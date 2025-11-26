Организация решила отказаться от рискованных вложений и теперь надеется, что игровой гигант со временем окупит свои инвестиции

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), главный финансовый инструмент наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, попал в затруднительную ситуацию. Согласно расследованию The New York Times, фонд, ещё недавно скупавший гигантов игровой индустрии, теперь вынужден затянуть пояс — деньги закончились на полпути к «Видению-2030».

PIF должен был стать локомотивом диверсификации экономики, но вместо этого превратился в пример точечного инвестиционного провала. Пока мир обсуждал покупку Electronic Arts за 55 миллиардов долларов и инвестиции в Nintendo, за кулисами проблемы организации лишь росли. Среди провальных проектов оказались: фантастический Neom с роботами-строителями, который поглотил миллиарды без видимого результата, «сетевая» кофейня, так и оставшаяся единственным заведением, круизный оператор с одним кораблём, электромобильный стартап, не выпустивший ни одного автомобиля.

Ирония ситуации в том, что одна из самых богатых нефтяных держав мира осталась без денег на собственные амбиции. Действия ОПЕК+ по сдерживанию добычи, ситуация с невысокими ценами на нефть, поставили королевство перед жёстким выбором — продолжать финансирование провальных проектов или признать ошибки.

По данным источников, наследный принц уволил руководителя проекта Neom — беспрецедентный шаг по саудовским меркам. Также фонд экстренно пересматривает стратегию, смещая фокус с рискованных авантюр на скучные, но предсказуемые публичные акции. Показательно, что даже представители PIF в своих комментариях теперь говорят не о новых приобретениях, а о надеждах, что инвестиция в Electronic Arts «со временем окупится».