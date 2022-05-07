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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу, как относительно недорого собрать игровой компьютер полностью или почти полностью из бывших в употреблении комплектующих, сэкономив на этом серьезную сумму денег. На максимальных настройках в наиболее требовательные современные игры с таким ПК вы с высоким FPS не поиграете, но FullHD на средних в подавляющем большинстве проектов он потянет без проблем, а значит – позволит пересидеть тяжелые времена. Я пройдусь по всем основным комплектующим и расскажу, что брать стоит, а что – определенно нет. И да, в этом гайде не будет серверного железа и китайских материнок – со многими из них слишком много проблем, и овчинка не всегда стоит выделки.

Процессор



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Итак, начнем с процессора, и сначала поговорим о синем лагере. Intel Sandy Bridge (Core ix-2xxx) и Ivy Bridge (Core ix-3xxx), а также все, что было до них, брать в большинстве случаев не стоит, разве что по дешевке – на 2022 год эти модели слишком сильно устарели в плане микроархитектуры. Конечно, какой-нибудь разогнанный Core i5-2500K или Core i5-3570K не окажется совсем уж «тормозом», но в играх он будет значительно ограничивать потенциал видеокарты.

Если есть деньги - берите хотя бы Haswell Refresh, а лучше – Skylake и новее. Если нет – на крайний случай можно взять и что-то уровня упомянутых ранее разгоняемых четырехъядерников, особенно если их отдают со скидкой вместе с материнкой или даже еще и с оперативкой и кулером. И в любом случае, старайтесь выбирать разгоняемые решения с литерой K – повышенная частота позволяет частично скомпенсировать устаревшую архитектуру. Не стоит переплачивать за «виртуальные ядра» - в целях экономии лучше покупать Core i5, а не Core i7.

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Теперь о процессорах AMD. Все, что было до Ryzen – даже не рассматривайте, то были не самые удачные эксперименты «красных». А вот к Ryzen 5 1600, а лучше 2600 можно и присмотреться, хотя найти их по доступной цене будет достаточно тяжело. Но иногда, покупая новый компьютер, люди продают старый целиком, причем с существенным дисконтом – это хороший вариант как для перепродажи, так и для личного использования. Стоит ли смотреть на четырехъядерники первых двух поколений Ryzen? Скорее нет – если брать 4 ядра, то лучше уж взять что-то из Intel Skylake или других «синих» CPU.

Напоследок – примеры моделей, на которые стоит обращать внимание. Это именно примеры, а не список – можете смотреть и на другие CPU тех же поколений.

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Примеры хороших процессоров, которые можно найти по адекватной цене: AMD Ryzen 5 2600X, AMD Ryzen 5 2600, AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5-6600K, Intel Core i5-6500, Intel Core i5 6400, Intel Core i5-4690K и т.д.

Примеры неплохих процессоров, которые можно найти по адекватной цене: Intel Core i5-4670, Intel Core i5-3570K, Intel Core i5-2500K и т.д.

Материнская плата





Материнскую плату часто продают вместе с процессором, если же в вашем случае не продают, то убедитесь, что выбранная вами модель подходит к CPU не только по сокету, но и по чипсету, а также по версии ПО. Например, Intel Core i5-4690K нужна материнка на Z-чипсете, причем часто для работы с Haswell Refresh/Devil's Canyon требуется обновить BIOS.

Не забудьте проверить, все ли нужные разъемы имеются в наличии – например, может не быть M.2 для SSD, тогда придется использовать твердотельный накопитель, подключающийся посредством интерфейса SATA III, а не M.2 PCI-Express. В идеале, старайтесь брать комплект из процессора и материнской платы и прогонять стресс-тесты перед покупкой – из основных комплектующих ПК материнки выходят из строя чаще всех остальных, за исключением разве что блоков питания. И осмотрите внимательно плату с фонариком и увеличительным стеклом – нет ли вздувшихся конденсаторов, поврежденных дорожек или следов пайки?

Кулер



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Систему охлаждения также нередко предлагают вместе с CPU и материнкой. Не предлагают? Тогда можно взять на вторичке или в магазине, только чекайте, все ли в порядке с основанием и не повреждены ли теплотрубки. Вообще, кулеры, за исключением топовых моделей вроде Noctua NH-D15, даже в нынешних диких экономических условиях не стоят запредельных денег, поэтому часто можно и не заморачиваться с поиском б/у вариантов.

