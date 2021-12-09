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Всем привет! С вами Zero – экономист, политолог, вирусолог, эксперт по гаджетам, компьютерному железу и всем другим вопросам, среди главных достоинств которого нельзя не отметить наличие самоиронии. Сегодня я хочу затронуть тему новых процессоров Intel Alder Lake и рассказать о своих мыслях по поводу их плюсов, минусов и дальнейших перспектив разделения ядер десктопных процессоров на производительные и энергоэффективные. С момента поступления новинок в продажу прошло достаточно времени, и мы теперь обладаем гораздо большим объемом информации, чем месяц назад. Итак, поехали.

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Наличие ядер двух типов

Ключевое нововведение, на которое невозможно не обратить внимание, говоря об Alder Lake – это гибридный подход big.LITTLE. Ядра CPU делятся на производительные Golden Cove (P) и энергоэффективные Gracemont (E). Среди их отличий – не только разница в микроархитектурах и рабочих частотах, но и отсутствие поддержки энергоэффективным ядрами мультипоточности. Казалось бы – отличное решение для ноутбуков, ультрабуков, нетбуков и других видов мобильных ПК, но какой смысл внедрять такой подход для десктопных процессоров? Сначала мне тоже казалось, что почти никакого, но подумав, я понял, что на самом деле, смысл есть. Рассмотрю на примере кейса геймера-энтузиаста.

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Представим себе Васю – продвинутого любителя компьютерных игр, который одновременно играет, слушает подкаст, музыку или аудиоряд со стрима, общается в Discord, иногда записывает видео через OBS или сам стримит, часто сворачивает игру, чтобы поработать в браузере, в котором, кстати, одновременно открыта куча вкладок. А может, еще и скачивает/раздает файлы, используя uTorrent. На фоне у Васи работает довольно много программ даже во время непосредственно гейминга. При этом большинство этих программ достаточно нетребовательны к мощности CPU, и тратить на них процессорное время P-ядер нерационально. Здесь и пригодятся E-ядра. Главное – чтобы они никогда не занимались ресурсоемкими задачами и не задействовались в играх вместо P-ядер, и, хотя в настоящий момент распределение задач между ядрами разных типов реализовано неидеально, возникающие проблемы можно отнести к числу «детских болезней» – все-таки для десктопов подход big.LITTLE принципиально новый. ARM в расчет не берем.

Допустим, у уже упомянутого Васи в ПК стоит Intel Core i7-12700KF. Восьми производительных ядер хватит как для гейминга, так и для стриминга и записи видео, а четыре энергоэффективных обеспечат беспроблемную работу фоновых программ. Фанаты AMD могут сказать – Вася мог бы просто купить 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X, и при этом еще и сэкономить на материнской плате, взяв хорошую модель на чипсете B550. Но, во-первых, Ryzen 9 5900X стоит значительно дороже, чем новенький Core i7-12700KF, а во-вторых, именно в играх Alder Lake за счет повышенной одноядерной производительности P-ядер показывает более высокие результаты. И это при том, что у AMD более совершенный техпроцесс и уже четвертая итерация архитектуры Zen, а у Intel, можно сказать, проба пера.



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Ryzen 7 5800X, кстати, стоит не сильно меньше «двенадцать тысяч семисотого», при этом уступая ему еще серьезнее. Справедливости ради скажу, что приобрести для красного восьмиядерника нормальную материнку можно ощутимо дешевле, но недавние события (раз, два) в очередной раз подтвердили, что разработчики в первую очередь ориентируются на решения Intel.

Сниженное тепловыделение

Тепловыделение у «синих» новинок, кстати, высокое, но вполне приемлемое – у флагманского 12900K оно ощутимо ниже, чем у предшествующих 10900K и 11900K. Да, AMD холоднее, но для десктопов это не принципиально: Noctua NH-D15 с новыми креплениями должен справиться, а его ожидаемый преемник – тем более. Исходя из того, что инженерам Intel с переходом на новый техпроцесс все-таки удалось умерить аппетиты своих процессоров, уверен, что в ближайшие годы мы увидим в потребительском топ-сегменте синие CPU с как минимум 10, а возможно, и 12 производительными ядрами. За наращивание количества ядер в массовом сегменте, кстати, стоит благодарить AMD – если бы не «красные», возможно, мы до сих пор видели бы 4-ядерные или 6-ядерные Intel Core i7. Конкуренция – отличная штука, как ни крути.

