Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на данные столичной прокуратуры, 75-летняя жительница Москвы поверила мошенникам и суммарно перевела на их счета и карты почти 18 миллионов рублей. Злоумышленники использовали одну из вариаций популярной преступной схемы «безопасный счет». С пенсионеркой связался неизвестный и назвался сотрудником банка, после чего рассказал о якобы имеющей место попытке оформления на нее крупного кредита. В ходе диалога аферисту удалось получить от женщины информацию о ее сбережениях и убедить ее, что эти сбережения (около 17 миллионов рублей) необходимо перевести на «безопасный счет».

На этом преступники не остановились — они попытались убедить пенсионерку, что некие злоумышленники прямо сейчас оформляют сделку с ее квартирой, поэтому женщине необходимо опередить неизвестных, самостоятельно продать квартиру и перевести вырученные денежные средства на указанные счета для их сохранения. Квартиру потерпевшая не продала, но взяла в долг еще 800 тысяч рублей и отправила их злоумышленникам. Суммарно преступникам удалось получить от жертвы чуть менее 18 миллионов рублей.