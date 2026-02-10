Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Hardware Unboxed ответили на ряд вопросов, связанных с дефицитом на рынке памяти
По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для сборки игрового ПК или апгрейда.

В новом выпуске Q&A ведущие YouTube-канала Hardware Unboxed Стив и Тим ответили на вопросы зрителей, затронув ключевые проблемы рынка игрового железа, перспективы технологий и дали практические советы геймерам.

Источник изображения: PC Guide

Может быть интересно

Ведущие обсудили влияние дефицита и высоких цен на память на рынок и контент канала. Они подтвердили, что интерес к руководствам по сборке и обзорам комплектующих действительно падает. Когда покупать новые детали становится невыгодно, количество желающих собирать ПК падает. В таких условиях команда планирует сместить фокус на другой контент: тестирование игр на Linux, разборы оптимизационных настроек и другие «побочные миссии», на которые раньше не хватало времени.

Отвечая на вопрос о том, как производители могут смягчить ситуацию, Стив и Тим согласились, что кардинальных решений в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Для процессоров одним из вариантов является увеличение объёма кэша, как в чипах AMD X3D, что делает систему менее зависимой от скорости оперативной памяти. Для видеокарт проблема сложнее: ключевым лимитирующим фактором становится объём VRAM, а не его тип. Технологии вроде нейросжатия текстур пока не получили широкого распространения и не решают проблему кардинально. Ведущие полагают, что индустрии придётся просто пережить этот сложный период.

На вопрос о том, на что стоит обратить внимание для апгрейда в 2026 году, ведущие дали простой ответ: «Ничего». Если текущая система справляется с играми, самый разумный шаг — отложить деньги и подождать нормализации цен.

«Если у меня сейчас был бы достаточно мощный компьютер... я бы просто стал копить. Или вложил эти деньги, чтобы через пару лет, когда цены вернутся к норме, сделать по-настоящему масштабное обновление», — отметил Стив.

В качестве альтернативы классическому апгрейду аналитики предложили обратить внимание на мониторы — сектор, где цены продолжают падать, а качество расти. Переход на OLED-панель или монитор большего размера может кардинально улучшить игровые впечатления без замены системного блока. Также можно обновить периферию: клавиатуру, мышь или корпус.

Говоря о перспективах игр, ведущие выразили сомнение, что разработчики крупных проектов, выходящих в ближайшие 1-4 года, будут всерьёз ориентироваться на владельцев видеокарт с 8 ГБ памяти. Хотя такая конфигурация всё ещё распространена, она уже считается ограничивающим фактором.

#оперативная память #рынок #комплектующие #дефицит памяти
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Телескоп «Хаббл» обнаружил гигантский протопланетный диск в 40 раз больше Солнечной системы
+
Алиханов: самолёты SJ-100, МС-21 и Ил-114-300 могут удовлетворить растущий спрос в Саудовской Аравии
1
Программист Джон Кармак предложил использовать оптоволокно как замену оперативной памяти для ИИ
2
Энтузиаст купил и протестировал официально не выпущенный вариант GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти
2
Дрон-доставщик Amazon врезался в фасад многоквартирного дома в США
+
Флагман линейки Intel Core Ultra 400K получит 52 ядра и пиковую мощность 700 Вт
36
Japantimes: генеративный ИИ подрывает доверие к выборам в Японии фейковыми новостями
+
Popular Mechanics: Эволюция на Земле резко ускорилась после падения чиксулубского метеорита
1
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram
3
ComputerBase протестировали Radeon VII спустя 7 лет после выхода и сравнили с конкурентами
+
Ил-114-300 прибыл в Якутск для прохождения испытаний в условиях экстремально низких температур
+
Пиковая кратковременная мощность флагманского процессора Intel Nova Lake-S может превышать 700 Вт
7
РБК: Власти России начали замедление работы Telegram в стране
6
Microsoft напоминает о необходимости обновления сертификатов Secure Boot для пользователей Windows
4
Астрономы выяснили причины приближения Андромеды и отдаления остальных галактик
+
Linux выпустила новую версию ОС и анонсировала крупное обновление до версии 7.0
7
Средняя цена видеокарт GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в Германии повысилась уже до 700 €
+
Процессоры AMD Ryzen MAX 500 Medusa Halo получат поддержку LPDDR6
+
Демоверсию научно-фантастического экшена Pragmata от Capcom скачали свыше миллиона раз
+
Китайская компания Zhongqing Robotics объявляет о создании промоушена боёв человекоподобных роботов
+

Популярные статьи

«Вожди Атлантиды», «Кокон», «Кинг Конг»: фильмы из советских кинотеатров (обзор)
6
Почему старая PlayStation 4 в 2026 году зарабатывает больше, чем свежая Xbox Series X/S
5
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
43
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
20
«Лаборатория Касперского» подвела итоги года и «заглянула» в будущее
+
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
+
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Капустин
13:16
75""
Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
Китя.
13:12
Игра будет имбой. 9070хт можно сразу выбрасывать.
Nvidia дарит покупателям видеокарт GeForce RTX 50 копию Resident Evil Requiem в Steam
lighteon
12:41
Дико извиняюсь за серьезный ляп. Сравнение amdgpu.si с radeon.si, где amdgpu.si и есть устаревший драйвер +)
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
K0nst4nt1n
12:34
Т.е. он предполагает их продавать ради получения прибыли и контрактов на обслуживания до того как будет удовлетворён внутренний спрос? При сильно ограниченных возможностях выпуска.
Алиханов: самолёты SJ-100, МС-21 и Ил-114-300 могут удовлетворить растущий спрос в Саудовской Аравии
Akuma
12:30
Не огорчайся, в "новости" нет самого главного: "Предложение действительно во всем мире, за исключением Крымского региона Украины, материкового Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России, Беларуси, Суд...
Nvidia дарит покупателям видеокарт GeForce RTX 50 копию Resident Evil Requiem в Steam
swr5
12:30
Первый раз слышу об этом мессенджере. А что, кто-то реально пользуется?
Веб-версия мессенджера WhatsApp* получила поддержку голосовых и видеозвонков
Chato-Boot
12:29
Просто добавляем блохастого пейсаку в чёрный список.
Веб-версия мессенджера WhatsApp* получила поддержку голосовых и видеозвонков
Felix
12:28
Купи суперкомпьютер, да и всё)) Или арендуй его
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Felix
12:27
Ну если денег реально много, дак в нативе можно всё на ультрах проходить, чё бы и нет)
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Felix
12:25
Да ты просто офигевший зажравшийся чувак)) Сталкера B580 тянет почти на ультрах в 1440p
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter