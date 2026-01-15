В отличие от большинства подобных инцидентов, процессоры работали в связке с премиальными материнскими платами ASUS на чипсете X870E.

На этой неделе на Reddit зарегистрированы два новых отчёта о поломках чипов Ryzen 7 9800X3D. Причём оба случая объединяет использование премиальных материнских плат ASUS X870E.

Ryzen 7 9800X3D

Первый пользователь, собравший систему на основе платы ASUS Crosshair X870E Hero, сообщил, что после считанных часов игры в Arc Raiders его компьютер полностью завис. После перезагрузки на индикаторе кодов материнской платы загорелся код 00, что означает критический сбой центрального процессора. На самом чипе видимых повреждений не было. После замены на новый процессор система заработала без проблем, что однозначно доказывает «смерть» Ryzen 7 9800X3D.

Второй случай оказался ещё более показательным. Владелец процессора, проработавшего почти год в паре с платой ASUS ROG Strix X870E-E Gaming, также столкнулся с внезапной поломкой. Мастера в сервисном центре, куда он обратился, подтвердили смерть чипа. Однако, любопытнее всего то, что за последнее время они видели уже «более 20 таких случаев». Симптомы были идентичны: код 00 на материнской плате при отсутствии внешних повреждений чипа. Пострадавший процессор

Ни AMD, ни производители материнских плат не смогли определить источник неисправности и предложить эффективное решение для её предотвращения. Единственной реакцией со стороны AMD остаётся гарантийная замена вышедших из строя экземпляров. Однако, для пользователей это означает долгую переписку с поддержкой и ожидание новой партии CPU, которое может растянуться на недели, — неприемлемая ситуация для тех, чья работа или досуг зависят от стабильной работы системы.