В случае неразгоняемых процессоров можете взять, например, DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, если он поддерживает нужный сокет и влезает в выбранный корпус по высоте. Если же по одному из этих параметров он не подходит – присмотритесь к альтернативным вариантам недорогих «башен», рассчитанных на TDP процессора в 160-190 Вт. Запас, как говорится, карман не тянет.

Если же вы берете разгоняемый процессор, постарайтесь взять его сразу с материнской платой и системой охлаждения – мощный кулер, взятый в магазине, может оказаться дороже самого CPU, взятого на вторичке. Хорошим выбором будут, например, различные ревизии Thermalright Macho или Deepcool Lucifer, а также другие кулеры, рассчитанные на 240+ Вт, но напомню еще раз – сверяйте габариты! Воздушные системы охлаждения с крупным радиатором поместятся далеко не в каждый корпус.

Оперативная память





С оперативкой все довольно просто – для комфортного гейминга нужно 16 гигабайт двумя модулями. Если DDR3, то желательно с частотой 1866 или выше и невысокими таймингами, благо, найти такую память по скромной цене сейчас очень легко. Если DDR4, то варианта два – или любая память с заявленной производителем частотой 3000-3200 МГц и низкими таймингами (примерно 16-18-18) или, если хотите поэкспериментировать с разгоном, память с такими же спецификациями, но на чипах Micron E-Die, например, Crucial Ballistix с индексом U4 в конце названия. У такой памяти хороший разгонный потенциал.

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Важно: проверяйте, поддерживает ли разгон памяти чипсет вашей материнской платы, и какая для выбранной модели указана максимальная частота. Если разгон не поддерживается, и максимальная частота указана как 1333 МГц для DDR3 или 2400 МГц для DDR4, то брать высокочастотную оперативку нет смысла.

SSD/жесткий диск



В качестве основного накопителя под операционную систему, программы и игры стоит использовать SSD, даже если у вас древний ПК на платформе 2011-2012 годов (условный Intel Core i5-2500K). Твердотельный накопитель значительно повышает отзывчивость системы и программ, а также ускоряет загрузку локаций в играх, даже если это не ультрасовременный M.2 PCI Express 4.0 девайс, а старенький SATA III – часто решают скорости не последовательных чтения и записи, а случайных. Что касается объема – 480-512 ГБ это минимум, игры сейчас весят слишком много, чтобы распыляться на 120-128 или 240-256 ГБ.

Стоит ли брать бывший в употреблении SSD? Если это какой-нибудь «вечный» Samsung 850 Evo с пробегом, не более чем в 2-3 раза превышающим заявленный гарантийный, то можно – такие SSD выдерживают в десятки раз больше. А вот порядком «поюзанные» устройства брендов второго-третьего эшелона на TLC-памяти, даже трехмерной, может быть брать рискованно – лучше уж купить пусть бюджетный, но новенький накопитель, например, Crucial BX500 на 480 ГБ. Кстати, на 3DNews есть хороший материал с тестами выносливости SSD.

Жесткие диски на вторичном рынке лучше не покупать. Разве что у знакомого компьютерщика. И то, если вы знаете, что в его ПК соблюдается температурный режим, и что он не склонен пинать системный блок после досадных поражений в онлайн-катках. А если будете брать новый HDD – выбирайте модель без черепичной записи, рассчитанную на круглосуточное использование. Например, WD Purple или WD Red Plus на 3-6 ТБ, такой объем наиболее выгоден в плане условной «цены за гигабайт».

Видеокарта



Минимальный уровень, на который стоит ориентироваться при выборе графического ускорителя – это NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, GTX 970 или AMD Radeon RX 570/580/RX 5500 XT. Более слабые или старые в плане микроархитектуры видеокарты будут плохо проявлять себя в некоторых современных играх, да и GTX 970/RX 570 тоже частенько уже сдают позиции. Обращайте внимание на объем видеопамяти – ее должно быть хотя бы 4 гигабайта. И не забудьте перед покупкой попросить продавца прогнать нагрузочные и игровые тесты. С GTX 1060 на 6 ГБ вы сможете поиграть даже в Cyberpunk 2077, пусть и на низких или средних. А какого-нибудь третьего «Ведьмака» получится комфортно пройти и на ультра. Да, этой игре около 7 лет, но от этого она не перестает быть шедевром.

Кстати, не гонитесь за флагманскими графическими ускорителями предыдущих поколений. За какую-нибудь GTX 1080 Ti продавец может заломить столько, что за те же деньги вы купите новенькую RTX 3050. В большинстве игр она выдаст меньший на 10-30% FPS, зато эта карточка тише и холоднее, а еще она новая, а значит, наверняка не после майнинга. Плюс если у GTX 1080 Ti выйдет из строя система охлаждения, «приколхозить» что-то будет тяжело, в случае же решений среднего уровня это не проблема – расскажу ниже.

Примеры хороших видеокарт: GTX 1070 Ti, GTX 1070, AMD Radeon RX 590 и т.д.

Примеры неплохих видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 980, GTX 970, AMD Radeon RX 5500 XT, RX 580, RX 570 и т.д.

Если у карточки не работает один из двух-трех вентиляторов, или работает, но издает посторонние звуки или цепляет крыльчаткой радиатор – это не причина отказываться от покупки. Можно договориться с продавцом о серьезной скидке, а штатные «вертушки» заменить корпусными, прикрепив их, например, кабельными стяжками. Лишь бы 4pin разъемов на материнской плате хватило, хотя, если карточка негорячая (GTX 1060, GTX 970) – можно взять и пару 3pin или Molex кулеров, работающих на фиксированных оборотах. Лично я предпочитаю брать 120-миллиметровые вентиляторы Noctua, они эффективные, тихие и очень долговечные, но, к сожалению, довольно дорогие.

Блок питания



Блок питания лучше купить в магазине – недорогой, но качественный на 550-700 Вт, можно даже без сертификата 80 Plus, ведь нам не особо нужен высокий КПД – важнее общая надежность и стабильность напряжений. Из компаний, предлагающих подходящие БП в бюджетной ценовой категории, могу порекомендовать Chieftec, Cooler Master, Zalman. Есть еще be Quiet, они получше, но и подороже.

Поскольку и с продукцией трех упомянутых фирм у вас вряд ли возникнут какие-то проблемы, в случае сборки недорогой б/у конфигурации вряд ли есть смысл переплачивать. Если планируете разгонять процессор и видеокарту – берите модели на 650+ Вт, а если железо пусть и старое, но флагманское – то и на 700-750. Если же не планируете или разгон будет небольшим, то для условных Ryzen 2600 и GTX 1060 с хорошим запасом хватит и 550 Вт. Хотя я всегда обычно советую выбирать все-таки БП на 600-650+ Вт, чтобы потом его можно было переставить в новый компьютер, если там будет использоваться не топовое железо с крайне высоким энергопотреблением.

Примеры подходящих БП: Chieftec iArena GPA-650S, Cooler Master MWE White 600W V2, Zalman ZM700-TXII (V2)

Корпус



От корпуса требуются две вещи: чтобы в него влезало все железо, и чтобы оно достаточно продувалось. Исходя из этого, стоит выбирать Midi Tower шасси с несколькими вентиляторами и сетчатой передней панелью: спереди вдув, сзади/сверху, а возможно, и сбоку – выдув. Можно взять и шасси без вертушек, а после докупить их самостоятельно, но не забывайте проверять, достаточно ли на материнской плате разъемов, иначе придется использовать переходники и разветвители. Покупать шасси можно как на вторичном рынке, так и у ритейлеров, но, если берете на вторичке – смотрите, нет ли сломанных элементов, и не износились ли штатные вентиляторы. Если они издают посторонние звуки, их лучше заменить.

Важно: сверяйте длину вашей видеокарты и высоту кулера с ограничениями корпуса – чаще всего они указаны в спецификациях.

