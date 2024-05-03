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[Zero]
Большинство россиян желающих сменить профессию, хотели бы уйти в IT-отрасль
В связи с высокими зарплатами и возможностью работать удаленно.

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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования кадрового холдинга «Анкор», от 20% до 33% работников различных отраслей хотели бы сменить сферу деятельности на IT-отрасль. Больше всего таких людей в настоящий момент заняты в сферах науки и образования. Что же касается отраслей, в которые люди переходить не хотят – лидируют здравоохранение, топливно-энергетический комплекс и машиностроение. Менее всех склонны к смене деятельности работники финансовой отрасли, а также телекоммуникаций. Отмечается, что в исследовании приняли участие более 21 тысячи респондентов, 80% из которых работают в реальном секторе экономики.

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При этом, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, IT-отрасль в настоящий момент не испытывает острого дефицита кадров. Специалисты с опытом и высокой компетенцией, разумеется, востребованы, но стать таким, пройдя какие-либо курсы с целью «войти в IT» невозможно – для этого необходимо решать реальные задачи. Среди главных факторов, делающих IT-отрасль привлекательной участники различных опросов называют высокий уровень зарплат, востребованность на рынке и возможность работать полностью или частично в удаленном формате. 

#россия #экономика #информационные технологии #работа
Источник: kommersant.ru
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