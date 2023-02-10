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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какие модули или комплекты оперативной памяти DDR4 и DDR5 стоит рассматривать в 2023 году при сборке или апгрейде игрового компьютера. Начну я с бюджетных вариантов, потом затрону средний ценовой сегмент, и закончу флагманскими решениями. Подчеркну, что в рамках данного материала будут рассматриваться только DIMM планки, предназначенные для настольных ПК, но не SO-DIMM, ориентированные на ноутбуки. Поехали!

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Начну с оперативной памяти DDR4. Частота 3200 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20 – это уже своеобразный стандарт для ОЗУ, устанавливаемой в бюджетные и среднебюджетные игровые ПК. Выбирать модули с более низкими характеристиками не имеет смысла – они не сильно дешевле, но ощутимо уступают по производительности. Отличным представителем начального игрового сегмента рынка памяти можно считать изображенный выше модуль ADATA XPG Gammix D10 – в московском магазине Регард, доставляющем заказы по всей России, он предлагается за смешные по нынешним меркам деньги. Это хороший вариант для апгрейда старого ПК, в который пока установлена только одна планка памяти, причем если у старого и нового модуля отличаются характеристики – не страшно. В 99% случаев они все равно заработают вместе, просто по-умолчанию «заведутся» на более низкой частоте и более высоких таймингах – придется производить ручную настройку в BIOS. При сборке же нового игрового ПК оптимально приобрести сразу два таких модуля или обратить внимание на один из предложенных ниже комплектов.

Важно! Не покупайте низкочастотную память – DDR4-2400, DDR4-2666, и так далее. Денег вы на этом если и сэкономите, то просто мизер, а вот в производительности потеряете изрядно. Единственный вариант, когда ее приобретение хоть как-то может быть оправдано – это если у вас очень старая материнская плата, например, на чипсете Intel H310.

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Набирать требуемый объем оперативной памяти оптимально двумя модулями – это позволяет пользоваться преимуществами двухканального режима, значительно повышающего производительность подсистемы ОЗУ. А вот четырехканального режима в пользовательских ПК не предусмотрено, так что лучше выбирать именно две, а не четыре планки. Так вот, переходим к комплектам. Один из бюджетных вариантов, хорошо подходящих для игровых компьютеров общей стоимостью 50-60 тысяч рублей – это набор Team T-Create, состоящий из двух шестнадцатигиговых планок с частотой 3200 МГц и показателями задержек 16-20-20. Хотя привязываться к продукции конкретно этого бренда не следует – в магазинах есть множество комплектов с такими же или похожими характеристиками.

Относится к таким комплектам и G.Skill Flare X. Его характеристики практически в точности повторяют характеристики Team T-Create, разве что тайминги чуть пониже, что в теории может обеспечить немного более высокую производительность. Впрочем, на практике разница между показателями задержек 16-18-18 и 16-20-20 практически незаметна. В случае примерного равенства разных бюджетных комплектов по спецификациям я рекомендую выбирать тот, что дешевле, если, конечно, это не какая-нибудь продукция Noname-бренда. Радиаторами в случае памяти с частотой 3200 МГц, кстати, можно пренебречь, если вы не собираете ее разгонять. А нормально разогнать в большинстве случаев и не получится, если специально не выискивать модули и комплекты на чипах Micron E-Die, такие, как Crucial Ballistix с индексом U4. Что же касается конкретно бренда G.Skill – он давно заслужил доверие и уважение компьютерщиков и геймеров.

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Частота DDR4 памяти в 3600 МГц (в редких случаях – 3800-4000 МГц) является предельной отметкой, до которой стоит разгонять модули в случае использования их на платформе AMD AM4. Дело в частоте шины Infinity Fabric – по-умолчанию она работает на 1800 МГц, и герцовка памяти не должна превышать ее более, чем в 2 раза. Если превысит – включится режим Gear 2 вместо Gear 1, и производительность подсистемы памяти не увеличится, а, напротив, уменьшится. В случае платформ Intel такой проблемы нет, но есть нюансы с чипсетами и материнскими платами – проверяйте, какую частоту поддерживает ваша МП. Комплект DDR4-3600 Patriot Viper Steel – это, конечно, не легендарные «баллистиксы» на чипах Micron E-Die, но свою цену модули вполне оправдывают. Геймерам же, обладающим флагманскими платформами Intel с поддержкой памяти DDR4, а не DDR5, и желающим заняться ручным разгоном, рекомендую обратить внимание на более высокочастотные наборы на основе чипов Samsung B-Die.

Все комплекты DDR4-4400 Patriot Viper Steel с индексом PVS416G440C9K гарантированно основаны именно на обладающих отличным оверклокерским потенциалом чипах Samsung B-Die. Цену набора, конечно, нельзя назвать скромной, но это, как-никак, вариант для энтузиастов. Если бюджет на игровую конфигурацию ограничен, то лишние 4-5 тысяч рублей в большинстве случаев оптимально вложить в графический ускоритель, а не в повышение частоты и снижение таймингов оперативной памяти. А вот если проводится апгрейд или денег хватает, то рассматриваемый набор может быть неплохим вариантом, хотя для субфлагманских и флагманских сборок, я, конечно, советую использовать два шестнадцатигигабайтных, а не два восьмигигабайтных модуля.

