помимо Дагестана, происходило еще в и ряде других регионов России, например в Черкесии. Рассматриваем хронологию событий, и анализируем произошедшее в нашем новом материале.
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Недавно вспыхнувшая война в Израиле расколола мир на два лагера. Противостояние западного и арабо-мусульманского мира вышло совсем на новый уровень. Если раньше те же США активно сотрудничали в военном, политическом и экономическом плане почти со всеми крупными арабскими странами, такими как Египет, Пакистан, Турция и Саудовская Аравия, то теперь плоды годов дипломатических усилий по сближению между западом и мусульманами разрушаются, а их крах является лишь вопросом времени. Конечно противоречия между этими сторонами бывали и раньше. Штаты давно имеют довольно натянутые отношения с Ираном, одним из лидеров исламского мира, Афганистаном, Сирией, Ираком, и даже Турцией, с которой у американцев часто возникают конфликты, несмотря на их союзничество в НАТО. Однако сейчас же уже всем становится очевидно что война в Израиле наносит огромный урон дипломатическим позициям Америки.

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Сектор Газа получил неожиданно огромную поддержку среди своих мусульманских союзников, несмотря на все те ужасы, которые устраивали террористы в Израиле. Причем активную поддержку сектору Газа оказывают не только конкретные страны, но и также миллионы мусульман на территории Европы, Северной Америки и даже постсоветского пространства. Как и ожидалось, страны Средней Азии и Кавказа на территории бывшего Советского Союза, заняли твердо-пропалестинскую позицию. Но помимо всего этого в поддержку Палестины выступило большое количество российских общественных деятелей, среди которых есть множество высокопоставленных официальных лиц, таких как Рамзан Кадыров, небезызвестный глава Чеченской Республики. Целые регионы нашей страны выступили в поддержку Хамаса, несмотря на то что сама Россия, и в частности Владимир Путин, занимает нейтральную позицию по этому вопросу. Разумеется это не могло не вылиться во что то большее. В Москве и других регионах России, преимущественно мусульманских, стремительно растут антисемитские настроения, которые активно подхватываются местными(и не очень) жителями.

29 октября сотни жителей Махачкалы с криками "Аллах Акбар" взяли штурмом здание международного аэропорта.

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Судя по всему, они ждали пассажиров рейса из Тель-Авива. Местные проверяли документы у пассажиров рейса, и останавливали машины в поисках израильтян. У одного человека в толпе отобрали паспорт, однако позже выяснилось что пойманный еврей был гражданином Узбекистана. Ситуация конечно совершенно ужасная, казалось бы что полиция должна была останавливать погромщиков, но нет. В аэропорт конечно прибыли силовики, правда отлову они никак не мешали. Помимо скандирования антисемитских лозунгов, местные искали евреев даже в полицейских автозаках. Все что делала полиция-это просто просила демонстрантов успокоиться, а на некоторых видео полицейские говорят что "прекрасно понимают состояние погромщиков, и они для полиции не чужие". Несмотря на то что погромщики перевернули полицейский автомобиль, и пытались снести ограждение аэропорта, полиция не делала ничего из того что должна была. Под крики Аллах Акбар люди начали искать евреев, и перепуганным сотрудникам аэропорта пришлось закрываться в своих кабинетах. Некоторые дагестанцы пробрались на взлетно-посадочную полосу.

Что ,если честно, вообще не укладывается в голове. Как вообще на нее можно пробраться? Сколько уровней контроля и охраны нужно преодолеть, чтобы попасть на нее? Местные начали штурмовать самолет, причем самолет-случайный, а не тот что прибыл из Тель-Авива. Однако некоторые источники сообщали что самолёт штурмовали все-таки нужный, борт из Израиля компании Red Wings. Однако в сети есть фото где погромщики проверяют уже другие самолеты. Местные проверяли даже двигатели самолетов, видимо считая что израильские беженцы, ради того что бы попасть в Дагестан, будут лететь в Махачкалу , находясь в двигателях аэролайнеров. Командир одного из бортов, который приземлился вечером в аэропорту Махачкалы, попросил пассажиров не выходить из самолета, чтобы не пострадать от разъярённой толпы. Росавиация закрыла Махачкалинский аэропорт, он перестал принимать и отправлять рейсы, в связи с "проникновением неизвестных лиц на перрон" , самолеты пришлось переправлять на запасные аэродромы. Местные источники сообщают что дагестанские силовики начали глушить связь, чтобы погромщики не могли координировать свои действия. Для наведения порядка в аэропорт прибыла Росгвардия, также туда приехал министр по национальной политике Дагестана, и министр по делам молодежи республики. Силовики вытеснили протестующих из аэропорта, но часть их них засела на крыше терминала. Количество задержанных составило всего лишь четыре человека , но скорее всего это число уже возросло. МВД заявило что личности погромщиков будут установлены благодаря системе видеонаблюдения аэропорта. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. 

Рейсы из Тель-Авива в Дагестан летают довольно часто: пять раз в неделю, однако они не задерживаются, а делают пересадку чтобы улететь в Москву или Санкт-Петербург. Никаких специальных рейсов для израильских беженцев не существует. Государственные информационные агентства до последнего тянули, начав освещать беспорядки только через несколько часов после их начала. Погромы начались примерно в семь часов вечера по местному времени, а первое сообщение в РИА новостях появилось только в половину десятого. ТАСС и остальные начали писать про штурм примерно в это же время.

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Антисемитские акции в регионах Северного Кавказа продолжаются последние несколько дней. Еще в субботу, в Черкесске(Карачаево-Черкесской республике) прошел митинг в поддержку Палестины. по сообщениям МВД в нем участвовало около восьмидесяти человек. Они пришли в дому правительства с требованием ограничить въезд в республику беженцам из Израиля, а также выселить из региона этнических евреев, что в двадцать первом веке звучит вообще жутко, и начать сбор средств для палестинцев. Представители власти, которые пообщались с протестующими, заявили что для выселения евреев нет оснований. На тридцать четыре человека были составлены протоколы о нарушении порядка проведения митинга. В этот день, уже в дагестанском Хасавюрте, тоже прошла антиеврейская акция. Толпа местных жителей пришла к отелю Фламинго , и потребовала выселить оттуда беженцев из Израиля, которые якобы там проживают. Прочитали они об этом в частности в Телеграм канале "Утро Дагестана".

Вначале местные требовали постояльцев подойти к окнам ,а после отказа начали забрасывать окна камнями. На место происшествия приехали полицейские. Вместо разгона агрессивной толпы, они разрешили некоторым участникам акции самим заглянуть в отель(просто отличная идея). Когда они воочию убедились что никаких беженцев из Израиля внутри нет толпа разошлась. Но на этом все не закончилось: у отеля повесили объявление о том, что вход израильтянам(евреям) запрещен.

Но и это еще не все. В городе Нальчик(столица Кабардино-Балкарии) местные жители подожгли строящийся еврейский культурный центр .

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К счастью огонь быстро был потушен, и никто не пострадал. Злоумышленники написали на стене, как принято говорить в органах, надпись экстремистского характера. Какую именно там уточнять не стали.

Виновных пока что не нашли. Еще 27 октября жители Кабардино-Балкарии опубликовали петицию против строительства еврейского центра в Нальчике, в связи "со слишком сложной геополитической обстановке на Ближнем Востоке". По словам инициаторов строительство центра может "дестабилизировать обстановку в маленькой дружной республике, спровоцировать конфликты между диаспорами, и вызвать антисемитские настроения". К слову муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций, отметив что события последний дней-результат провокаций со стороны деструктивных сил, устраивающих данные конфликты в сугубо личных интересах, и в целях разжигания межконфессиональной розни призывают мусульман выступать против евреев. Муфтии призывают всех мусульман не поддаваться на ложные призывы к насилию, напомнив при этом что мусульмане не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям. При этом муфтии Северного Кавказа подтвердили что они поддерживают народ Палестины, а также отметили что причины конфликта между Израилем и Хамасом в разрушительных действиях стран США, и других западных стран.

Против антисемитский акций высказался также и министр национальной политики Чечни Ахмет Дудаев. Он отметил что представители всех 90 национальностей, проживающих на территории Чечни, имеют равные права, и находятся под защитой Рамзана Кадырова, гаранта конституции для жителей региона. Дудаев также отметил что действия Израильского государства не стоит проецировать на всех евреев. Он напомнил что после чеченских войн ко всем чеченцам приклеился ярлык террористов и бандитов. Кроме того нападения на евреев будут играть на руку противникам мира и порядка в республике, и пригрозил что участников новых акций будут преследовать по закону. 

Глава Дагестана Сергей Меликов считает что провокации были устроены экстремистскими ресурсами, которые администрируются врагами России, далекими от народа Дагестана и Ислама в целом. Он также добавил что те кто поддаются на провокации-горячие головы, и они не правы.

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Иудейская община допускает что из региона эвакуируют евреев, которых там проживает довольно большое количество. Только в Дербенте проживают около 300-400 еврейских семей, и переехать им будет очень сложно. Как отметил представитель Главного Равина России в Дагестане, они нигде не будут в безопасности , даже за пределами Дагестана. Он также напомнил что и в России имеют место быть антисемитские настроения. 

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