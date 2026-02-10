По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для сборки игрового ПК или апгрейда.

В новом выпуске Q&A ведущие YouTube-канала Hardware Unboxed Стив и Тим ответили на вопросы зрителей, затронув ключевые проблемы рынка игрового железа, перспективы технологий и дали практические советы геймерам.

Источник изображения: PC Guide

Ведущие обсудили влияние дефицита и высоких цен на память на рынок и контент канала. Они подтвердили, что интерес к руководствам по сборке и обзорам комплектующих действительно падает. Когда покупать новые детали становится невыгодно, количество желающих собирать ПК падает. В таких условиях команда планирует сместить фокус на другой контент: тестирование игр на Linux, разборы оптимизационных настроек и другие «побочные миссии», на которые раньше не хватало времени.

Отвечая на вопрос о том, как производители могут смягчить ситуацию, Стив и Тим согласились, что кардинальных решений в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Для процессоров одним из вариантов является увеличение объёма кэша, как в чипах AMD X3D, что делает систему менее зависимой от скорости оперативной памяти. Для видеокарт проблема сложнее: ключевым лимитирующим фактором становится объём VRAM, а не его тип. Технологии вроде нейросжатия текстур пока не получили широкого распространения и не решают проблему кардинально. Ведущие полагают, что индустрии придётся просто пережить этот сложный период.

На вопрос о том, на что стоит обратить внимание для апгрейда в 2026 году, ведущие дали простой ответ: «Ничего». Если текущая система справляется с играми, самый разумный шаг — отложить деньги и подождать нормализации цен.

«Если у меня сейчас был бы достаточно мощный компьютер... я бы просто стал копить. Или вложил эти деньги, чтобы через пару лет, когда цены вернутся к норме, сделать по-настоящему масштабное обновление», — отметил Стив.

В качестве альтернативы классическому апгрейду аналитики предложили обратить внимание на мониторы — сектор, где цены продолжают падать, а качество расти. Переход на OLED-панель или монитор большего размера может кардинально улучшить игровые впечатления без замены системного блока. Также можно обновить периферию: клавиатуру, мышь или корпус.

Говоря о перспективах игр, ведущие выразили сомнение, что разработчики крупных проектов, выходящих в ближайшие 1-4 года, будут всерьёз ориентироваться на владельцев видеокарт с 8 ГБ памяти. Хотя такая конфигурация всё ещё распространена, она уже считается ограничивающим фактором.