Переходим, собственно, к комплектам на 32 гигабайта. Начнем с недорогих. Открывает список набор DDR4-3200 G.Skill Ripjaws V. С учетом его скромной стоимости, составляющей всего 7.5 тысяч рублей, это отличный вариант как для апгрейда, так и для сборки с нуля среднебюджетных геймерских конфигураций. Частота и тайминги стандартны для недорогой игровой DDR4 памяти – 3200 МГц и 16-18-18. Оснащены планки и неплохими радиаторами, исключающими возможность перегрева даже при неидеальной организации воздушных потоков внутри системного блока. С учетом того, что для многих требовательных игр 16 гигабайт памяти, с учетом требований прочего софта, уже если и хватает, то впритык, в 2023 году оптимально устанавливать именно 32 гигабайта, причем строго двумя планками.

Если предыдущий набор можно отнести к бюджетным решениям, то комплект DDR4-4000 G.Skill Trident Z – к субфлагманским или даже флагманским. Опытные компьютерщики наверняка уже поняли по сочетанию частоты 4000 МГц и таймингов 16-16-16, что он базируется на чипах Samsung B-Die, а потому нередко может быть подвергнут дополнительному разгону, ну или тонкой настройке – здесь уже каждый сам выбирает для себя как формулировку, так и изменяемые в BIOS материнской платы параметры. Только не забывайте, что перед покупкой смотреть нужно не только на «маркетинговое» название модуля или комплекта памяти, но и на маркировку – в рассматриваемом случае это F4-4000C16D-32GTZRA. Проверить же, основана ли та или иная память на чипах Samsung B-Die, можно, например, при помощи сервиса B-Die Finder. Напоследок в очередной раз подчеркну, что большинству пользователей подобная ОЗУ не нужна – она ориентирована на энтузиастов и оверклокеров.

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А вот и один из ультимативных вариантов, если говорить о стандарте DDR4. Есть, конечно, комплекты и с частотой 5000+ МГц, но все или почти все они обладают конскими таймингами. В случае же DDR4-4400 G.Skill Trident Z Royal F4-4400C17D-32GTRS речь идет о показателях задержек 17-18-18. Они почти такие же, как у массовой ОЗУ с частотой 3200 МГц, и это внушает уважение. Впрочем, есть ли смысл покупать такую память аж за 30 тысяч рублей? Если у вас нет кучи денег, сильно сомневаюсь. А если есть – лучше приобрести платформу с поддержкой памяти стандарта DDR5 и взять один из комплектов с заявленной частотой 7200+ МГц на чипах Hynix A-Die. Альтернативный вариант – купить набор из двух 32-гиговых планок, хотя 64 гигабайта ОЗУ для игр не нужны и не будут нужны еще долго. Такой объем актуален разве что для серверных нагрузок, профессиональной работы с видео и некоторых других специфических задач.

Далее рассмотрим DDR5 память. В ее случае настоятельно рекомендую смотреть в первую очередь на модули и комплекты на чипах Hynix M-Die (хороший разгонный потенциал) или Hynix A-Die (отличный разгонный потенциал). Планки DDR5-6000 Kingston Fury Beast KF560C36BBEA-16 на момент написания статьи гарантированно базируются именно на M-die. Как узнать до покупки, какие чипы установлены в тех или иных модулях, я расскажу ближе к концу статьи, в разделе вопросов и ответов. Кстати, несмотря на то, что двухканальный режим в случае DDR5 реализован даже для каждого одиночного модуля, из-за узости этих двух каналов он неполноценный. Для повышения производительности подсистемы памяти по-прежнему необходимо использовать две планки. Четыре не ставьте – они могут не завестись на высокой частоте. Условно, вместо 7200 МГц можно получить 6400. Хотя даже DDR5-6000 в большинстве игр уже чуть-чуть быстрее, чем DDR4-4000, особенно если настроить тайминги.

Не смотрите на тайминги комплекта DDR5-6400 ADATA XPG Caster RGB – их, как правило, можно уменьшить, при этом еще и увеличив частоту. Дело в том, что входящие в набор модули гарантированно базируются на чипах Hynix – или M-Die, или A-Die, тут уж как повезет. В целом же рассматриваемый вариант подходит в первую очередь пользователям, готовым потратить время и силы на тонкую настройку памяти. Энтузиастам, не располагающим временем или желанием, стоит обратить внимание на два комплекта, о которых я расскажу ниже. Стоят они, конечно, намного дороже, но зато и чипы там стоят на данный момент топовые, способные порой брать частоту и в 8000+ МГц.

DDR5-7200 Team T-Force Delta – это, вероятно, оптимальный вариант для производительной геймерской конфигурации с процессором уровня Intel Core i7-13700KF и флагманской видеокартой. Я себе именно такой комплект и купил. Рассматриваемая ОЗУ основана на обладающих отличным оверклокерским потенциалом чипах Hynix A-Die, а потому подходит не только для работы в режиме XMP Extreme, но и для ручного разгона. Самый легкий вариант – не меняя напряжение, увеличить частоту до 7600 МГц, а тайминги – до 36-46-46-84, после чего прогнать MemTest86 V10 Pro и пару других тестов для проверки стабильности работы. Но, как показывает опыт различных энтузиастов, 7600 МГц – далеко не предел. В большинстве случаев можно преодолеть и знаковую отметку в 8000 МГц, хотя, скорее всего, с повышением напряжения и значительным увеличением таймингов, что не всегда целесообразно.

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Последний на сегодня комплект – DDR5-7600 G.Skill Trident Z5 RGB. Это выбор обеспеченных геймеров, которые не хотят заморачиваться с ручной настройкой оперативной памяти. И набор позволяет – достаточно установить модули и включить в BIOS материнской платы поддержку профилей XMP Extreme, если она не включена по-умолчанию. Похожий по характеристикам комплект имеется и у TeamGroup, и я, несмотря на авторитет G.Skill как бренда, предпочел бы именно его – из-за радиаторов с более красочной RGB-подсветкой. Что же касается наборов с заявленной частотой 8000 МГц, до России они пока не доехали, да и в целом, мало где продаются, хотя я видел несколько скриншотов из китайских, японских и американских магазинов.

FAQ (Вопросы и ответы)

Есть ли разница в играх между DDR4 и DDR5 памятью?

Зависит от частоты и таймингов. Если брать бюджетные варианты, то почти нет. А, например, между DDR4-4000 в режиме Gear 1 и DDR5-6000 в режиме Gear 2 разница минимальная, от 1-2 до нескольких кадров в секунду. Вот DDR5-7200 уже может уйти в более серьезный отрыв, хотя при ограниченном бюджете вложение дополнительных средств в графический ускоритель в любом случае более оптимально. Топовая память нужна скорее для рабочих нагрузок.

Сколько требуется памяти игровому компьютеру в 2023 году?

Минимально – 16 гигабайт, если говорить о современных требовательных играх. Оптимально, причем с большим запасом – 32 гигабайта.

Всегда ли нужно набирать требуемый объем ОЗУ двумя модулями?

Да, всегда. Если вы ставите одну планку, то лишаетесь двухканального режима (псевдо-двухканал в рамках одного модуля DDR5 не в счет). Если ставите четыре, то часто теряете в частоте и таймингах.

У меня две планки DDR5, но AIDA64 и другие программы показывают «Quad Channel Mode». Почему?

Как раз из-за двухканального режима в рамках каждого отдельного модуля DDR5. Но этот двухканальный режим неполноценен, поскольку каналы используются узкие. Устанавливать два модуля – по-прежнему оптимально.

Раз у DDR5 модулей реализован двухканальный режим в рамках каждой отдельной планки, можно покупать один модуль на 32 ГБ вместо двух на 16?

Не стоит. Почему – уже ответил выше.

Нужны ли ОЗУ радиаторы?

Условной DDR4-3200 – не особенно. А вот высокочастотной памяти, особенно DDR5 – нужны. Для экстремального разгона вообще оптимально использовать обдув вентилятором или даже водоблоки.

Какие лучшие чипы для разгона у DDR4 и DDR5 памяти?

В случае DDR4 хорошие чипы – Micron E-Die, отличные – Samsung B-Die. В случае DDR5 хорошие – Hynix M-Die, отличные – Hynix A-Die. На момент написания статьи, разумеется. А пишется она в начале февраля 2023 года.

Как узнать до покупки, на каких чипах базируются те или иные модули и комплекты оперативной памяти?

Это не всегда возможно – иногда производители ставят в одну и ту же память разные чипы. Но вам помогут следующие ссылки:

DDR5

DDR4

DDR4 Samsung B-Die Finder

Почему в статье не рассмотрены модули DDR5 объемом 8 ГБ и комплекты на 16 ГБ?

С учетом цены и необходимости набирать требуемый объем памяти двумя модулями, приобретать их для игрового компьютера нет смысла.

DDR5 память стоит покупать только на чипах Hynix M-die или Hynix A-Die?

Для геймерской конфигурации, на мой взгляд, да. Другие чипы сильно уступают по оверклокерскому потенциалу.

Почему не рассмотрены комплекты на 64 ГБ?

Это избыточный объем памяти для игрового ПК.

А что по поводу «зеленых» модулей DDR5 Hynix A-Die без радиаторов?

Хороший вариант, если знаете, где их купить, чтобы не обманули, и планируете использовать водоблоки. В остальных случаях рекомендую готовые изделия с радиаторами.

Заключение

В этой статье я рассказал о лучших модулях и комплектах оперативной памяти DDR4 и DDR5, доступных в российских магазинах на примере вариантов, представленных в ассортименте московского ритейлера «Регард». Напомню, что «Регард» осуществляет доставку по всей России, поэтому заказать комплект памяти можно, находясь хоть в Москве, хоть во Владивостоке или Калининграде. А какая оперативная память стоит у вас в компьютере, и сколько? У меня – DDR5-7200 от TeamGroup, 32 ГБ двумя планками. Пишите в комментариях!

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