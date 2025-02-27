Часто под видом таких игр скрываются откровенно мошеннические проекты, например, финансовые пирамиды

Как сообщает издание «Газета.ру», в МВД РФ предупредили россиян о рисках использования мини-приложений в мессенджере Telegram, обещающих легкий заработок. Под видом таких игр могут скрываться как финансовые пирамиды, так и другие мошеннические проекты — например, фишинговые, в рамках которых у пользователей выманивают персональные, финансовые и авторизационные данные. Например, злоумышленники могут похищать у граждан пароли от криптокошельков, а также коды подтверждения из SMS- и push-уведомлений.

В рамках другого распространенного сценария пользователю показывают «выигрыш», для вывода которого якобы необходимо пополнить счет. После однократного пополнения аферисты убеждают жертву под тем или иным предлогом внести дополнительные денежные средства — например, «для оплаты комиссии». На самом же деле никакого выигрыша не существует – таким образом мошенники просто выманивают деньги у доверчивых граждан. Также в МВД отметили, что уже фиксировали случаи распространения вредоносного программного обеспечения под видом мини-игр и приложений-«тапалок».