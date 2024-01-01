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TrendForce: к 2027 году поставки гибких и складных смартфонов вырастут в несколько раз
В том числе, вероятно, благодаря проникновению подобных моделей в продвинутый средний и средний сегменты рынка

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Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, аналитическая компания TrendForce прогнозирует, что продажи смартфонов с гибким или складным экраном к 2027 году возрастут как минимум в 5-6 раз. В 2023 году их было реализовано порядка 18.3 миллионов штук – это всего 1.6% от общего числа, при этом прирост год к году составил 43%. Лидером рынка гибких и складных смартфонов является южнокорейская корпорация Samsung, но ее доля упала с 82% в 2022 году до 68% в 2023 – в игру активно включились китайские производители, такие, как Huawei, OPPO, Xiaomi, Honor и другие.

В TrendForce считают, что к 2027 году продажи мобильных устройств с гибким или складным экраном возрастут до 100 миллионов штук в год. Согласны с аналитиками компании и многие сторонние эксперты, среди факторов же, которые могут поспособствовать повышению популярности подобных смартфонов называют, например, их проникновение в продвинутый средний и средний ценовые сегменты. Сейчас модели с гибким или складным экраном за крайне редким исключением представлены только во флагманском и субфлагманском сегментах. Когда они станут более доступными по цене, производители также могут сфокусировать больше усилий на маркетинговом продвижении подобных устройств, что позволит резко нарастить их потенциальную аудиторию.

#смартфоны #смартфон #мобильные устройства #прогноз #складные смартфоны #trendforce #гибкие смартфоны
Источник: news.mydrivers.com
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