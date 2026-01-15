По информации инсайдера, из-за нехватки чипов памяти GDDR7 компания может отказаться от выпуска моделей RTX 50 Super.

Согласно последним данным от инсайдеров, Nvidia существенно сокращает поставки новых графических ускорителей серии RTX 50 своим партнёрам-производителям. Снижение оценивается в 15-20%, что неминуемо ударит по доступности и ценам в ближайшие недели.

GeForce RTX 5090

Как сообщает источник MEGAsizeGPU, это сокращение затрагивает не одну-две модели, а практически всю линейку. Это объясняет, почему цены на карты и так неуклонно ползут вверх уже несколько недель. Теперь же дефицит может стать ещё острее.

Есть и другие тревожные сигналы. Ранее ходили слухи о прекращении выпуска модели RTX 5070 Ti из-за проблем с поставками памяти. Теперь же инсайдеры предполагают, что под угрозой может оказаться и долгожданное обновление в виде серии Super. Её анонс в 2026 году ставится под большой вопрос. Основная причина заключается в сложностях с закупкой необходимого количества современных микросхем видеопамяти GDDR7 для новых моделей.

Единственный проблеск света в этой ситуации: Nvidia, судя по всему, не стала вдобавок ограничивать поставки самих чипов памяти для карт, которые всё-таки собираются. Но это слабое утешение на фоне общего падения объёмов.

Проблемы не ограничиваются только «Зелёной командой». У конкурента AMD тоже не всё гладко. Цены на текущие модели, например Radeon RX 9070 XT, продолжают расти, а ассортимент новых карт RDNA 4 невелик. Очередное поколение RDNA 5, по слухам, не стоит ждать раньше 2027 года.

Геймеры и сборщики ПК могут столкнуться с идеальным штормом: резкое сокращение предложения от Nvidia, потенциальный перенос новых анонсов и общий рост цен на фоне высокого спроса. Возможности для апгрейда в этом году могут стать серьёзной проблемой.

еклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424