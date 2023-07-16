В социальных сетях и мессенджерах встречается всё больше сообщений с поддержкой командующего воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского.

Судя по всему, решение об аресте Героя России принималось руководством Министерства Обороны. В сети появилось сообщение от одного из десантников, участвующего с самого начала в Специальной Военной Операции и занимающего позицию на Херсонском направлении. В своём обращении боец заявил, что если будет какая-либо угроза свободе или жизни "Бате" Михаилу Теплинскому, его подразделение покинет свои позиции на линии соприкосновения и встанет горой за своего командира. Также десантник сообщил, что за последнее время были сняты командиры 7-й и 106-й дивизий генерал Александр Корнев и генерал Владимир Селивёрстов.

По данной ситуации высказался и командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. По словам военачальника, с командующим ВДВ России был знаком лично и этот человек один из тех, кто сопереживал народу Донбасса с 2014 года. Теплинский не был равнодушен к тому, что происходило все эти 8 лет, а отстранение такого офицера - будет большим проигрышем для России.