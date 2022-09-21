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Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей

Можно ли уложиться в бюджет до 20,000 рублей и собрать приличную игровую машину для онлайн проектов и не только
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  Всё же несмотря на желание купить самое актуальное и мощное железо, порой обращаются люди с вопросом: А можно ли собрать игровой компьютер за 20 тысяч рублей, с упором на различные онлайн игры как например: Dota 2, World of Tanks, Counter Strike, CoD Warzone и так далее? Благодаря изменениями на рынке видеокарт можно наконец приобрести игровую лошадку и в таком ценовом диапазоне, но как вы понимаете, в такой бюджет практически невозможно уложиться без наших любимых Intel Xeon.

  Первым делом естественно посмотрим какой комплект будет наиболее оптимальным

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  Xeon E 2640 V3, в разгоне данный восьмиядерный камень имеет частоту 3.4 ГГц, что выше нежели у многих более дорогих моделей, а нам по большому счету для игр важнее данный показатель, но в комбинации с 16 потоками данного процессора хватает и на рабочие задачи. Однако, имеется и минус, в лице поддержки частоты памяти до 1,866 МГц. В комплекте две плашки оперативной памяти по 8 ГБ и хорошая материнская плата знакомая с приемлемым охлаждение на цепи питания и приличным набором интерфейсов.

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  Для охлаждения процессора подойдёт стандартная башня с 4 медными трубками и 1 вентилятором

  Сегодня такой кулер можно приобрести в районе 1,200 рублей, данного решения будет хватать с головой.

  Накопитель с учётом ограничения в бюджете на это раз не M2 NVMe, стандартный SSD на 512 ГБ

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  Один из самых надёжных недорогих китайских накопителей, который чаще всего приобретался в различные сборки. 1806 рублей за базовый объём памяти для компьютера. В дальнейшем можно будет докупить дополнительно HDD.

  А дальше уже придётся обратиться к вторичному рынку, так как приличный видеоускоритель на Aliexpress еще будет выбиваться из нашего бюджета, а варианты вендора  jieshuo не внушают доверия.

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  Нам отлично подойдёт AMD RX 580 на 8 ГБ видеопамяти и хотелось бы именно от Sapphire, так как данный вендор в данной линейке продумал самую безупречную систему охлаждения и надёжные компоненты. На данный момент времени продавцы охотно идут на уступки в цене, собственно договориться и купить её дешевле 7 тысяч рублей не составит труда. 

  За сердцем системы также придётся обратить внимание на предложения с Авито

  Нам будет достаточно приличного блока питания с мощностью 500w. Естественно и блок питания и видеокарту необходимо будет проверить с продавцами в условиях нагрузки, и досконально осмотреть на наличие пайки ремонтов и так далее, подробнее можете ознакомиться в данной статье.

  Данной сборки будет хватать с головой онлайн игры и даже любые требовательные проекты в FullHD разрешении, но со средними настройками графики. Конечно, самым очевидным минусом данного компьютера будет отсутствие перспектив для апгрейда. Но увы, для современных LGA 1700 даже с самым бюджетным камнем семейства за 15 тысяч вам обойдётся лишь комплект из процессора, материнской платы и 16 ГБ оперативной памяти.

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