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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я проведу краткий анализ статистики Steam за последние 10 лет, а именно – сравню предоставленную сервисом информацию на весну 2012, 2017 и 2022 годов, после чего подведу итог – как именно изменились компьютеры геймеров за последние 10 лет. Разумеется, статистика Steam не может считаться истиной в последней инстанции, но за счет большой выборки она является крайне полезным инструментом, позволяющим, как минимум, сделать выводы о трендах, тенденциях и скорости апгрейда ПК среднестатистического геймера. Итак, поехали!

Статистика за апрель 2012 года

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Графиков за 2012 год не будет – они тогда отрисовывались при помощи технологии Flash

Процессоры

Итак, на дворе весна далекого 2012 года. Только-только вышли и еще не успели поступить в продажу процессоры Intel Ivy Bridge (Core i5-3570K и другие), а вот легендарные Sandy Bridge, предложившие пользователям более, чем достойное соотношение цены и производительности и великолепный разгонный потенциал (некоторые экземпляры Core i5-2500K разгонялись до 5 и даже 5.2 ГГц при воздушном охлаждении!), доступны уже длительное время. Особенно радовал геймеров тот факт, что дополнительные мегагерцы не были «кукурузными» - производительность CPU при разгоне действительно значительно повышалась. Впрочем, большинство любителей компьютерных игр еще довольствуются двухъядерными процессорами. И даже среди четырехъядерных доля Sandy Bride значительна, но не то, чтобы огромна – многие до сих пор сидят даже не на Nehalem, а на «народном» Core 2 Quad Q6600, вышедшем в 2007 году, и его наследниках. Не стоит забывать и про всевозможные «Athlon» и «Phenom» от AMD, но CPU Intel, конечно, больше – 71.5% на 28.5%.

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Шестиядерные и восьмиядерные процессоры, не говоря уж о решениях с еще большим количеством ядер, в апреле 2012 года были весьма редкими покемонами – по крайней мере, если говорить не о серверном сегменте, а об игровых ПК. Встречался разве что AMD Phenom II. Впрочем, они и не были особенно нужны: движки многих игр не могли работать с более, чем 2-4 потоками, к тому же, с Core i5-2500K любые игры того времени просто «летали» даже без разгона – разумеется, при наличии мощной видеокарты.

Видеокарты

«А что там по видеокартам?» – спросите вы. А по видеокартам – пестрый зоопарк, хотя в глаза сразу бросается, что «зеленые» доминировали и тогда, пусть и не столь явно: 48 процентов против 36 (еще 10% у встроенной графики Intel, и 6% Steam помечает как «Other» - прочее). Шестисотая серия видеокарт NVIDIA тогда только-только вышла, причем в лице одной лишь GTX 680 – GTX 670 будет представлена в мае, а игровые графические ускорители средней и бюджетной ценовых категорий – еще позже. Зато уже несколько месяцев продавались старшие AMD Radeon HD 79xx. Хотя широко проникнуть на рынок они не успели, а 78xx и вовсе поступили в магазины только в апреле.

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С такими вводными данными проще понять, почему в топе статистике Steam прописалась относительно недорогая, и при этом, на тот момент, современная игровая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560. Я, кстати, в том же году собрал себе ПК с Core i5-2500K и GTX 570 от ASUS (трехслотовая махина, зато тихая и холодная). Но это небольшое отступление. Итак, помимо пятисотой серии мы видим предыдущую, четырехсотую, а также шеститысячную и пятитысячную от AMD. Обратите внимание на более старые видеокарты – геймеры не спешили заменять NVIDIA 9xxx и 8xxx, хотя, например, The Witcher 2, 8800 GTX/Ultra и 9800 GTX нормально не тянули даже на низких настройках. В ближайшие годы большинство пользователей Steam избавится от этих карточек, заменив их на более современные.

Оперативная память

Что же касается оперативной памяти – геймеры наконец-то стали массово добавлять дополнительные модули, в результате чего ПК с 8 ГБ стало больше, чем с 4 или 3. И действительно – программное обеспечение и игры с каждым годом отъедали все больше оперативки, поэтому 4 гигабайта во многих проектах были, что называется, «впритык», а с учетом того, что SSD тогда еще не получили столь массового распространения, файл подкачки почти у всех геймеров располагался на жестком диске и функционировал крайне медленно, что вызывало долгие загрузки, микрофризы при повороте камеры и другие неприятные моменты. Хватало, впрочем, и старых или не относящихся к игровым ПК и ноутбуков с 2 ГБ, хотя нехватка памяти при таком объеме была очевидной.

