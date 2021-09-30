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Как выбрать жесткий диск для компьютера

Рассказываю о том, на какие параметры стоит обращать внимания при выборе HDD для настольного ПК и привожу примеры заслуживающих внимания моделей
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу, как выбрать жесткий диск для ПК, а также приведу примеры качественных моделей. Сразу оговорюсь, что в 2021 году рассматривать HDD в качестве основного накопителя для системы, программ и современных игр нерационально – все это должно быть установлено на SSD, так система будет работать гораздо быстрее. HDD теперь – это файлохранилище для объемных, но не требующих особенно быстрого доступа данных. К таким данным относятся, например, видео, музыка и изображения – если вы собираете личную медиаколлекцию, то жесткий диск вам точно пригодится.

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Лично я складирую на своих HDD лучшие из просмотренных фильмов, видео, сериалов и аниме, музыку, картинки, старые игры, а также переношу туда с SSD сохранения из пройденных проектов, если они много весят и зря занимают место на твердотельном накопителе. Держу я на «винчестере» и один из бэкапов важных для меня данных – другие расположены удаленно.

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Характеристики жестких дисков

Для начала расскажу о характеристиках жестких дисков и о том, какие из них важны, какие – не очень, а на какие и вовсе не стоит обращать внимание.

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Объем. Одна из ключевых характеристик, определяющая, как много данных можно будет разместить на накопителе. Современные жесткие диски в основном представлены моделями от 0.5 до 18 терабайт, при этом с нынешними объемами информации приобретать HDD на 2 или менее терабайта не очень рационально. К тому же, по условной «стоимости одного гига» наиболее выгодными оказываются устройства от 3 до 8 ТБ. Если вы не складируете у себя на ПК тонну медиаконтента, то ваш выбор – HDD на 3-4 терабайта. А если, как и я, складируете, то закупайте несколько «винчестеров» по 6-8 терабайт, только не любых – читайте дальше, и вы поймете, о чем я.

Цена. Здесь все и так понятно, а о том, решения какого объема приобретать выгоднее всего, я уже рассказал. Но ситуация может измениться, например, благодаря скидкам и акциям.

Скорость. Я сейчас не о скорости вращения шпинделя, а о скорости последовательных чтения и записи. До появления быстрых и доступных по цене твердотельных накопителей этот параметр тоже был одним из важнейших, сейчас же на него можно особо не обращать внимания – как, кстати, и на обороты шпинделя. Каких-либо особо тормозных HDD на рынке нет (кроме SMR), а если нужна скорость – покупайте SSD; SATA-версии шустрее в разы, а M.2 PCI Express в десятки раз, и речь о последовательных операциях, если же говорить о случайных, то разница еще более впечатляющая.

Объем кэш-памяти. Еще одна характеристика, практически потерявшая свою значимость, когда ОС, программы и игры перекочевали на SSD.

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Интерфейс. Для ПК нас интересует только SATA III, поскольку SAS предназначен для серверов.


Форм-фактор. 3.5-дюймовые жесткие диски – для компьютеров, 2.5-дюймовые – для ноутбуков. Вы можете установить 2.5-дюймовую модель и в десктоп, но смысла в этом нет: единственное преимущество такого форм-фактора – это миниатюрность. В остальном более габаритные HDD лучше – они объемнее и быстрее. Проще говоря, если есть свободный 3.5 или 5.25 слот – для ПК всегда берем 3.5-дюймовый «винчестер», только во втором случае понадобятся еще и салазки.

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Наполнение. Может быть воздушное либо гелиевое. Фишка гелия в том, что его плотность гораздо ниже плотности воздуха, а значит, в корпус жесткого диска можно поместить больше «блинов», также снижаются энергопотребление и уровень вибраций. Тем не менее, у гелия есть существенный минус – он способен просачиваться даже сквозь сплошной металл, пусть и очень медленно. На временном отрезке порядка нескольких лет – это не страшно, и HDD с гелием в среднем пока показывают себя даже надежнее классических, но что будет в долгосрочном периоде – неизвестно, поэтому, на мой взгляд, гелиевые жесткие диски для домашнего ПК лучше не покупать – тем более, среди моделей на 6-8 терабайт и так достаточно хороших вариантов, а «винчестерам» с более скромным объемом гелий в принципе не нужен. Впрочем, если вы относите себя к новаторам и любите рисковать – можете взять и гелиевый HDD, только бэкапьте с него важные данные, впрочем, как и с любого другого.


Тип записи. Бывает классическая и черепичная (Shingled Magnetic Recording, SMR), с частичным перекрытием дорожек друг другом. Это критически важный параметр, и моя рекомендация проста: вообще не покупайте SMR-диски ни для каких сценариев использования кроме тех, где вы запишете на них что-то один раз, и больше не будете перезаписывать. В домашнем ПК такой сценарий встречается редко – он скорее для архивов и дата-центров.

