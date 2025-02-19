Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о факторах, повышающих риск возгорания аккумуляторной батареи смартфона. Чаще всего подобные неприятные инциденты случаются при нарушении герметичности оболочки аккумулятора. Например, в начале февраля 2025 года ученики одной из нижегородских школ проткнули батарею смартфона циркулем, что привело к возгоранию. Никто из школьников не пострадал, а тушение мини-пожара было оперативно проведено одним из преподавателей, но учащихся пришлось временно эвакуировать из-за возникновения едкого дыма и срабатывания сигнализации.

Также, по словам Муртазина, аккумулятор смартфона может загореться при использовании неоригинальных или контрафактных зарядных устройств. Повышает риски и замена аккумулятора на модель от стороннего производителя. Напоследок эксперт порекомендовал не ремонтировать мобильные устройства в сомнительных мастерских, а также приобретать зарядные устройства исключительно в крупных федеральных торговых сетях, чтобы минимизировать риск приобретения подделки.