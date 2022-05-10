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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу, почему я предпочитаю 24-дюймовый FullHD монитор с частотой обновления 144 Гц более крупным моделям с более высокими разрешениями, а в дальнейшем, вероятно, снова куплю 24-дюймовую FullHD модель, но уже на 240+, а скорее всего, на 360+ Гц с поддержкой технологий адаптивной синхронизации.

Предисловие

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Кто бы что ни говорил, разница между 30 и 60 FPS хорошо заметна. Включите какой-нибудь фильм с 24-30 кадрами в секунду и остановите кадр на динамичной сцене, например, демонстрирующей быстрое движение автомобиля или бег человека. Вместо четкого объекта вы увидите его размытый силуэт. Некоторые кинолюбители считают motion blur художественным приемом, который якобы только улучшает восприятие фильма – по их словам, с большим количеством кадров кино выглядит «как новостной сюжет или любительская съемка», но это все чушь.





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На самом деле, 24-30 кадров в фильмах – отвратительное, анахроничное наследие эпохи кинопленки. Сейчас при помощи специальных цифровых камер можно снимать хоть 240, хоть 360, хоть 960 кадров в секунду – существуют и устройства с гораздо более высокими значениями, но они уже нужны только для отдельных задач вроде замедленной съемки лопастей вентилятора, крыльев насекомого, а то и вовсе лучей света. Лично я хочу иметь возможность в любой момент остановить фильм и рассмотреть детали сцены в кристальной четкости, а для этого нужно много кадров в секунду, а не нынешние 24-30 или даже 48. Надеюсь, со временем киноиндустрия уйдет от устаревших стандартов – это все равно что, если бы сейчас мы смотрели не цветное кино, а черно-белое. Может, в отдельных картинах, где это подчеркивает идею режиссера, это и уместно, но в целом – нет.

Почему показатели FPS и Гц для меня важнее, чем разрешение



Думаю, из моего предисловия вы поняли, почему низкая частота кадров – это плохо. Если не поняли – попробуйте в какой-нибудь игре искусственно ограничить FPS – поставьте сначала 8, потом 16, потом 24, 30, 48, 60, а дальше – 120 или 144 и без ограничений. При низком FPS вместо приятной плавности в динамичных сценах мы видим размытые силуэты и рывки или микрофризы. На мой взгляд, играть с разрешением FullHD (1920 на 1080 пикселей) и частотой кадров 144+ НАМНОГО приятнее, чем с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и частотой кадров 30+ или даже 60. «А почему бы не совместить?» – спросите вы. Потому что видеокарты не тянут в требовательных современных играх разрешение 4K, максимальные настройки графики, а также хотя бы 120+ кадров в секунду. В Cyberpunk 2077, если поставить 4K и выкрутить все ползунки на максимум, не выдаст нужной частоты кадров даже RTX 3090.

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У меня сейчас RTX 3060 Ti, и играть с ней в уже не новые тайтлы вроде The Witcher 3 очень комфортно и приятно – в «Ведьмаке» частота кадров не опускается ниже 144. Как консольщики играют в режиме 30 FPS – не понимаю, я пробовал искусственно поставить такой лимит. Рывки, размытость при резком повороте камеры…еще и настройка часто в консольных играх для размытия специальная есть – якобы это не стремное железо и плохая оптимизация, а «кинематографичная» фишка такая. Ага, фишка…

Есть ли смысл от частоты кадров выше 60 на 60 Гц мониторе и что такое фреймтайм





Теперь кратко расскажу о том, есть ли смысл от, условно говоря, 200+ FPS на 60 Гц мониторе или от 300+ на 144 Гц мониторе. Да, есть! Во-первых, всегда стоит иметь запас как минимум в несколько десятков кадров в секунду превышения над комфортным FPS, чтобы в особо нагруженных сценах не ощутить неприятную просадку, которая будет выглядеть как микрофриз. Во-вторых, если ПК способен выдать в секунду больше кадров, то и на мониторе может быть показан более актуальный и свежий кадр, хотя, конечно, если ваше железо выдает много FPS – лучше купите и подходящий монитор на 240-360+ Гц. К счастью, сейчас уже хватает приличных моделей на IPS и VA матрицах, и мириться с недостатками TN нет необходимости. Но, повторюсь, больше FPS – всегда хорошо, даже если у вас монитор на 60 Гц, поскольку он будет отображать максимально актуальную картинку. Есть ли какой-то предел, свыше которого FPS наращивать нерационально? Не знаю, тут нужны двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, как при проверке медицинских препаратов – надеюсь, компании, выпускающие оборудование для геймеров, игровые СМИ или блогеры со временем их проведут, причем с соблюдением научных стандартов для таких исследований, чтобы их можно было потом воспроизвести. Предположу, что фреймтайма в 1-2 мс будет хватать с лихвой.