Примеры б/у конфигураций

Пример 1: Intel Core i5-2500K, GTX 970, 16 ГБ DDR3-1866

Поскольку у меня есть старый компьютер с Core i5-2500K и GTX 970, и я знаю, на что он способен, начну с подобной конфигурации, подобрав похожее железо на сайтах объявлений и в магазинах. Проводить тесты в играх не буду – емкий SSD с того ПК давно переставил в новый, а на 128-гиговый мало что поместится. Сразу скажу, что это не лучший вариант вложения средств – и процессор, и видеокарта слишком сильно архитектурно устарели. Зато вы сможете приобрести их относительно дешево. Если планируете играть в основном в проекты до 2015 года выпуска – сойдет. Для более современных – более современное железо.

Название Цена, руб. Процессор Intel Core i5 2500K OEM 4000 (Avito) Материнская плата ASUS P8P67 LE 3500 (Avito) Кулер Ice Hammer IH-4500 1500 (Avito) Оперативная память DDR3 Kingston, 1600 МГц, 8 ГБ x2 2000 x2 (Avito) SSD Crucial BX500 480 ГБ 5000 (Ситилинк) Видеокарта Nvidia GeForce GTX 970 15000 (Avito) Блок питания Chieftec iArena GPA-650S 4000 (Ситилинк) Корпус Zalman Z3 Plus или другой Midi Tower 2500 (Avito) Итого 4 ядра, 16 гигов, игровая видеокарта 39500

Итак, менее чем за 40000 рублей можно собрать (или купить готовый) б/у ПК, который потянет третьего «Ведьмака» на полных ультра-настройках почти с 60 FPS. Аналогичная картина будет и со многими другими играми 6-8 летней давности, которые в свое время считались требовательными.

А вот в более современные ресурсоемкие проекты придется играть на средних или низких настройках. В Cyberpunk 2077 даже на минималках будет не сильно выше 30 FPS, в Microsoft Flight Simulator – 40+. В общем, играть можно почти во что угодно, но, если для вас важна графика – лучше собрать конфигурацию посерьезнее. Тем более, часто минимальные настройки очень сильно визуально отличаются от средних, а вот средние от высоких или высокие от ультра «на глазок» отличаются куда меньше. Давайте посмотрим, что можно собрать, если подбавить деньжат.

Пример 2: AMD Ryzen 5 2600, GTX 1060 6 ГБ, 16 ГБ DDR4-3200 16-18-18





Название Цена, руб. Процессор Ryzen 5 2600 OEM 9000 (Avito) Материнская плата ASRock B450 Pro4 или другая B450 4000 (Avito) Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 2000 (Регард) Оперативная память Любая DDR4 3000-3200 МГц 16-18-18, 8 ГБ x2 3000 x2 (Avito) SSD Crucial BX500 480 ГБ 5000 (Ситилинк) Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ 19000 (Avito) Блок питания Chieftec iArena GPA-650S 4000 (Ситилинк) Корпус Zalman Z3 Plus или другой Midi Tower 2500 (Avito) Итого 6 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта 51500

Если добавить 12 тысяч рублей, можно получить относительно современную и гораздо более производительную платформу – в Cyberpunk 2077 получится поиграть на средних с 35-45 FPS, а в менее требовательных актуальных играх с медиум настройками вы получите 45-60 или даже больше 60 FPS. Игры же 5-8 летней давности за редкими исключениями будут просто «летать». Можно ли собрать что-то путное за 50к в магазине? Сильно сомневаюсь – одна только RX 6500 XT, немного превосходящая GTX 1060 6 ГБ, будет стоить около 30к рублей.

Заключение

Конечно, если вы не разбираетесь в компьютерном железе от слова «совсем» и не знаете, как его проверить, самостоятельное приобретение б/у комплектующих будет для вас слишком рискованно. Но практически у каждого человека есть знакомый энтузиаст, увлекающийся компьютерами – вы можете обратиться к нему и показать данный материал.



Если вам нужно собрать ПК с нуля, например, для ребенка-школьника, для учебы и игр, а бюджет ограничен 40-60 тысячами, эта статья может вам помочь – она наглядно демонстрирует, что вторичный рынок в условиях экономической нестабильности стал еще актуальнее, и благодаря ему знающий человек может собрать неплохой игровой компьютер, не переплачивая десятки тысяч рублей жадным российским ритейлерам. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем наравне с автоподборщиками появятся ПК-подборщики, помогающие с выбором и проверкой б/у железа.