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Если обратить внимание на ценообразование комплектующих за последний месяц, можно прийти к выводу, что комплектующие вновь идут в рост. Мы уже разбирали как стремительно выросли цены на торговой площадке Aliexpress, и есть объективные причины дальнейшего роста цен на те же самые комплектующие. Исходя из всего вышеизложенного, тем кто не первый год задумывался обновить свой игровой компьютер, стоит поспешить в этом вопросе.

Но что можно собрать с бюджетом 40-50 тысяч рублей, чтобы при этом не пожалеть в дальнейшем? Вот одна из удачных сборок, которая отлично справляется с любыми играми на максимальных настройках в FullHD и даже с трассировкой лучей.

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Основой компьютера стал комплект на LGA 1700: процессор 6-ядерный Intel Core i5 12400F с максимальной частотой 4.4 ГГц, материнская плата HUANANZHI B660 - бюджетная, но добротная доска с приличным охлаждением системы питания, компактный форм-фактор и все необходимые порты и разъёмы, хоть и не в большом количестве, плюс 2 планки DDR4 памяти по 8 гигабайт и частотой 3,200 МГц.

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Всё это добро обойдётся 22,360 рублей с промокодом от продавца, для игровой платформы отличный комплект, а вот для рабочих задач стоило бы обратить внимание на процессоры с большим количеством потоков.

Так как камень у нас относительно холодный, для охлаждения подойдёт ID-COOLING SE-214-XT

4 термотрубки с легкостью справятся с процессором Core i5 12400f.

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В качестве накопителями можно установить хорошо знакомый SSD M2 накопитель от KingSpec

Качественные M2 накопители, конечно не самые быстрые, но в своём бюджете показывают хорошие показатели скорости и работают без проблем. 512 гигабайт обойдётся 2,450 рублей с промокодом продавца.

Самое интересное - видеокарта. Наиболее оптимальным вариантом оказалась Nvidia GeForce RTX 2060 Super от компании Gainward

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Данное исполнение несмотря на свои компактные размеры, получилось весьма удачным. 4 термотрубки великолепно отводят тепло от видеочипа, видеопамять полностью прикрыта подложкой радиатора, нет никаких костылей, где часть чипов накрывается на половину, а часть и вовсе не охлаждается. В играх немного уступает Nvidia RTX 3060, обходит при этом Nvidia GTX 1080 и RX 6600, видеопамяти 8 гигабайт, питается адаптер через один 8-pin разъём. Вышли модели Super 2000-ой линейки в 2019 году, а значит майнинг-бум 2017-2018 им удалось избежать. С данной видеокартой можно использовать технологии DLSS и Трассировку лучей. 16,478 рублей, для покупки RTX 3060 придётся еще прилично добавить к этой сумме, но при этом вы не получите огромный прирост производительности, или приобрести точно по такой же цене уступающую RX 6600M.

В качестве мотора был выбран 1STPLAYER BLACK.SIR SR-500W

Для данной сборки 500W с сертификацией 80Plus хватает без проблем и в максимальной нагрузке на CPU и GPU.

Вся сборка обойдётся 45,500 рублей, на оставшиеся деньги можно будет подобрать приличный корпус и какие-то мелочи по типу радиатора на SSD.

К сожалению с ноября месяца стоимость данной сборка существенно подросла, элементарно RTX 2060 Super в этим исполнении обходилось в районе 11,000-12,500 рублей, комплект с 12400F выходил в районе 17,000-18,000 рублей, вся сборка обходилась чуть больше 39 тысяч.