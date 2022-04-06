Стоимость девайса выглядит несколько завышенной

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Компания Bauhutte из Японии, основная сфера деятельности которой - создание мебели для любителей компьютерных игр, представила новую "геймерскую кровать" стоимостью почти 500 долларов США. Модель получила название BGB-100FA, при этом за 485 единиц американской валюты покупатель получит лишь сам каркас, желающим же приобрести версию с матрасом придется выложить примерно 675.

Максимальный вес пользователя такой кровати составляет 200 килограмм, что же касается ее преимуществ - к ним можно отнести, например, возможность менять положение и угол наклона каждой части по отдельности, вследствие чего на BGB-100FA удобно как играть, так и отдыхать или спать. Разумеется, для максимально удобного использования устройства лучше покупать его сразу с матрасом, поскольку сторонний, отличающийся по гибкости может не подойти и создавать дискомфорт. Кровать поступит в продажу в Японии в ближайшие месяцы, что же касается поставок на рынки других стран - о них пока ничего не известно, но, вероятно, иностранные геймеры также смогут заказать BGB-100FA - если не официально, то с помощью перекупщиков и транспортных компаний.

