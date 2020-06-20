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Купить новую железку или сэкономить и попытать счастья на барахолке? Этим вопросом, рано или поздно, задаются многие (миллионеры из комментов, которые каждый год покупают новые топ-левел комплектующие — к вам это не относится🙂). Вот и я, в очередной раз встал перед этой проблемой, когда понадобилось обновить видеокарту. Хотелось всего и побольше, но денег, как обычно, было в обрез. После разбиения копилок и поскрёбывания сусеков, выяснилось, что из новых карточек в бюджет вписывалась максимум. Неплохой вариант, с которым, к тому же, я уже имел некоторый опыт общения . Но так как Жаба никак не отпускала, было решено пошерстить вторичный рынок на предмет интересных вариантов. Там я и нашёл Её.





Почему GTX 1070?

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Хотя в продаже уже давно есть карточки 20-й и 16-й серий на базе архитектуры Turing, решения на основе Pascal всё ещё способны на многое. А с учётом их стоимости и большого ассортимента на барахолках, и вовсе не спешат уходить на пенсию. Сразу скажу, что игры были второстепенным мотивом к обновлению. Главной проблемой моей старенькой GeForce GTX 760 стала её несостоятельность в монтаже видео. По большей части из-за мизерного по нынешним временам объёма памяти в 2 ГБ. По этой причинес её 8 ГБ GDDR5 стала для меня отличной находкой.





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Выбор версии Founders Edition тоже имеет своё обоснование. Дело в том, что я поклонник относительно компактных сборок. А в небольших корпусах центробежные вентиляторы (или “турбины”, как их прозвали в народе) являются более оптимальным решением. Моя карточка досталась мне за 11000 рублей или примерно за $155 по курсу на момент покупки. GeForce GTX 1660 Super на тот момент продавались где-то от 16000 рублей (~$220). Экономия очевидна, а в качестве бонуса — дополнительные 2 ГБ видеопамяти.





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Соперник?

Само-собой, покупка комплектующих на вторичном рынке имеет немало подводных камней. Например, GTX 1070 нередко использовались для майнинга и далеко не всегда владельцы свои карты обслуживают как следует. Да и просто возможность нарваться на проблемную железку велика, а гарантий, увы, никаких. Мне повезло, и теперь могу поделиться с вами результатами тестов GeForce GTX 1070 в нескольких играх и бенчмарках в 2020 году. Забавный факт — новые GeForce GTX 1070 до сих пор продаются ДОРОЖЕ 30000 рублей если верить данным Я.Маркета. Понятно, что закупали их по таким ценам, но на что рассчитывают продавцы и, неужели, выгоднее мариновать карточки на складе, чем продать по адекватной стоимости?

Соперником для ветерана из 2016 стала современная карточка среднего уровня — GeForce GTX 1660 Super в версии Gaming OC от Gigabyte. От "обычных" GTX 1660 Super она отличается усиленной системой питания и фирменным кулером Gigabyte WindForce 3. Если кому-то интересны подробности и мои от неё впечатления, то заглядывайте посмотреть обзор по ссылке в начале.

А вот краткий перечень основных характеристик обеих карточек:

Как тестировал

Обе видеокарты проверялись в двух режимах — со стоковыми частотами и в разгоне. Гнал без фанатизма — до максимальных частот, на которых они оставались стабильны без поднятия напряжения. В случае GTX 1070 только выставил более агрессивный режим работы турбины. Лайтовый разгон для повседневного использования.

Чтобы упор в процессор не сильно влиял на результаты, кроме 1080p, все игры запускал также ещё в разрешении 2560x1440. Другое уточнение касается GTX 1660 Super. Версия Gigabyte GTX 1660 Super Gaming OC изначально имеет разгон по величине Boost относительно референсных карточек. Именно его я использовал в качестве базового варианта, т.к. изначально не тестировал с даунклоком до стандартных значений, а сейчас той карты у меня на руках уже нет. Поэтому учитывайте, что версии без заводского разгона будут выдавать немного более низкие результаты. Все игры запускались с максимальным пресетом настроек. Тесты прогонялись трижды, в итоговый результат шло среднее значение. Видео записывал отдельным прогоном, результаты которого не учитывались.





Тестовая система

процессор: AMD Ryzen 5 1600 AF @3,8 ГГц;

материнская плата: ASUS Prime B450M-K;

память: AMD Radeon R7 Perfomance DDR4-2666 @3,2 ГГц CL16;

системный диск: Patriot P200S512G25 (512 ГБ, SATA 6 Гбит/с);

блок питания: Chieftec GPE-600S (600 Вт);

операционная система: Windows 10 Pro x64;

драйвер: NVIDIA GeForce 445.75 (GTX 1660 Super), 446.14 (GTX 1070).





Игры

Assassin’s Creed: Odyssey





Очередная ассасинская эпопея оказалась серьёзным испытанием для GTX 1070. Даже в Full HD не удалось добраться хотя бы до 50 кадров в секунду. Разгон добавил пару кадров в секунду, но общей картины не поменял. В 1440p ситуация ещё печальнее. Тут GTX 1070 хватает уже впритык — просадок по редким событиями ниже 30 fps не было, но до этой отметки уже совсем недалеко. GeForce GTX 1660 Super в этой игре оказалась быстрее, хоть и не намного — самый заметный отрыв был в Full HD разрешении с разгоном — почти на 10%. Ещё обратите внимание, что в этой игре даже в разрешении 2560x1440 потребление памяти не выходило за 6 ГБ, так что пользы от 8 ГБ у GTX 1070 в данном случае не было.