Кстати, в те годы значительная часть игрового сообщества полагала, что частота и тайминги мало влияют на производительность системы в играх (а во многих проектах так и было), поэтому среднестатистический геймер покупал четырехгиговые DDR3 плашки от Kingston или Hynix на 1333 или 1600 МГц и не парился. Лишь немногие заморачивались более тщательным выбором или ручным разгоном, а вот двухканальным режимом, как правило, уже не пренебрегали.

Операционные системы

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Среди операционных систем, разумеется, первое место с огромным отрывом занимала 64-битная Windows 7. Второе место было у еще частично актуальной XP – она в основном стояла на стареньких ПК и ноутбуках. Виста считалась проходной, поэтому ее доля была незначительной, «восьмерка» же еще не вышла – до ее релиза оставалось около полугода. Здесь сделаю очередное небольшое отступление и поделюсь личными впечатлениями: Windows 7 – моя любимая операционная система Microsoft. Невероятно стабильная по сравнению с предыдущими, шустрая, удобная, без кучи телеметрии и идиотского плиточного дизайна, заточенного больше под сенсорные девайсы, чем под ПК с монитором, клавиатурой и мышью. Кстати, Windows XP у меня не раз загадочным образом просто переставала работать и в один прекрасный день не запускалась, с «семеркой» такого не было ни разу за много лет использования.

Разрешение экрана

Мониторы с разрешением экрана 1920 на 1080 пикселей (FullHD) в начале 2010-х наконец-то стали массовым явлением, хотя некоторые еще сидели за дисплеями с соотношением сторон 4:3, которые сейчас многие презрительно называют «квадратными». Например, доля разрешения 1024 на 768 пикселей составляла 5.5%, 1280 x 1024 – 11%. Впрочем, новый стандарт 16:9 уже превалировал: 1920 x 1080 – почти 25%, 1366 x 768 (такой экран тогда часто был у ноутбуков) – 16.65%, 1600 x 900 – почти 7%. Что же касается высоких разрешений – у 2560 x 1440 было 0.64%, а о 4K тогда особо никто и не думал.

Выводы

Типичный компьютер пользователя Steam в апреле 2012 года выглядел примерно так:

Процессор: 2 или 4 ядра, в наиболее передовых ПК – Sandy Bridge

Видеокарта: Разные варианты, но в основном или что-то уровня GTX 560/460, или старенькие предтоп/хай-мидл/мидл модели вроде 8800 GTX/GT

Оперативная память: 8 ГБ, хотя некоторые еще не проапгрейдились и довольствуются 2-4 ГБ

Операционная система: Windows 7 64 бит

Основной накопитель: жесткий диск (еще раз – SSD тогда не были широко распространены!)

Посмотрим, что изменилось за 5 лет, и какими стали ПК геймеров к весне 2017 года.

Статистика за апрель 2017 года

Процессоры

В 2017 году большинство геймеров, пользующихся Steam, уже обладали ПК с четырехъядерным процессором, хотя, конечно, не новеньким Core i7-7700K или иным Kaby Lake – чаще всего это были представители предыдущих микроархитектур Intel: Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Haswell Refresh и Skylake. А где же Broadwell? А их почти никто не покупал – ждали Skylake. Кто-то сидел на «Феномах» и «Фуфыксах» от AMD, но таких было меньшинство – AMD в те годы значительно уступала Intel в плане выбора хороших процессоров для гейминга. Первые Ryzen тогда только-только начали поступать на рынок и тоже не впечатляли в играх, хотя и были хороши для работы. А шестиядерники и восьмиядерники в потребительском сегменте начали покупать первые энтузиасты. До того момента, когда 6 ядер станут массовым явлением, каким были 4 ядра, еще довольно долго.

Видеокарты

«Зеленые» графические ускорители заполонили топ Стима – в первую очередь, линейки Maxwell и Pascal, но у многих по-прежнему стояли и Kepler. Весьма популярны были в те годы модель предтопового сегмента GTX 970 и гораздо более слабая GTX 960, относящаяся к среднему сегменту, хотя им на пятки уже наступала «народная видеокарта», актуальная и по сей день – GTX 1060. Напомню, что предлагалась она в двух основных модификациях – с тремя и с шестью гигабайтами видеопамяти. Решения AMD в основном были представлены субфлагманским и средним сегментом семитысячной серии, хотя встречались и R7/R9, а также RX 470 и 480 – предшественники до сих пор актуальных (не от хорошей жизни) RX 570 и 580. Актуальный же топовый сегмент полностью захватила NVIDIA.

