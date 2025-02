Примерно 1,5 миллиона игроков являются пользователями ПК

Warhorse Studios сообщила на своих ресурсах, что игра Kingdom Come: Deliverance 2 разошлась тиражом более двух миллионов копий за первые две недели после релиза. При этом отметку в один миллион проданных экземпляров игра преодолела всего за один день, во многом благодаря предварительным заказам.

Официальной разбивки продаж по платформам пока нет, однако, данные Steam указывают, что на этой платформе количество владельцев игры составляет от 1,46 до 1,72 миллиона, что делает ПК основной платформой для игроков. Кроме того, Kingdom Come: Deliverance 2 достигла пика в 256 тысяч одновременных игроков на Steam, что позволило ей войти в топ-50 самых популярных игр за всё время, обогнав даже Team Fortress 2.

На прошлой неделе во время трансляции отчёта о доходах за третий квартал 2024/25 финансового года генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс публично похвалил Warhorse Studios за их успехи, которые превзошли ожидания издателя.

В ближайшее время Warhorse планирует выпустить инструменты для создания модов, что, безусловно, продлит интерес к игре на ПК. Кроме того, студия уже анонсировала план поддержки игры на 2025 год: весной появятся парикмахерские, скачки и режим Hardcore; летом выйдет премиум-DLC Brushes with Death; осенью — Legacy of the Forge; а зимой — Mysteria Ecclesiae. Эти дополнения обещают сделать игровой процесс ещё более насыщенным и разнообразным.