Поддержка памяти DDR5

Поддержка нового стандарта оперативной памяти DDR5 у Alder Lake скорее смотрится как задел на будущее – оперативка такого типа пока еще довольно «сырая»: к ее недостаткам относятся сравнительно низкие частоты и высокие тайминги, а вдобавок – неадекватная стоимость. Рациональный геймер скорее купит материнку с поддержкой DDR4 и парочку 16-гиговых модулей Crucial Ballistix на чипах Micron E-Die и разгонит их как минимум до 3600 мегагерц при сохранении таймингов 16-18-18 или небольшом их повышении.

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Для рабочих задач, впрочем, DDR5 подходит уже сейчас, хотя приобретать ее на данном этапе все равно вряд ли выгодно. Скорее стоит подождать как минимум DDR5-6400 или даже DDR5-7200, причем на чипах с хорошим оверклокерским потенциалом. Со временем энтузиасты соберут на тематических ресурсах соответствующую статистику, наверняка появится она и на нашей Конференции, как и рекомендации по приобретению.

Новый форм-фактор и сокет LGA1700

Пожалуй, самый спорный момент Alder Lake – это даже не совмещение производительных и энергоэффективных ядер, а новый нестандартный сокет. Неужели, если уж наращивания числа контактов и увеличения площади сокета нельзя было избежать, не было возможности спроектировать форму теплораспределительной крышки так, чтобы адаптация систем охлаждения под нее была как можно более легкой? На данный же момент множество кулеров оказались несовместимы с новыми процессорами, и даже особые крепления не всегда спасают ситуацию: контакт может оказаться недостаточно плотным, а усилие прижима – неравномерным. Что ж, хотя бы под крышкой – гарантированно припой, а не термопаста посредственного качества.

Выводы

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Кому-то может показаться, что у новых процессоров слишком много минусов, или, как минимум, нюансов. Их действительно немало, и рядовому пользователю вряд ли стоит покупать Alder Lake. А вот геймеру, стремящемуся к максимальному FPS в играх или энтузиасту, который за одним ПК и работает, и играет – определенно стоит: прирост одноядерной производительности у 12 серии действительно впечатляет. Не секрет, что многие покупатели оценивают CPU именно по тому, насколько тот хорош в играх, и уделяют мало внимания, например, рабочей производительности. Но Alder Lake не только на голову выше всех актуальных процессоров AMD в гейминге, но и превосходит их в большинстве рабочих приложений, даже если сравнивать 12900K с гораздо более дорогим 5950X. Резюмирую: Intel наконец-то смогли.

Мой прогноз на будущее такой: скорее всего, «красные» снова обгонят «синих» благодаря Infinity Cache, но Intel тоже не будет почивать на лаврах: увеличить объем кэша у процессора – это не бином Ньютона, и инженеры компании, вероятно, подготовят симметричный ответ. В настоящий же момент AMD снова отстает, и пусть Alder Lake нельзя назвать идеальными решениями по совокупности пользовательских характеристик, с учетом того, что это принципиально новые CPU, им можно простить большинство недостатков. Минусы здесь перекрывает один колоссальный плюс – высочайшая производительность практически в любых сценариях использования.







Особенно радует, что процессорный рынок точно вышел из состояния стагнации с пресловутыми «5% в год», о которых иронично говорили с появления Intel Ivy Bridge до выхода в свет AMD Ryzen и шестиядерников/восьмиядерников Intel массового сегмента. И благодарить за это стоит больше «красных», чем «синих» – именно они своими успехами заставили конкурентов шевелиться. Ждем новых Ryzen с увеличенным объемом кэша, а потом – Raptor Lake, которые, полагаю, будут весьма горячими, но и весьма производительными благодаря дополнительным ядрам и доводке до ума микроархитектуры. А что вы думаете по поводу Alder Lake и будущих процессоров Intel и AMD? Пишите в комментариях!