Значительно возросла популярность игровых и околоигровых ноутбуков – мобильные видеокарты наконец-то стали действительно более-менее экономичными, выдавая при этом неплохую производительность, и люди, не стремящиеся играть в «тяжелые» проекты на максимальных настройках, стали активно приобретать оснащенные ими лэптопы.

Оперативная память

По информации Steam, большинство устройств пользователей сервиса в апреле 2017 года были оснащены 8 гигабайтами оперативной памяти. И действительно – среди девайсов моих знакомых тоже было немало ПК, а также ноутбуков с 8 ГБ, хотя наиболее продвинутые геймеры уже докупили модуль или даже два – 16 ГБ в 2017 году обеспечивали комфортный запас, позволяющий одновременно открывать несколько игр или требовательную игру и кучу «тяжелых» программ, включая браузеры с большим количеством вкладок. Систем с 2, 3 или 4 ГБ в сумме, если верить статистике, оставалось около 30%, и, хотя мне это число кажется несколько завышенным, многие ведь и не играют в требовательные проекты, а гоняют в какую-нибудь DOTA 2 с древнего компьютера или лэптопа.

Операционные системы

Среди ОС на компьютерах геймеров уже уверенно лидировала «десятка», хотя была велика и доля народной «семерки». Windows 8 и 8.1, как и Vista, многими считались проходными, а потому мало где задержались – подавляющее большинство юзеров предпочли обновиться до Windows 10. Интересно, а вы помните ту агрессивную маркетинговую кампанию Microsoft, из-за которой неопытные юзеры получали автообновление? Обратите внимание на долю Windows XP: она ничтожна. Юзеры, раньше пользовавшиеся этой ОС, мигрировали на более современные, в основном – на максимально похожую в плане интерфейса «семерку».

Разрешение экрана

Переход от соотношения сторон 4:3 к 16:9 успешно свершился, причем почти половина юзеров Steam весной 2017 года использовала FullHD мониторы. Более низкие разрешения с тем же соотношением сторон – это в основном лэптопы, хотя не только. А еще виден рост числа дисплеев с разрешением QuadHD и появление 4K, хотя люди, решившиеся на приобретение такого монитора, часто сталкивались с массой проблем вроде кривого масштабирования, нехватки контента и недостатка производительности даже топовых графических ускорителей.

Кстати, вроде бы скоростные FullHD мониторы с высокой частотой обновления в большинстве своем тогда еще базировались на обладающих кучей недостатков вроде плохой цветопередачи и узких углов обзора TN-матрицах. За мониторами я слежу не так внимательно, как за комплектующими, поэтому не помню, когда IPS и VA на 144, а потом и на 240+ Гц стали относительно массовым явлением, а не эксклюзивами. Кто помнит – подскажите, пожалуйста, в комментариях, вроде бы, это случилось сильно позже 2017 года.

Выводы

Подведем промежуточные итоги – компьютер среднестатистического геймера-пользователя Steam весной 2017 года выглядел так:

Процессор: Intel разных поколений, 4 ядра, изредка AMD, 4 ядра

Видеокарта: Maxwell или Pascal, предтоп или средний сегмент

Оперативная память: 8 ГБ, хотя многие уже проапгрейдились до 16 ГБ

Операционная система: Windows 10 64 бит

Основной накопитель: SSD (наконец-то система, ПО и игры стали грузиться быстро!)

Статистика за апрель 2022 года

Процессоры

Что ж, снова включаем машину времени и перемещаемся в наши дни. AMD отвоевывает ощутимую долю на рынке потребительских CPU благодаря весьма удачным итерациям микроархитектуры Zen, и, соответственно, процессорам Ryzen. Больше всего четырехъядерников и шестиядерников, что же касается двухъядерных моделей – вероятно, свой процент им удалось набрать за счет ноутбуков и совсем уж древних или сверхбюджетных настольных систем. Приятно радует рост числа восьмиядерников – это уже не премиум-сегмент, а продвинутый средний, шестиядерники – массовый, четырехъядерники – бюджетный.