Отвечу, почему я так категорично настроен против жестких дисков с черепичным типом записи. При перезаписи каких-либо данных, когда исчерпается CMR-буфер, подобным накопителям приходится перезаписывать куда больше дорожек, чем обычным – не только целевую, но и соседние. Соответственно, скорость записи уменьшается в разы, и при больших объемах данных и сильной их фрагментации становится неприемлемо низкой, причем диск может вообще зависнуть или отвалиться из системы, после чего поможет только выключение и включение ПК.

Важно: Не покупайте для игровых, домашних и офисных ПК жесткие диски с черепичным типом записи (SMR) – их производительность при перезаписи больших объемов данных крайне мала, а стабильность работы оставляет желать лучшего. Удел таких HDD – сценарии использования «один раз записали информацию, дальше ее только читаем». Почти полный список SMR-дисков можно найти в этой статье на Хабре.

Можно упомянуть также про запись с подогревом микроволнами или лазером, но решения с такими технологиями только начинают заходить на рынок, и рассматривать их для домашнего ПК рано.

Назначение и режим работы. Для некоторых жестких дисков производитель заявляет целевой режим работы как «8 часов в сутки», для других же – 24/7. Нас, разумеется, интересует только второй вариант, поэтому не советую покупать Seagate Barracuda и WD Blue. Лично у меня компьютер выключается крайне редко, и полагаю, у большинства пользователей дела обстоят так же. Что же касается назначения – одни HDD позиционируются как десктопные, другие – как предназначенные для систем видеонаблюдения, третьи – для NAS, четвертые – для серверов, и так далее. Сильно обращать внимание на это не стоит, хотя вот сопутствующие характеристики посмотреть надо: к примеру, некоторые серверные диски быстрые, но при этом и очень шумные, а некоторые предназначенные для NAS Western Digital Red используют черепичный тип записи.

Уровень шума. Лучше, если он будет до 30 децибел, в крайнем случае – до 35, хотя все сильно зависит еще и от вашего корпуса и субъективного восприятия. Читайте обзоры и отзывы – иногда производитель заявляет модель как тихую, а по факту она издает неприятные и достаточно громкие звуки – к примеру, хруст или щелчки.

Производитель. Выбор производителя – во многом вопрос личных предпочтений. У меня за последние 15 лет померло несколько жестких дисков Seagate, причем 2 из них – без предупреждения в SMART, а WD не померло ни одного, хотя покупал я их больше, но, вероятно, есть пользователи, у которых все наоборот. Toshiba я никогда не покупал и в настоящий момент не планирую – низкая цена и плохие отзывы внушают определенные подозрения. Отпишитесь в комментариях – какие жесткие диски были у вас, и решения какого бренда вы считаете более надежными?

Каким должен быть идеальный жесткий диск? Примеры хороших моделей для домашнего ПК

Подытожим – каким должен быть хороший жесткий диск для домашнего компьютера?

  • Объем: 3-8 ТБ (больше – невыгодно)
  • Скорость: не важна
  • Объем кэш-памяти: не важен
  • Интерфейс: SATA III
  • Форм-фактор: 3.5 дюйма
  • Наполнение: воздушное (гелиевые пока показали себя достаточно надежными, но информации по долгосрочной работе нет)
  • Тип записи: классический CMR (НЕ черепичный SMR)
  • Назначение и режим работы: 24/7
  • Уровень шума: до 35 дБ (а лучше – до 30)
  • Производитель: WD или Seagate


Теперь – непосредственно примеры подходящих моделей:

  1. Все WD Purple от 3 до 8 терабайт. Неважно, что формально они для систем видеонаблюдения – эти жесткие диски превосходно показывают себя и в настольных ПК, в том числе игровых, потому что ориентированы на круглосуточное использование.
  2. Seagate IronWolf, SkyHawk и Exos также от 3 до 8 терабайт – возможно, не все модели. Сверяйте спецификации перед покупкой.

И примеры неподходящих:

  1. WD Blue и Seagate Barracuda. Не рассчитаны на круглосуточную работу, многие используют черепичную запись.
  2. WD Ultrastar – высокий уровень шума.
  3. WD Red – многие используют черепичную запись. Модели с классической CMR брать можно.
  4. Seagate Archive – используют черепичную запись.
  5. Почти все жесткие диски объемом от 10-12 терабайт – неоправданно дорогие, выгоднее набрать тот же объем 6-8 терабайтными.

На полную объективность я не претендую, и мне будет интересно увидеть ваши комментарии – не только о статье, я и без того знаю, что она отличная, хотя конструктивная критика всегда приветствуется, но и о том, какие жесткие диски у вас были, и какие из них вышли из строя (с предупреждением в виде ухудшения параметров SMART или без него). HDD какого производителя вы считаете более надежными – WD или Seagate?

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