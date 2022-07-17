Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix

Наконец удалось вычислить причину выхода из строя видеопамяти Hynix, ею оказалось чрезмерное напряжение
[ ] для раздела Блоги
6
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

  Напомним: ранее завязался спор между двумя Youtubе-рами по поводу качества видеопамяти от компании "Hynix", один из них Виктор(автор канала Vik-off) был уверен, что проблема конкретно в заводском браке самих микросхем, а второй, Даниил(автор канала Union Point PC) был уверен, что проблема заключается в недостаточном охлаждении, ответ оказался где-то посередине.

  Популярный на просторах Youtube блогер-ремонтник всё же смог выяснить в чем именно заключается проблема с карточками Nvidia RTX 3060 Ti на памяти от Hynix. Оказалось, что причиной большого количества приносимых на ремонт видеокарт стала не целая партия бракованных чипов памяти, и не какие-то проблемы с качеством термопрокладок и особенностями радиатора охлаждения, а высокое напряжение подаваемое на банки видеопамяти. На рабочем столе Виктору попадает две видеокарты RTX 3060 Ti от разных вендоров, одна из которых от Gigabyte, с уже вышедшими из строя чипами Hynix, и вариант Galaxy с тем же Hynix, но без каких либо проблем. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 35 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

  С помощью мультиметра были проведены замеры напряжения по видеопамяти, и как выяснилось на уже нестабильной видеокарте напряжение составляет 1,35 вольта с повышением в нагрузке до 1,4 вольта, а вот на варианте от Galaxy напряжение составляет 1,25 и 1,28 вольта соответственно. Получается данные банки памяти не имеют никакого брака сами по себе, но при использовании их в условиях повышенного напряжения, велик шанс скорого выхода из строя данных микросхем. И тут скорее уже ошибка самих производителей видеокарт, так как проблема в недоработке системы питания.

реклама

  Для того, что бы обезопасить себя от таких проблем при использовании видеокарт на Hynix, Виктор сходится во мнении с Даниилом и советует заняться андервольтингом видеокарты, это поможет избежать дальнейших затрат на дорогостоящую замену чипов видеопамяти. Всё же оба автора оказались отчасти правы, микросхемы памяти от Hynix сами по себе по качеству оказались хуже, чем Samsung или Micron, если они могут держать такое напряжение и не выходить из строя, и быть может даже с тем же напряжением в 1,4 вольта, но высоким качеством охлаждения и термоинтерфейса, банки от Hynix не выходили бы из строя со временем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты rtx hynix видеопамять андервольтинг union point pc vik-off vik-on
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
50
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
4
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 50
Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер подал заявление в СледКом на забравших его ферму на 4 GH/s сотрудников
70
Западные игровые студии стали заложниками собственных санкций – Halo Infinite, The Witcher 3 и др.
8
Американцы отреагировали на новости о российской гиперзвуковой "ракете-убийце" авианосцев
284
Компания SpaceX Илона Маска обвинила Россию в засорении космоса и создании препятствий для Starlink
17
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
17
Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
28
RTX 3080 снова стоит 80 000 рублей, а RTX 3060 от 40 000 рублей
17
Binance делает ставку на возрождение проекта Terra
4
Эфир сильно подорожал – что происходит, и почему инвесторы увеличили вложения в криптовалюту
20
Блумберг назвал список стран - кандидатов на дефолт, на удивление - без России
34
Сколько игр поместится на SSD Джеймса Уэбба – зачем космическому телескопу быстрый SSD
3
MSI High-End MEG/MPG X670E и B650 оснащены разъемом M.2 позволяющим без инструментов установить SSD
5
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
22
Илон Маск назвал условие, при котором электромобили Tesla смогут подешеветь
16
Radeon RX 7600 XT получит более быстрый чип и более низкую стоимость, чем RTX 4070
8
Из-за технологических санция Россия готовится финансировать собственный игровой движок
40
Amazfit GTR 4 и GTS 4 получат новый дизайн и более крупные батареи
+
Песочница Avorion получит дополнение Into the Rift в августе
1
Выбираем видеокарту для Next Gen игр на движке Unreal Engine 5 – 5 оптимальных моделей от 43 000р
7
Samsung начинает разработку памяти DDR6
8

Популярные статьи

Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
127
Собираем оптимальный ПК для потрясающих игр Elden Ring и God of War
27
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 222 тысячи рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Июль)
50
Большая оптимизация MicroATX системы на основе R7 2700X и MSI GTX 1070
37
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
21
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
36
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
6
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
9
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

5kyn3t
20:50
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_плотности_населения
Британский ученый говорит, что сенолитические препараты увеличат продолжительности жизни до 200 лет
Василий Сорокин
20:47
25-30 фпс все ясно все понятно? А позволь спросить зачем ты вообще играл в Metro Exodus? если для тебя сейчас денди это норм? продолжай играть в марио да танчики, это же просто шикарнейшие игры в 2022...
Образец Intel Core i9-13900K сравнили с i9-12900K в играх — большой прирост по минимальному FPS
roalan
20:46
Интересно, есть ли способы изменения напряжения банок памяти программным способом...
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
5kyn3t
20:45
> 17 июл, 17:17 Похоже на инопланетный разум ))
Британский ученый говорит, что сенолитические препараты увеличат продолжительности жизни до 200 лет
l33t_h4x00r
20:44
Вас кто-то обидел?
Образец Intel Core i9-13900K сравнили с i9-12900K в играх — большой прирост по минимальному FPS
5kyn3t
20:44
вы видели побочные эффекты этого мумия ?
Израильские ученые открыли натуральное химическое вещество, которое ускоряет процесс заживления ран
ELITE83
20:41
Налоги не надо было платить И нахер слать всех
Майнер подал заявление в СледКом на забравших его ферму на 4 GH/s сотрудников
5kyn3t
20:38
душа не исчезает после поломки биологического тела
Британский ученый говорит, что сенолитические препараты увеличат продолжительности жизни до 200 лет
Эовейн Триада
20:36
1.25-1.35-1.4V это примерно тоже самое, все мы тут всё разгоняем и повышаем на 10% напряжение без проблем, если такая хрупкая память, что (имея кстати и охлаждение хорошее) ломается от такого повышени...
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
1TronpmG5
20:35
Как закончила свои дни римская империя мы знаем. На закате Рим тоже занимался продвижением заднеприводных ценностей. Дураков история ничему не учит.
США склоняют Южную Корею к дружбе против Китая в сфере полупроводников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем