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Как сделать бэкап и для чего он нужен

Краткое руководство по ручному созданию резервных копий. Ориентировано в первую очередь на пользователей домашних ПК, в том числе не очень опытных.
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Среди айтишников ходит присказка-поговорка: «есть два типа людей – кто еще не делает бэкапы, и кто уже делает». И действительно, один раз потеряв ценную для себя информацию, и с трудом и большими денежными затратами восстановив ее, или вообще не сумев восстановить, вряд ли какой-то здравомыслящий человек захочет столкнуться с подобной ситуацией еще раз. В этой статье я расскажу о бэкапах (резервных копиях) данных – что это такое, зачем они нужны, как и где их делать.

Материал ориентирован не на системных администраторов и не на работников коммерческих фирм, а на пользователей домашних ПК и геймеров, поэтому информация будет подаваться в наиболее доступной форме, а многие профессиональные нюансы не будут затронуты. В этот раз я не стану рассказывать о полностью автоматизированных бэкапах и тому подобных вещах – эта статья о ручном создании резервных копий особо ценных данных и их последующем беспроблемном восстановлении.

Что такое бэкап простыми словами?

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Бэкап – это резервная копия каких-либо данных. Например, в вашем компьютере установлены 3 накопителя: SSD и два жестких диска – HDD 1 и HDD 2. На HDD 1 вы храните ценные для вас семейные фотографии, и вдруг он выходит из строя, унося с собой всю имеющуюся на нем информацию. Вы пробуете программы для восстановления данных с поврежденных «винчестеров», но ничего не помогает. Остается только одно – идти в специализированный сервис и отдавать кругленькую сумму. И то не факт, что помогут. А вот если бы эти фотографии были не в единственном экземпляре и хранились где-нибудь еще…

Как сделать бэкап?

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Сделать резервную копию каких-либо файлов очень просто: их нужно скопировать на другой физический накопитель. Подчеркну: именно на другой физический накопитель, а не на другой «локальный диск». Физический накопитель (SSD или жесткий диск) может состоять из нескольких разделов. Простой пример из жизни: физический накопитель – это ящик для столовых приборов, а локальные диски – это разные отсеки; один для ножей, один для вилок, один для ложек и так далее. То есть, если у вас HDD 1 разбит на разделы D и E, а HDD 2 на разделы F и G, то недостаточно скопировать фотографии из раздела D в раздел E – необходимо «забэкапить» их в раздел F или G. Но находясь даже в нескольких экземплярах на одном компьютере или в одной квартире, данные все равно могут потеряться – например, в случае чрезвычайных обстоятельств вроде пожара. Вот простые правила, которые помогут этого избежать.

Главные правила резервного копирования

Правило первое: для действительно важных данных должно существовать как минимум три бэкапа, физически находящихся в разных местах, причем парочка из них – на удаленных серверах. В случае пожара, затопления и других форс-мажорных обстоятельств вы легко можете лишиться всех электронных устройств, находящихся в одной квартире, поэтому бэкапов «по месту жительства» недостаточно. Но почему я предлагаю именно два удаленных сервера? Да потому что, если такой сервер один, с ним тоже может случиться форс-мажор (сгорел дата-центр, закрылась компания, случайно стерли данные), а вы об этом узнаете только если потеряете «оригинальные» данные и их копию по месту жительства.

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Если вы используете для бэкапов бесплатные хранилища, хостинги и файлообменники – будьте готовы, что они в любой момент могут решить стереть ваши данные, и сделайте еще пару удаленных резервных копий. Да, муторно, но лучше так, чем потерять данные. И обязательно защитите свою информацию при помощи шифрования, не заливайте ее в открытом виде. О том, как это сделать, я расскажу в соответствующем разделе.

Правило второе: проверяйте бэкапы. Если бэкап не проверен, то можно считать, что его и нет. Браузер или программа закачки может показать, что все загрузилось успешно, а при попытке скачать, расшифровать или разархивировать – бац, ошибка. После создания бэкапов проведите пару тестовых восстановлений данных из разных источников.

