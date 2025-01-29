Ранее футбольные болельщики жестко высказывались против Fan ID и бойкотировали матчи

Как сообщает издание «Российская газета», ссылаясь на заявление Минцифры РФ, в скором времени карту болельщика Fan ID для посещения футбольных матчей можно будет оформить во всех отечественных МФЦ. В настоящий момент без данного документа нельзя посещать матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также финал Кубка России по футболу. Со второго квартала 2022 года (именно тогда наличие карты для посещения РПЛ стало обязательным) в России было оформлено порядка 2.5 миллионов Fan ID, причем 77% из них граждане получили именно в МФЦ.

Необходимость использования карт болельщика пытались объяснить повышением безопасности при проведении спортивных мероприятий, тем не менее, объединения футбольных фанатов клубов РПЛ выступили резко против ввода Fan ID – многие болельщики даже бойкотировали все матчи на протяжении последних двух сезонов. По мнению фанатов и правозащитников, система карт болельщика может использоваться для произвольного отказа в посещении матчей — например, из-за политических или иных убеждений гражданина. Также эксперты указывали на тот факт, что, например, родители, желающие один или несколько раз в год сводить ребенка на футбол могут отказаться от своих планов из-за необходимости оформлять дополнительные документы.