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ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года

Рассказываю о семи лучших HDD для скачивания и раздачи торрентов, а также организации файлохранилища, например, с личной медиаколлекцией
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Всем привет! С вами Zero. Примерно год назад я написал статью о том, как выбрать жесткий диск для домашнего ПК или NAS – с тех пор на рынке не-серверных HDD практически ничего не изменилось, поэтому тот материал по-прежнему актуален. В этой же статье я напомню вам основные критерии выбора и приведу примеры качественных моделей для файлохранилища или скачивания и раздачи торрентов, которые с уходом из России ряда стриминговых сервисов и компаний-правообладателей снова стали актуальны. При этом оговорюсь, что, разумеется, я не призываю к пиратству и прочим незаконным действиям. Итак, поехали – топ-7 жестких дисков для хранения файлов и работы с торрентами!

Как выбрать жесткий диск

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Для начала напомню основные правила и критерии, которыми следует руководствоваться при выборе «винчестера»:

  1. Выгодное соотношение цены и объема. Для ровного счета не буду заморачиваться с гибибайтами и гигабайтами. Если разделить 12000 рублей на 6000 гигабайт, получится 2 рубля за гигабайт. Если же разделить 4000 рублей на 1000 гигабайт, получится 4 рубля за гигабайт. Наиболее выгодно сейчас брать в основном диски на 3-8 ТБ, но бывают и исключения.
  2. Форм-фактор и интерфейс. Для компьютера берем только 3.5-дюймовые SATA III HDD, 2.5-дюймовые предназначены для ноутбуков, и единственное их преимущество – это компактность.
  3. Наполнение. Воздушное или гелиевое. Только воздушное, поскольку неизвестно, как диски с гелиевым наполнением ведут себя на протяжении длительного времени (более 8-10 лет).
  4. Тип записи. Стандартная CMR или черепичная SMR. Только стандартная. Диски с черепичной записью подходят для сценариев использования, где вы один раз записываете информацию, а потом ее только читаете. Для частой или хотя бы периодической перезаписи они неоптимальны: частично перекрытые друг другом дорожки необходимо перезаписывать все, и поэтому такой HDD в определенных сценариях работы функционирует крайне медленно, а из RAID-массива может вообще «отваливаться».
  5. Назначение и режим работы. Рекомендую брать диски, рассчитанные на работу «24 на 7» - предназначенные для NAS или видеонаблюдения. Обычные потребительские решения с «восемью часами работы в сутки» в спецификациях лучше обходить стороной.
  6. Уровень шума. HDD – это не SSD, и он не бесшумен, но у всех рассмотренных в этой статье моделей шумовая нагрузка приемлемая. Скоростные же серверные «харды» могут шуметь достаточно громко.
  7. Производитель. WD или Seagate – дело вкуса. Лично у меня с дисками WD никогда не было проблем, Seagate же «умирали» регулярно, причем без предупреждения, а точнее – без предшествующего серьезного ухудшения параметров SMART. Но на форумах я встречал и противоположные отзывы.

Скорости чтения и записи, а также объем кэш-памяти в случае жестких дисков в 2022 году уже не особенно важны, поскольку для любых задач, где требуются действительно высокие скоростные показатели, используются твердотельные накопители. Я никогда не пробовал запускать современную игру весом в 100+ гигабайт с жесткого диска, но подозреваю, что результат мне не понравится: запускаться она будет очень долго, если вообще запустится, скорость загрузки локаций также будет крайне низкой. Даже в условном World of Warcraft (отнюдь не самая требовательная игра) при телепортации в город, если игра установлена на жестком диске, приходится от нескольких секунд до нескольких десятков секунд ждать прогрузки, при использовании же SSD таких проблем не наблюдается.

