В одном из районов Детройта десятки автомобилей оказались серьёзно повреждены из-за коммунальной аварии на фоне низких температур. Как сообщает Carscoops инцидент произошёл в результате прорыва старой магистральной водопроводной трубы, которой уже около ста лет. Власти города пообещали оказать помощь пострадавшим и выплатить компенсации.

Водопроводная система, диаметром почти полтора метра, оставалась в аварийном состоянии несколько часов: спасателям понадобилось много времени не только для управления потоками, но и для реагирования, так как инцидент произошел ночью.

Из-за холодной погоды многие автомобили оказались буквально заморожены во льду. Ожидается, что страховые компании признают большинство из них непригодными для восстановления и отправят на утилизацию. К тому же значительное количество домов также пострадало. Сообщается о сотнях эвакуированных жителей.

Городские власти призывают владельцев автомобилей не откладывать обращения к страховым компаниям и предлагают помощь в эвакуации транспортных средств. Также объявлено, что граждане смогут воспользоваться бесплатными такси для необходимых поездок. Кроме того, инициированы выплаты на восстановление жилых помещений, а тем, кто остался без отопления и электроэнергии, будет предоставлено временное размещение в гостиницах.