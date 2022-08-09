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Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов

Компания начинает активно работать над устройствами дополненной и виртуальной реальности
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  Устройство смешанной реальности Apple первого поколения будет дорогим и не будет поставляться до следующего года, но компания, похоже, уверена, что продаст более миллиона единиц в течение года после запуска. Между тем, Meta Марка Цукерберга изо всех сил пытается стать Android для смешанной реальности и рассчитывает выпустить очки XR, известные внутри компании как Project Cambria, где-то в ближайшие месяцы.

  Apple рассчитывает представить свои очки смешанной реальности где-то в январе 2023 года, и в последние месяцы мельница слухов гудела от намеков на это. С одной стороны, гигант из Купертино предположительно будет опираться на китайский рынок, чтобы повысить свои шансы на успех. Предположительно, китайские потребители проявляют больший аппетит к экзотическим, вдохновляющим продуктам, таким как очки AR/VR.

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  Известный аналитик Минг-Чи Ку утверждает, что компания возлагает большие надежды на это загадочное устройство, поскольку к концу 2023 года компания планирует отгрузить около 1,5 миллиона устройств. Ку считает, что это будет «следующий революционный продукт бытовой электроники Apple после iPhone»,  довольно амбициозное хвастовство. Мероприятие для СМИ в январе должно убедить инвесторов в том, что инновации в Apple живы, и что они все еще могут создавать продукты, которые приглашают подражателей копировать каждый аспект пользовательского опыта. Компания также подробно расскажет о вариантах использования, эргономике и возможностях разработки программного обеспечения для очков смешанной реальности.

  Ку говорит, что Apple еще не определилась с ценой нового устройства, но, скорее всего, она будет в диапазоне от 2000 до 2500 долларов. Теоретически она может быть еще выше, но компания не хочет рисковать. Тем временем Apple работает над более доступным устройством смешанной реальности, но оно вряд ли будет готово до 2025 года. Кроме того, сообщается, что в 2024 году компания представит очки только для дополненной реальности, что должно стать началом десятилетнего перехода от iPhone.

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  Apple продемонстрировала очки смешанной реальности первого поколения в мае, но мы очень мало знаем об оборудовании, на котором работают эти устройства. По словам нескольких инсайдеров цепочки поставок, устройство будет использовать специализированный кремний с вычислительной мощностью, аналогичной его чипсетам серии M в новейшем обновлении MacBook Pro. Инженеры столкнулись с различными проблемами, связанными с управлением температурным режимом и цифровой обработкой входных сигналов камеры.

  В этом месяце корейское издание The Elec узнало, что Samsung и LG работают над технологией OLED на кремнии (OLEDoS), специально разработанной для приложений дополненной и виртуальной реальности. Этот тип микродисплея тоньше и может достигать более высокой плотности пикселей по сравнению с традиционной технологией OLED, благодаря кремниевой подложке. Например, Samsung планирует достичь плотности более 3000 пикселей на дюйм и максимальной яркости дисплея 10 000 нит к 2024 году. Обе компании уже заложили основу для технологии LEDoS с еще более высокой плотностью пикселей. Тем не менее Sony в настоящее время является ведущим производителем OLEDoS, и до сих пор аналитики считают, что она является основным поставщиком очков смешанной реальности Apple первого поколения.

  Что касается программного обеспечения, Apple еще лучше держит все в секрете. Мы знаем, что Купертино, скорее всего, назовет его «realityOS» благодаря некоторым неясным ссылкам, найденным разработчиками в журналах загрузки и исходном коде App Store. В целом, похоже, что вскоре Apple погрузится в потребительский сектор смешанной реальности, где такие компании, как Google и Microsoft, не добились большого успеха. Гигант из Купертино, похоже, настроен решительно и даже нанял бывшего директора по коммуникациям Meta для Reality Labs и аппаратного обеспечения Oculus Андреа Шуберта.

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  Говоря о Meta, ни одна другая компания не инвестирует больше в пространство AR/VR. Титан социальных сетей недавно прошел дорогостоящий процесс ребрендинга и потратил миллиарды долларов, чтобы быстро превратиться из компании, ориентированной на социальные сети, в компанию, ориентированную на завоевание метавселенной. Концепция метавселенной в значительной степени опирается на дополненную и виртуальную реальность, настолько, что хаос перераспределения приоритетов, возникающий в Мете, влияет на моральный дух сотрудников. По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, его компания сейчас участвует в «глубоком философском соревновании» с Apple, которое определит будущее Интернета и сформирует экосистему смешанной реальности. Другими словами, это также определит судьбу Meta как компании.

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