WD Purple 3 ТБ WD30PURZ  

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Начну с трехтерабайтного жесткого диска Western Digital Purple – отличный вариант для пользователей, которым не нужно больше 2-3 ТБ на HDD. «Фиолетовая» линейка предназначена для систем видеонаблюдения, но отлично подходит и для файлохранилища или торрентов. Одно из главных ее преимуществ – это «заточенность» под круглосуточную работу, что пригождается как при длительной работе с несколькими видеопотоками с камер, так и при скачивании и раздаче большого количества торрентов. Конечно, практически за те же деньги можно приобрести четырехтерабайтный Seagate IronWolf, но будет ли он надежнее? Сомневаюсь. Впрочем, необходимость делать резервные копии (бэкапы) любой хоть сколько-нибудь ценной информации никто не отменял. Есть три типа людей – кто еще не делает бэкапы, кто уже делает, и кто уже делает, и еще и проверяет их.

Seagate IronWolf ST4000VN006

Уже упомянутый выше Seagate IronWolf предназначен для NAS, что также подразумевает круглосуточную работу. Интересен он прежде всего благодаря конкурентоспособной цене, а также стандартной, а не черепичной записи (в отличие от многих дисков пользовательской линейки Barracuda). Судя по отзывам покупателей и статистике розничной сети DNS, если ее, конечно, не подкорректировали в угоду производителю, диск получился достаточно надежным – не то что трехтерабайтники Seagate, с которыми в свое время намучилось немало пользователей из числа тех, что не делают пресловутые бэкапы. В настоящий момент из дисков, в спецификациях которых указана работа «24/7», ST4000VN006 – один из самых выгодных вариантов в плане стоимости одного гигабайта.

Seagate SkyHawk 6 ТБ ST6000VX001

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Около года назад я покупал два шеститерабайтных жестких диска – WD Purple и WD Red Plus, оба за 12-13 тысяч рублей. Но сейчас продукция Western Digital указанных линеек ощутимо подорожала, и в такой бюджет укладываются только «винчестеры» Seagate, например, предназначенные для видеосистем модели серии SkyHawk. Что ж, как говорится, «на безрыбье и рак – рыба»: я, конечно, несколько предвзят к Seagate из-за того, что HDD этой компании у меня несколько раз выходили из строя внезапно, без предшествующего ухудшения параметров SMART, но, полагаю, такое можно произойти с любым винчестером. К тому же, как показывают отзывы пользователей и статистика компании Backblaze, занимающейся облачным хранением и резервным копированием данных, и закупающей диски тысячами, HDD емкостью 6 и более терабайт пока показывают более высокую надежность, чем в свое время модели на 2-3 терабайта.

WD Purple 6 ТБ WD63PURZ

А вот и один из дисков, в настоящий момент работающих в моем ПК – WD Purple WD63PURZ. За год с ним не было никаких проблем – ни чрезмерного шума, ни подвисаний, ни, тем более, «отвала» из системы, а использовался он весьма активно – для скачивания и раздачи торрентов. Поэтому могу с полной уверенностью рекомендовать вам этот диск – как и другие «фиолетовые» HDD Western Digital, он предназначен для систем видеонаблюдения, ориентирован на круглосуточную работу, и использует традиционную, а не черепичную запись. Что же касается наполнения – здесь оно воздушное, а вот в дисках WD Purple объемом от 10 терабайт может быть и гелиевое.

WD Red Plus 6 ТБ WD60EFZX

Еще один диск, сейчас работающий в моем ПК – WD Red Plus WD60EFZX. Его я использую почти по прямому назначению: в качестве файлохранилища, для медиаколлекции. Напомню, что «красная» линейка WD предназначена для NAS, но у меня все диски установлены в одном, основном компьютере, благо, корпус Fractal Design Define R5 это позволяет, да и шумоизоляция у него хорошая. Как и в случае с шеститерабайтным WD Purple, за год с WD60EFZX не было никаких эксцессов, хорошие отзывы со стороны пользователей и заверения производителя по поводу готовности диска к круглосуточной работе также позволяют добавить его в список рекомендаций.