Благодарить за рост числа ядер в потребительских CPU следует компанию AMD – если бы не ее Ryzen, Intel могла бы и дальше выпускать решения с ядерной формулой 4/8, но успехи «красных» заставили корпорацию пересмотреть свой подход. Очередное подтверждение того, что конкуренция – двигатель прогресса. Какие конкретно процессоры установлены в ПК пользователей? Разброс довольно большой, но в основном – Intel, начиная со Skylake и AMD, начиная с первого поколения Ryzen. Кто-то, впрочем, до сих пор сидит и на более старом железе, но оно слишком сильно архитектурно устарело, поэтому таких геймеров меньшинство.

Видеокарты

Из-за дефицита и космических цен, вызванных очередной волной майнинг-лихорадки, многие любители компьютерных игр долго не обновляли свои видеокарты (на первом месте до сих пор GTX 1060) и лишь сейчас, когда цены в Европе приблизились к рекомендованным и в основном превышают их на 7-30%, спешно закупаются карточками поколения Ampere. Конечно, осенью вроде как уже выходят RTX 4000, но выходят ли, и что будет с их доступностью – большой вопрос.

Стоит отметить, что популярность игровых ноутбуков возросла еще больше – обратите внимание на наличие в топе мобильной версии RTX 3060. А вот свежих графических ускорителей AMD почти не видно – флагманских не хватило всем желающим, а те, что рангом пониже, часто демонстрируют сомнительное соотношение цены и возможностей. Хотя RX 6500 XT и даже RX 6400, конечно, заинтересуют определенную (небогатую или непритязательную) аудиторию.

Есть надежда, что ситуация с видеокартами будет постепенно улучшаться – по крайней мере, в мире, поскольку волна криптовалютной лихорадки схлынула. Впрочем, остается еще дефицит полупроводников, что же касается России – к нему добавляется фактор санкций и международной экономической изоляции. Проще говоря, на карточках тысячной, двухтысячной и трехтысячной серий многим геймерам сидеть еще долго – обновить свое железо сейчас сложнее, чем в начале 2010-х.

Оперативная память

По оперативной памяти все понятно: 16 гигабайт по-прежнему достаточно для любых игр, а вот 8 для многих маловато. В итоге большинство геймеров обладают ПК или ноутбуками с 16 ГБ, а те, кто ограничен в финансах или не играет в требовательные проекты, сидят с 8 ГБ. Любители же всегда иметь запас сверху уже проапгрейдили свою систему до 32 ГБ, 64 в основном имеют обеспеченные айтишники, дети депутатов и те, кто использует ПК еще и для работы в ресурсоемком ПО.

Операционные системы

Доля Windows 7, если считать и 64-битную, и 32-битную версии, за последние 5 лет упала со впечатляющих 35%+ до мизерных 3% – на это повлияла как агрессивная маркетинговая кампания Microsoft, так и прекращение поддержки «семерки», не говоря о том, что многие современные игры запрашивают в системных требованиях как минимум «десятку» из-за необходимости в DirectX 12. Windows 10 остается самой популярной ОС с огромным отрывом, хотя скорость распространения Windows 11 среди геймеров растет, несмотря на то, что многие считают эту версию проходной и необязательной к установке.

Разрешение экрана

Самое популярное разрешение экрана – по-прежнему FullHD, благо, теперь его поддерживают и дисплеи большинства ноутбуков, а не только мониторы. Впрочем, доля 4K, и, особенно, QuadHD заметно подросла, а устройств с низким разрешением, напротив, стало намного меньше. Жаль, что статистика Steam не показывает герцовку – любопытно было бы узнать, какой процент геймеров по-прежнему сидит на «стандартных» 60 Гц, а какой – сделал выбор в пользу максимальной плавности и приобрел скоростной дисплей.

Выводы

Компьютер среднестатистического геймера-пользователя Steam весной 2022 года выглядел так:

Процессор: Intel начиная со Skylake или AMD Ryzen, 4-6 ядер

Видеокарта: NVIDIA, начально-средний, средний или продвинутый средний сегмент одного из последних трех поколений, изредка те же сегменты AMD

Оперативная память: 16 ГБ

Операционная система: Windows 10 64 бит

Основной накопитель: SSD

Сравнение моего опыта с опытом среднестатистического пользователя Steam



Расскажу вам и об истории моего ПК. В 2011 году я приобрел систему на основе Intel Core i5-2500K (сразу его разогнав) и GTX 570. Сначала мой компьютер был оснащен только одной планкой на 4 ГБ оперативной памяти, но я быстро докупил вторую, в качестве же основного накопителя выступал жесткий диск WD Black на терабайт, пока не появилось второе поколение твердотельных накопителей Samsung 850 Evo – тогда я приобрел себе такой SSD на 500 ГБ.

