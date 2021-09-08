Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Несмотря на то, что майнеров сейчас принято не любить, в перспективе и при правильном подходе майнинг принесет человечеству гораздо больше пользы, чем вреда. И сейчас я объясню, почему, при этом пройдусь и по нынешним проблемам криптодобычи, и по мотивам ее хейтеров.

реклама

Плюсы майнинга и криптовалют

Первый и довольно важный плюс майнинга – лишение государств монополии на выпуск денег. Конечно, криптовалюты – это не деньги в привычном смысле слова, но, поскольку они позволяют людям меньше зависеть от государств и избегать их контроля, они делают общество более свободным, а свобода – это высшая ценность, которой в современном мире слишком многие пытаются нас лишить. Неугодного правящей верхушке человека в тоталитарных государствах легко объявить экстремистом и заморозить ему все банковские счета – криптовалюты частично решают эту проблему.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Второй плюс майнинга и торговли криптовалютами в том, что в будущем, при доле везения, они позволят части людей не работать. В XXI веке необходимость работать, чтобы удовлетворить свои базовые потребности вроде потребности в пище и безопасности кажется дикостью и рабством – работать должны компьютеры, роботы и автоматизированные системы, а еду и крышу над головой каждому «Homo Sapiens» хорошо бы обеспечить по умолчанию – пусть люди отдыхают, развлекаются и занимаются творчеством. Вот если хочешь жить значительно лучше других и иметь еще и атрибуты роскоши – тогда иди работай, все-таки компьютеры и роботов тоже нужно обслуживать. К сожалению, сейчас о таком говорить пока рано, и это скорее взгляд в будущее: пока на майнинге и криптотрейдинге можно и наоборот залезть в долги и обанкротиться.

Третий плюс – это отсутствие барьеров при переводах и упрощение финансовых взаимодействий. Государства, банки и платежные системы стремятся навязать всем свои правила – здесь заполни данные, там загрузи скан паспорта, туда деньги не переводи. С криптовалютами все проще: хочешь перевести кому-то крипту – переводишь.

реклама

Четвертый плюс (для некоторых криптовалют) – анонимность. Лично я считаю, что право на анонимность в интернете должно стать одним из базовых прав человека, в том числе должна быть и возможность анонимных переводов. С преступниками можно бороться и без тотального контроля над финансовыми потоками со стороны «Старшего брата».

Пятый плюс – уменьшение роли банков. Сейчас банки в некоторых странах незаслуженно получают сверхприбыли, наживаясь на гражданах с конскими процентами по кредитам и совершенно смешными, и близко не покрывающими реальную инфляцию – по вкладам. В таких условиях многие люди предпочтут рискнуть и вложиться в криптовалюты – пусть даже с риском все потерять, но и с вероятностью заработать.

Минусы и проблемы майнинга и криптовалют

Главная на мой взгляд, проблема майнинга – это не вызванный им дефицит видеокарт и даже не чрезмерная трата электроэнергии, а бессмысленность необходимых для добычи очередного блока вычислений. Человечество могло бы тратить огромные ресурсы майнинг ферм на компьютерное моделирование взаимодействий лекарственных средств, на обучение полезных в тех или иных сферах нейросетей или на другие практически применимые вещи. Впрочем, майнинг находится еще на заре своего становления, и это скорее «детская болезнь» – наверняка или уже появились, или появятся в будущем, такие криптовалюты, где фермы будут совершать не бессмысленные, а нужные вычисления. Соответственно, понадобится и изменение механизма наград: его можно сделать таким же, как в больших майнинг-пулах – соразмерным вкладу.

реклама

Другая проблема майнинга – чрезмерная и неоправданная трата ресурсов, но чрезмерная и неоправданная она именно из-за бессмысленности вычислений. Если вычисления станут полезными, то и ресурсы будут потрачены рационально – ведь работающий за компьютером человек не считает, что ресурсы на создание компонентов его компьютера и необходимая для функционирования ПК электроэнергия потрачены зря.

Что же касается дефицита видеокарт – да, это реальная проблема, но ее я тоже отнесу к разряду «детских болезней». Когда криптовалютная среда обретет признание и стабильность, производители графических ускорителей будут заранее закладывать в свои планы спрос со стороны как геймеров, так и майнеров, что же касается повышения цен на карточки – не вижу в этом особых проблем. Днем играйте, а ночью или уходя из дома – запускайте майнинг, и видеокарта со временем отобьет значительную часть своей стоимости.

Если подходить к вопросу майнинга с точки зрения эмоций, то меня тоже возмущает, что из-за них почти невозможно купить игровой графический ускоритель за адекватные деньги, но на первом месте должен стоять разум, а не эмоции. Большинство тех, кто хейтит майнеров, втайне им завидуют и жалеют, что не оказались на их месте, ведь майнеры, по сути, имеют кнопку «бабло», пусть и с уменьшающейся со временем эффективностью. Не любят майнеров и геймеры, и вполне заслуженно, но, как я уже сказал – часть стоимости видеокарты можно отбить, самому начав на ней майнить. «Не можешь победить врага – присоединяйся к нему!»

реклама

Жду ваших комментариев, и помните, что честность требует смелости. Лично я завидую наиболее прозорливым или везучим майнерам и тем, кто купил биткоины, когда они стоили дешево. Представьте себе: потратив всего несколько долларов или десятков долларов, кто-то получил возможность всю жизнь не работать и жить в свое удовольствие. Завидуете? Только честно.