В скором времени стоит ожидать массы выгодных предложений на таких площадках как Авито или Юла, основные моменты

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Сразу же по поводу мифа о том, что после майнинга видеокарта уже мертва, убита, изношена и так далее, это выдумки, по поводу этого, тем более с хорошим охлаждением карты, беспокоиться не стоит. При статической нагрузке на оборудование, без постоянных перепадов напряжения меньше шансов поломки. Микросхемы в видеокартах припаяны на специальных шариках припоя.

Они, грубо говоря, служат контактом между доской текстолита и видеочипом, ну и чипами памяти соответственно. Во время подачи напряжения, нагрузке и нагрева, металлические шарики (BGA) начинают расширяться, и, естественно, при снижении нагрузки металл обратно сужается, и вот именно по причине резких перепадов температур может произойти такая поломка, как "отвал". Так что больше шансов столкнуться с подобной проблемой, покупая видеокарту у заядлого геймера.

В плане естественного износа, тут больше зависит от того, в каких условиях эксплуатировалась видеокарта, производился ли выдув пыли, немаловажную роль играет само охлаждение видеокарты, к примеру, учитывая особенности майнинга Ethereum, где по факту задействуется непосредственно память, стоит обходить покупки решений, не предусматривающих прямой контакт радиатора с чипами памяти

На фото представлена модель Nvidia GTX 1060 Asus Dual, радиатор данной видеокарты предусматривает охлаждение только самого чипа, тем более металлическая плита висит в воздухе, прямо над чипами памяти, и не даёт осуществлять полноценный обдув потоком воздуха, что естественно негативно влияет на состояние чипов, эта проблема касается не только моделей 10-ой линейки Nvidia, но и частенько встречается и у AMD RX470-580, такие решения даже без майнинга, учитывая нагрузку на память во многих современных играх, являются неудачными, но это касается в основном только старых моделей, начиная с 20-ой линейки таких решений не наблюдается, единственное, некоторые вендоры делают отдельную пластину под радиатор, накрывающую память, решение спорное, но лучше чем ничего.

Обязательно проверяйте работоспособность в синтетических тестах на длительном отрезке времени, уверенно ли себя ощущает карточка через 20-30 минут нагрузки в Furmark, после этого обязательно запускайте требовательные игры, так как Furmark не делает упор на видеопамять в полном объеме. Так же рекомендовал бы провести тест ОССТ, по нему можно будет проверить отдельно видеопамять на наличие ошибок.

Далее очень важно обращать внимание на отсутствие каких-либо ремонтных работ, уже после ремонта можно ожидать чего угодно, и тут уже сложнее, смотреть на болты, пломбы и так далее смысла особо нет, пломбы уже имеются в продаже, хотя непонятно, такого же они качества, или нет, оригинальная пломба начинает разваливаться на куски при физическом воздействии, а болты можно скрутить не повредив шляпки, то есть карта внешне может быть под пломбой с идеальными винтами, но при этом, паяный видеочип, тут нужно обращать внимание на флюс под чипами, после пайки из-под чипа вычистить флюс невозможно, если шарики припоя чистые, значит чип не реболлился.





Но не стоит расслабляться, если нет флюса, это еще не значит, что всё идеально, есть вероятность прогрева. После прогрева чипа, видеокарта еще может прожить небольшой период. В таком случае стоит обратить внимание на пыль: если под радиатором скопилась пыль, видно, что карта не чистилась долгий период, то судя по всему карту не грели, если карта абсолютно чистая, значит продавец её разбирал возможно перед вашим визитом.

Если приобретаете 30-ую линейку, то тут проще, карты в принципе свежие, шанс того, что до вас она ремонтировалась в разы меньше, по сравнению с предыдущими линейками, но всё же стоит держать ухо востро, тем более покупка явно будет дороже старенькой 10-ки. Ну и конечно идеально будет приобрести видеоускоритель с официальной гарантией на территории РФ.

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