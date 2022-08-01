AMD вновь начинает доминировать над компанией Intel

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AMD в очередной раз превзошла своего конкурента Intel, с точки зрения рыночной капитализации. Компании поменялись местами после того, как Intel сообщила об очень сложном квартале, когда компания потеряла пол миллиарда долларов. Тем временем AMD сообщит о своих доходах за второй квартал завтра, ожидается, что она подтвердит сильный рост за три месяца. Это не первый случай, когда AMD опережает Intel по рыночной капитализации. Это произошло в феврале, когда Team Red приобрела Xilinx за 49 миллиардов долларов, увеличив ее рыночную капитализацию до 197,75 миллиарда долларов, превзойдя 197,24 миллиарда долларов Intel на 51 миллион долларов. AMD удалось опередить Intel всего на несколько недель, прежде чем Chipzilla снова стала более ценной компанией.

Но ситуация изменилась после катастрофического квартального отчета Intel, в котором было объявлено о снижении выручки на 22% в годовом исчислении до 15,3 млрд долларов и убытки в размере 454 млн долларов, что представляет собой падение на 109% в годовом исчислении. Intel обвинила в разочаровывающих цифрах те же факторы, на которые указывают все нерешительные технологические компании: экономика, балансирующая на грани рецессии, падение спроса после бума блокировки и консервативные потребительские расходы.

Акции Intel упали почти на 5 долларов до 36 долларов после публикации отчета, в результате чего ее рыночная капитализация снизилась до 148,47 миллиарда долларов на момент написания статьи. Хотя AMD не собирается раскрывать свои квартальные результаты до завтра, ожидается, что компания сломает мрачную тенденцию, продемонстрировав сильный рост. Аналитики прогнозируют выручку в размере $6,5 млрд, что на 70% больше, чем в предыдущем году. И хотя ее акции значительно упали с начала года, с чем сталкивается практически каждая компания, цена выросла на 28,7% за последний месяц, в результате чего рыночная капитализация AMD достигла 153,09 миллиарда долларов, что почти на 5 миллиардов долларов больше, чем у Intel.

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Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения цены акции на общее количество акций компании в обращении. В основном они носят символический характер, но могут помочь проиллюстрировать текущее состояние фирмы. Intel по-прежнему доминирует на рынке процессоров. Последний опрос Steam показывает, что его процессоры установлены на 68,47% компьютеров участников, но AMD годами сокращает эту долю благодаря появлению архитектуры Zen в 2017 году. Будет интересно понаблюдать за предстоящей битвой между этими техническими титанами.