Правило третье: если речь идет о домашнем ПК, делайте резервные копии только действительно важных данных. Нет никакой надобности бэкапить любимые игры или сериалы – если полетит SSD/жесткий диск, их всегда можно скачать заново. А вот уникальные и имеющиеся только у вас данные, такие, как сохраненки для игр, уже вполне можно бэкапить, если вы заядлый геймер. Но чаще всего в случае домашних бэкапов сохраняются копии личных/семейных фотографий и видео, а также заметок.

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Выбор этих важных данных должен быть индивидуальным. Ценные для вас фото, скриншоты заметки, и тому подобное стоит бэкапить всегда (только не забывайте все это шифровать!), а дальше – как говорится, кто на что горазд. Если вы просидели много сотен часов в Скайриме, то стоит сделать резервную копию нескольких сохранений с разных этапов игры, если вы играете в покер на деньги – бэкапьте базу данных с информацией на оппонентов, если храните криптовалюту – бэкапьте кошельки или данные для доступа к ним.

Если говорить о бэкапах для коммерческих фирм, дата центров и т.д., существуют и некоторые другие правила – например, о том, что создание резервных копий должно быть автоматическим и не должно мешать повседневной работе и интересам клиентов, или о том, что необходимо минимизировать дублирование файлов ради экономии места, но подробно на них я останавливаться не буду – все это мало касается резервного копирования «домашней» информации.

Как защитить резервную копию данных на удаленном сервере при помощи шифрования?

Любые чувствительные данные вроде бэкапов личных заметок, фото и криптокошельков, следует защищать при помощи шифрования. Рекомендую использовать VeraCrypt – программу с открытым исходным кодом, которая в свое время стартовала как форк TrueCrypt. В настоящий момент она считается одним из самых надежных бесплатных решений для шифрования и используется журналистами, активистами и лицами, работающими с чувствительной информацией, по всему миру.

Выберите «Тома» – «Создать новый том», далее – «Создать зашифрованный файловый контейнер» – «Обычный том». Подойдет AES с алгоритмом хеширования SHA-512. После этого укажите максимальный размер тома – он должен быть таким, чтобы туда влезли все ваши файлы, резервную копию которых вы хотите создать. Введите подходящий пароль и подтвердите, что собираетесь хранить в контейнере файлы размером более 4 ГБ. Дальше следуйте указаниям программы. Жмите «разметить», а по окончанию шифрования монтируйте созданный контейнер и переносите туда нужные файлы, после чего размонтируйте.

Все, файлы зашифрованы, можно заливать том в облако/на удаленное хранилище! Если хотите, можете перед этим еще и заархивировать контейнер с паролем, чтобы уменьшить его размер, но это необязательно. Главное, не забудьте разархивировать/размонтировать бэкап и проверить его работоспособность перед тем, как начать загрузку, после же загрузки скачайте его и повторите процедуру. Это может занять немало времени, но, поскольку резервные копии домашних данных создаются нечасто – ничего страшного.

Заключение

Не ленитесь и не откладывайте создание бэкапа на потом, не думайте, что уж с вами потеря данных точно не случится – если у вас нет резервной копии какой-либо ценной информации, как можно скорее сделайте ее.

P.S. Не надо писать в комментариях, что статья описывает все чрезмерно упрощенно – так и задумывалось, она рассчитана в том числе и на далеких от мира компьютерных технологий людей, которые придут из поисковых систем. Конечно, есть и ПО для создания бэкапов по расписанию, и инкрементальные/дифференциальные резервные копии, не говоря уж о множестве других нюансов, но обычному пользователю ПК это вряд ли нужно: основные цели этого материала – напомнить о необходимости бэкапов в принципе, кратко рассказать о них и привести простые способы их создания.

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