Seagate SkyHawk Surveillance 8 ТБ ST8000VX004

Переходим к восьмитерабайтникам. Жесткие диски Seagate стоят ощутимо дешевле конкурирующих решений от WD со схожими характеристиками (в европейских магазинах, кстати, не так, видимо, разница связана с логистическими сложностями). Полагаю, если вам нужно много места на HDD, сейчас разумно закупаться именно восьмитерабайтными дисками – в моделях на 10-12 терабайт уже часто используется гелиевое, а не воздушное наполнение, да и стоимость одного гигабайта с повышением емкости накопителей свыше 8 ТБ также начинает значительно расти. Ждем появления HDD с лазерным или микроволновым подогревом – они выведут показатели объема на новый уровень, хотя, к сожалению, по всей видимости, также будут гелиевыми.

WD Purple 8 ТБ WD84PURZ

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И последний на сегодня жесткий диск – снова линейки WD Purple, очень уж она хороша по сочетанию потребительских характеристик, и была бы хороша и по стоимости, если бы не малоосмысленная внешняя политика нашей страны, приведшая к ухудшению отношений со многими другими государствами, международным санкциям, уходу множества зарубежных компаний и затруднению логистики. Впрочем, я отвлекся: WD84PURZ – это отличный жесткий диск, не шумный и крайне надежный, как и большинство «фиолетовых» HDD компании Western Digital. Во многих современных компьютерных корпусах всего два места для 3.5-дюймовых жестких дисков, и, если у вас именно такой кейс – лучше взять один 8-терабайтный HDD, чем пару 4-терабайтных, потому что, как знают опытные пользователи ПК, свободного места много не бывает – оно всегда заканчивается.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли заказывать жесткие диски из-за рубежа или лучше не рисковать?

Степень допустимого риска каждый для себя оценивает сам. Я бы не рисковал – слишком уж неадекватные люди часто работают в почтовых и транспортных компаниях. Кинуть посылку прямо с идущего поезда на перрон или с двухметрового стеллажа на пол для них норма. Тут никакая упаковка не поможет, антигравитационную еще не изобрели.

Почему не стоит брать диски с гелиевым наполнением?

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На временном отрезке порядка 3-5 лет они показали себя достаточно надежными, но неизвестно, что по возможности долговременного хранения. Есть вероятность, что HDD «на воздухе» через 10-20 лет будут отлично работать, а гелиевые – из-за брака или несовершенства технологии утратят свою герметичность и выйдут из строя. Скорее всего, гелий будет пусть крайне медленно, но все же просачиваться и из условно герметичного металлического корпуса HDD. Но тут лучше проконсультироваться с физиками.

Зачем так заморачиваться со всеми этими характеристиками и параметрами? Может, лучше просто взять самый дешевый жесткий диск нужного объема?

Не лучше. Бюджетные HDD обычно обладают черепичной, а не традиционной схемой расположения дорожек, что во много раз снижает их скорость работы при скачивании и раздаче нескольких торрентов и других активных операциях записи. Также недорогие потребительские диски обычно менее надежны, поскольку рассчитаны на эксплуатацию 8 часов в сутки, а не «24 на 7».

Правда ли, что диски WD Red могут быть с черепичной записью, а WD Red Plus – все без черепичной?

На середину-конец октября 2022 года – да, все верно.

А что по поводу жестких дисков Toshiba?

Вообще не имел с ними дела, поэтому не стал рекомендовать в материале.

Заключение

В этой статье я рассказал о семи жестких дисках, хорошо подходящих для скачивания и раздачи торрентов, а также для долговременного хранения файлов, в первую очередь – много весящего медиаконтента, например, фильмов, сериалов и музыки. Любопытно было бы узнать – продукцию какого из двух основных производителей HDD вы предпочитаете, Seagate или WD? Пишите в комментариях. Лично у меня остались негативные впечатления от жестких дисков Seagate, и пусть они датируются 2008-2012 годами, с тех пор я покупаю только решения WD.

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