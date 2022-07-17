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Напомним: ранее завязался спор между двумя Youtubе-рами по поводу качества видеопамяти от компании "Hynix", один из них Виктор(автор канала Vik-off) был уверен, что проблема конкретно в заводском браке самих микросхем, а второй, Даниил(автор канала Union Point PC) был уверен, что проблема заключается в недостаточном охлаждении, ответ оказался где-то посередине.

Популярный на просторах Youtube блогер-ремонтник всё же смог выяснить в чем именно заключается проблема с карточками Nvidia RTX 3060 Ti на памяти от Hynix. Оказалось, что причиной большого количества приносимых на ремонт видеокарт стала не целая партия бракованных чипов памяти, и не какие-то проблемы с качеством термопрокладок и особенностями радиатора охлаждения, а высокое напряжение подаваемое на банки видеопамяти. На рабочем столе Виктору попадает две видеокарты RTX 3060 Ti от разных вендоров, одна из которых от Gigabyte, с уже вышедшими из строя чипами Hynix, и вариант Galaxy с тем же Hynix, но без каких либо проблем.

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С помощью мультиметра были проведены замеры напряжения по видеопамяти, и как выяснилось на уже нестабильной видеокарте напряжение составляет 1,35 вольта с повышением в нагрузке до 1,4 вольта, а вот на варианте от Galaxy напряжение составляет 1,25 и 1,28 вольта соответственно. Получается данные банки памяти не имеют никакого брака сами по себе, но при использовании их в условиях повышенного напряжения, велик шанс скорого выхода из строя данных микросхем. И тут скорее уже ошибка самих производителей видеокарт, так как проблема в недоработке системы питания.

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Для того, что бы обезопасить себя от таких проблем при использовании видеокарт на Hynix, Виктор сходится во мнении с Даниилом и советует заняться андервольтингом видеокарты, это поможет избежать дальнейших затрат на дорогостоящую замену чипов видеопамяти. Всё же оба автора оказались отчасти правы, микросхемы памяти от Hynix сами по себе по качеству оказались хуже, чем Samsung или Micron, если они могут держать такое напряжение и не выходить из строя, и быть может даже с тем же напряжением в 1,4 вольта, но высоким качеством охлаждения и термоинтерфейса, банки от Hynix не выходили бы из строя со временем.