Также между 2012 и 2017 годами я докупил еще пару модулей оперативки (итого у меня было установлено 4 планки, разогнанных до 1866 МГц) и взял к выходу третьего «Ведьмака» видеокарту MSI GeForce GTX 970 Gaming. Был куплен и платиновый БП Seasonic SS-760XP2, но он, не проработав и 5 лет, вышел из строя – ладно хоть, продавец вернул деньги. Бронзовый Chieftec в моем случае оказался надежнее. Докупал я и жесткие диски – сейчас у меня их 5 штук, итого 18 терабайт.

Следующий мой крупный апгрейд – смена платформы на Core i7-10700KF (с 32 ГБ памяти Crucial Ballistix, разогнанной до 3600 МГц с таймингами 16-18-18). В дальнейшем мне удалось купить ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC (LHR) по более-менее адекватной стоимости и взять M.2 SSD Samsung 970 Evo Plus на терабайт. Монитор у меня сейчас – FullHD на 144 Гц, разрешение меня устраивает, а вот частоту обновления хотелось бы попробовать 360 Гц. Если подытожить, я обновлял железо немного быстрее среднестатистического юзера Steam, но при этом не стремился быстро обновлять ОС – моей любимой системой оставалась и остается «семерка».

Подводим итоги



Итак, каковы предпочтения среднестатистического Steam-геймера касательно апгрейда? Он не бежит сломя голову покупать передовое флагманское железо – оно слишком дорогое. Использует массовые, относительно бюджетные процессоры (сначала четырехъядерные, а потом шестиядерные). Приобретает видеокарты начально-среднего, среднего, продвинутого среднего, и (до майнинг-лихорадки и заоблачных цен) предтопового сегментов. Добавляет оперативную память в основном не про запас, а когда ощущает нехватку, и не слишком привязан к старым ОС: если система сильно устарела – обновляется. Считает 4K разрешение излишеством или не готов переплачивать за необходимое для комфортной игры в нем железо – а скорее всего, и то, и то.

Прогнозы



Теперь, кратко проанализировав предпочтения и привычки «пользователя Steam в вакууме», попробую спрогнозировать, как изменится статистика сервиса в ближайшие годы. Полагаю, что люди, до сих пор использующие двухъядерные и четырехъядерные процессоры, будут переходить на шестиядерные, доля же CPU с 8 и более полноценными ядрами будет расти довольно медленно. Многие предпочтут при первой возможности обновить устаревшие «народные видеокарты» уровня GTX 1060 и RX 570/580, если криптовалютная лихорадка действительно закончилась и цены на новинки будут более-менее адекватными. При этом активно брать будут в основном модели среднего и продвинутого среднего сегментов, условные RTX 4060, если они не будут в серьезном дефиците, а у кого не хватит денег, решения на одну-две ступеньки ниже, но не более, чтобы не обновлять их несколько лет – вдруг цены снова устремятся к небесам?

По оперативной памяти ситуация в ближайшие годы сильно вряд ли изменится – DDR5 слишком дорогая и слишком «сырая» в плане относительно низких частот и высоких таймингов, поэтому геймеры пока будут обходиться 16 гигабайтами, ожидая появления недорогих модулей с хорошим разгонным потенциалом и подходящих для них платформ. До этого пройдет как минимум пара лет, но со временем аналоги DDR4 Crucial Ballistix на чипах Micron E-Die неизбежно появятся, пусть и будут не такими доступными.

Операционная система Windows 11 продолжит наращивать свою долю среди Steam-геймеров примерно по 1-2% в месяц, но еще нескоро догонит и перегонит «десятку» – в ней нет ничего действительно революционного вроде поддержки условного DirectX 13. Дисплеи с разрешением FullHD также продолжат доминировать, хотя некоторая часть любителей компьютерных игр решит попробовать 144-240+ Гц или QuadHD.

Заключение

В рамках данной статьи я рассказал о том, как менялись компьютеры геймеров, использующих сервис Steam, за последние 10 лет, а также поделился своим видением того, как будет развиваться ситуация дальше. Также я сравнил, как апгрейдил свой ПК я, и как апгрейдили свои другие юзеры. А что с вашим опытом – он похож на опыт среднестатистического пользователя сервиса от Valve или отличается? Пишите в комментариях.