Shadow of the Tomb Raider

В Shadow of The Tomb Raider можно спокойно выкручивать максимальные настройки хоть в FHD, хоть в 1440p и рассчитывать на 50-55 кадров в секунду по среднему значению в зависимости от разгона. Кроме этого, этой игре уже требуется больше 6 ГБ видеопамяти. Правда в FHD превышение не очень большое, а вот в 1440p потребление доходит почти до 7 ГБ. Благодаря этому, по минимальному FPS старичок GTX 1070 значительно обгоняет свежую карточку во всех режимах. Правда, по среднему значению обе модели идут примерно наравне. Разница в разных режимах буквально в 1-2 кадра в секунду то в одну, то в другую сторону.





Gears 5

В Gears 5 заметен упор в процессор. В FHD никакой разницы между стандартными частотами и разгоном. Причём, это относится и к среднему быстродействию и к минимальному. Хороший повод задуматься над переходом на проц поновее. К памяти Gears 5 не особо требовательны, до 6 ГБ потребление не дотягивает даже в тяжёлом разрешении. Впрочем, это не помешало GTX 1070 во всех режимах оказаться впереди. В некоторых — чисто символически, но если сравнивать разогнанные карточки в разрешении 2560x1440, то GTX 1660 Super отстала на 5 кадров в секунду по среднему значению. В целом, что одна, что другая карточки дают возможность комфортно играть на максимальных настройках в 2К разрешении. По крайней мере в сингле, а таким как я нубасам и в мультиплеере.





Resident Evil 3 Remake

В третьем Resident Evil царит удивительное равенство. Максимальная разница между двумя видеокартами — 2 кадра в секунду. И это при том, что общая производительность в этой игре высокая, так что в процентном соотношении такой разрыв вообще можно считать погрешностью. При этом, не сказать чтобы игра сильно упиралась в процессор — от разгона прирост есть и довольно-таки неплохой. Что любопытно, тот факт что потребление видеопамяти в этой игре порой вылезает за 6 ГБ не особо притормозил GTX 1660 Super. Хотя, возможно, именно памяти ей и не хватило, чтобы обойти старичка из 2016 года.





WoT EnCore

WoT для карточек такого уровня не проблема. В 1080p так и вовсе обе легко выдают за сотню fps. В более тяжёлом разрешении таких цифр уже нет, но и там всё где-то в районе сотни. На разгон танки отреагировали хорошо. Что в Full HD, что в 2К прирост от разгона оказался больше 9% — это я сейчас говорю про результат GTX 1070. С точки зрения сравнения, 1070 в бенчмарке от WG оказалась быстрее. Но как и в остальных случаях разница не особо велика. Отрыв составил от 4 до 7 с небольшим процентов. Вроде уже и не погрешность, но в реальной игре такое, конечно, будет незаметно.





The Witcher 3

Ведьмак 3 хоть и вышел уже около пяти лет назад, до сих пор неплохо напрягает современные видеокарты среднего уровня и ниже. Или престарелых предтопов. Тем более, что раз уж обе карточки в этом сравнении на чипах Nvidia, то опцию HairWorks я оставил включённой. GTX 1070 в общем, с задачей справилась. В Full HD даже в стоке она обеспечивает около 60 кадров в секунду по среднему значению. Что касается просадок, то они в этой игре традиционно довольно небольшие. В 1440p результаты поскромнее, но учитывая, что это всё-таки РПГ, то и такого быстродействия за глаза.

Разницы между 1660 Super и 1070 в очередной раз почти нет. На стоковых частотах ещё можно заметить какой-то разрыв, если под микроскопом, а в разгоне так и вообще всё в рамках погрешности.





Borderlands 3

В Borderlands 3 сравнения не получилось, потому что 1660 Super я в этой игре не тестировал и самой карточки у меня на руках уже нет. Поэтому всё внимание одной только GTX 1070. Тестировал в DirectX 12 — хоть решения от Nvidia в этой игре лучше себя показывают в DirectX 11, мне было интереснее посмотреть как GTX 1070 проявит себя в более современном API. Проявил, скажем так, средненько. В Full HD можно играть вполне комфортно — 60 кадров по среднему fps. В 2К уже всё не так радужно. Не консольный фреймрейт, но особого запаса нет. Разгон немного улучшает ситуацию — в Full HD разрешении прирост составил аж целых 14%, в 1440p — 6%. Правда если смотреть на абсолютные значения, то цифры уже не такие впечатляющие.





Синтетика

Про результаты бенчмарков особых комментариев не будет — вы и сами всё видите. Но один момент показался мне любопытным. Хотя, наверное, всё логично — если сравнить результаты 1660 Super и 1070, то окажется, что более старая карточка выигрывает в более старом тесте FireStrike на базе API DirectX 11, а вот в современном TimeSpy впереди 1660 Super. Так что, в некоторой перспективе, в тех играх где используется DirectX 12, новое поколение видеокарт может показать более высокие результаты — если ограничителем не станет меньший объём памяти, конечно.

Итоги

По итогу хочу сказать, что GTX 1070 отлично держится, как для карты 4-летней давности. Что касается того, что всё-таки выбрать сейчас. С одной стороны, возможность сэкономить, это заманчиво. Но ещё раз напомню, что покупка б/у комплектующих — это всегда немного лотерея и есть шанс в итоге остаться ни с чем. С этой точки зрения современные середнячки вроде того же 1660 Super выигрывают, тем более, что цены на них понемногу снижаются. Для тех у кого уже есть GTX 1070 и более старшие Паскали, 16-я линейка точно не представляет никакого интереса. Если есть мысли обновляться, то менять её на что-то ниже чем RTX 2060 Super/Radeon RX 5700 смысла нет. Или вообще, подождать ещё немного пока выйдут новые поколения карточек от Nvidia и AMD.

Спасибо, что дочитали, всем холодных железок и стабильного разгона!