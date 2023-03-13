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Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023

Что сейчас чаще всего приобретают геймеры в отечественных магазинах, для FullHD и Трассировки лучей
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  Наконец доходность майнеров вновь приблизилась к расходам на электроэнергию. Вместе с этим снизились и цены на компьютерные комплектующие, а соответственно, есть смысл обновить свой персональный компьютер. Вновь можно приобрести народную любимицу - Nvidia RTX 3060 дешевле 30 тысяч рублей. На этот раз мы разберём, что можно приобрести на отечественном рынке, исключительно из новых комплектующих. 

  Наиболее популярной на сегодняшний день является система на Intel Core i3 12100F. Оптимальный процессор для бюджетной сборки, способный нагрузить на полную даже флагманские видеокарты 3000-ой линейки от Nvidia.

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  На сегодняшний день такой камушек обойдётся 8,500 рублей.

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  Установить его можно будет даже в самую простую материнскую плату на LGA 1700, однако не каждая материнская плата имеет возможность установки накопителя формата M2

  Поэтому была подобрана MSI PRO H610M-E за 6,500 рублей. Из минусов можно отметить отсутствие радиаторов на цепи питания и наличие лишь двух разъёмов под оперативную память. Данная плата позволит в дальнейшем заменить свой i3 12100F на более производительный i5 12400-12500, этой материнской платы уже не хватит. 

  Для охлаждения процессора будет достаточно простенькой башни ID-COOLING SE-802-SD за 750 рублей

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  Эта же башня подойдёт и к вышеуказанным процессорам 5-ой серии.

  Для нашей сборки достаточно будет 16 гигабайт оперативной памяти. 2 планки по 8ГБ от фирмы ADATA

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  За 3,400 рублей мы получаем комплект с частотой 3.2 ГГц. Также зачастую данные модули поддаются дополнительному разгону.

  Учитывая что мы имеем на плате NVME разъём, этим обязательно стоит воспользоваться

  За 3,100 рублей мы можем приобрести "Меч-рыбу" от той же компании ADATA, на 500 гигабайт. Достаточно быстрый и надежный вариант за свои деньги.

  Теперь к самому вкусному, видеокарта. Сборка у нас бюджетная, тем не менее хочется опробовать и лучики и DLSS, а значит брать нужно что-то из Nvidia RTX. Самой бюджетной моделью из свежих моделей является RTX 3050 за 23 тысячи рублей, но запаса мощности у данной модели нет от слова совсем. Более интересной покупкой станет Nvidia RTX 3060 на 8ГБ видеопамяти.

  27 тысяч рублей позволят нам играть со всеми технологиями в FullHD разрешении и с комфортным количеством кадров в секунду.

  Сердцем всего этого чуда с лёгкостью выступит DeepCool PF600

  Качественный блок питания с сертификацией 80Plus и всеми необходимыми технологиями защиты. Не сказать что это топовое решение, просто хороший бюджетный БП.

  На оставшиеся средства можно будет поискать подходящий корпус, куда уместится всё вышеперечисленное добро. По большому счёту, система у нас относительно холодная и компактная, а значит подойдут любые размеры корпусов, кроме MiniATX. 

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Теги

intel nvidia игры core i3 rtx компьютер гейминг сборка
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