Фреймтайм (время отрисовки кадра) – это время, которое кадр находится на экране, пока готовится следующий кадр. Например, при 60 постоянных FPS и 60 Гц кадр будет меняться примерно каждые 16.7 мс, а при 150 постоянных FPS и Гц — примерно каждые 6.7 мс. Адаптивные возможности человеческого организма, включая зрительный аппарат и мелкую моторику, велики, и со временем вы научитесь извлекать выгоду от меньшего фреймтайма, особенно в шутерах. Так, NVIDIA сообщает, что при 180 FPS результаты игроков в CS: GO и PUBG значительно лучше, чем при 60 FPS.



Не стоит забывать и о том, что из-за разной нагруженности сцен, например, при 30 средних FPS фреймтайм каждого кадра может быть 33.3 мс, но если одни сцены очень «легкие» а другие, напротив, «тяжелые» (взрывы, дым и другие эффекты), то одни кадры могут отрисовываться за 15 мс, а другие – за 80 мс, что будет восприниматься как неприятные тормоза и микрофризы. Запомните: «больше FPS – всегда хорошо»! Разница между 15 мс и 80 мс колоссальна и легко ощущается людьми на глаз, а вот увидит ли среднестатистический homo sapiens разницу между 1 и 4 или 3 и 6 мс – вопрос, на который могут ответить только исследования. В идеале, ваше железо должно выдавать столько кадров в секунду, чтобы даже очень редкие 0.1% low FPS события оставались в рамках комфортного фреймтайма. Для тех, кто не понимает, о чем речь – на оверах есть хорошая, хотя и слишком математическая для большинства читателей статья, «Показатели игровой производительности».

Что не так с вертикальной синхронизацией



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Упомяну в статье и про вертикальную синхронизацию (программную, в настройках игры или драйвера видеокарты). Задача этой технологии – предотвращать разрывы кадра вроде того, что на картинке выше, и она успешно это делает…но ценой увеличения фреймтайма и инпут-лага (задержки управления). Для большинства одиночных игр это не критично, если же вы предпочитаете сетевые проекты, и при этом играете на 60 Гц мониторе с высоким FPS, например, 150+, лучше не включайте V-Sync. Включение этой технологии нивелирует ваше преимущество над игроками с менее мощным железом. Если у вас обоих пинг 50 мс, и вы одновременно выбегаете из-за разных углов на открытое пространство, то, при прочих равных, у кого больше FPS, тот находится в более выгодном положении, а включая V-Sync, вы отказываетесь от этого бонуса.

Следующий логичный вопрос – а когда же вертикальную синхронизацию включать стоит? Если ваш монитор не поддерживает технологии адаптивной синхронизации, включать V-Sync стоит в одиночных играх, в которых сильно бросаются в глаза разрывы изображения. Чаще всего они заметны в катсценах, но иногда и непосредственно в процессе игры. Если ваш монитор поддерживает G-Sync, AMD FreeSync или Adaptive-Sync – лучше попробуйте их.

Почему я не хочу брать для игр монитор больше 24-27 дюймов, и что такое ppi

Расскажу и о том, почему мне максимально комфортно c 24-дюймовым FullHD монитором. Если монитор слишком крупный, с большой диагональю, в процессе гейминга придется слишком много «бегать» глазами – дальнее периферическое зрение улавливает изображение гораздо хуже, чем центральное, хорошо улавливает оно в основном только движение. Мои глаза находятся примерно на расстоянии 80-100 см от экрана монитора (я специально взял рулетку и измерил), и при зрении, близком к «единице», я не вижу на нем отдельных пикселей, но охватываю центральным и центрально-периферическим зрением значительную его часть.

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Если бы я купил, например, 34-дюймовый монитор, то в играх не смог бы следить за всем сразу с таким же комфортом, как сейчас – пришлось бы постоянно переводить взгляд с одной зоны дисплея на другую. Вот телевизор можно брать гораздо более крупный, потому что зритель сидит от него на расстоянии нескольких метров. Но у меня телевизора вообще нет, потому что, если долго его смотреть, можно начать считать, что Путин – великий президент, в России все хорошо, нет ни падения реальных доходов, ни цензуры, и на внешнеполитической арене страна тоже действует правильно, только вот злой Запад строит козни, иначе бы уже всех догнали и перегнали.

Теперь о показателе ppi. Ppi – это сокращение от «pixels per inch», «пиксели на дюйм». Это единица измерения разрешающей способности монитора. Вычислить ppi можно по формуле:

Если показатель ppi слишком низкий, изображение выглядит «зернистым», что особенно хорошо заметно при увеличении. Это наглядно демонстрирует картинка ниже:

Какой показатель ppi считать комфортным? Это зависит от вашего зрения, личных предпочтений и того, как далеко ваши глаза находятся от экрана. Лично мне при использовании 24-дюймового FullHD монитора хватает и ppi чуть выше 90, кому-то же такая картинка может показаться недостаточно четкой. Но, на мой взгляд, для большинства игр важнее непосредственно игровые настройки графики и FPS/фреймтайм/герцы, а не разрешение.

Заключение

Полагаю, в рамках этой статьи я достаточно подробно изложил, почему считаю, что FPS, фреймтайм и частота обновления экрана гораздо важнее для комфортной игры, чем разрешение, хотя среди геймеров на эту тему бытуют разные мнения. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях. Если нашли какие-то технические ошибки – тоже пишите, я открыт к критике.

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