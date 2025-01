Однако для использования генерация кадров на основе ИИ будет доступна лишь на видеокартах RDNA 4.

Недавно стало известно, что появление видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT состоится только в марте. Тем не менее, фанаты AMD могут быть спокойны, так как FSR 4 будет совместима с играми, которые уже поддерживают FSR 3.1.

FSR 4 представляет собой новейшую технологию масштабирования на основе искусственного интеллекта от AMD, позволяющую увеличивать частоту кадров без снижения качества изображения. Kepler_L2, известный своей надежностью в утечках информации о графических процессорах, подтвердил, что обновление ожидается без проблем как для AMD, так и для конечных пользователей.

В отличие от FSR 3.1, FSR 4 будет функционировать только на графических процессорах AMD, построенных на архитектуре RDNA 4. Это значит, что фанатам компании придётся подождать появления серии RX 9000, чтобы увидеть новейшие технологии масштабирования в действии. Тем не менее, на сайте PCGamingWiki можно найти множество игр, которые поддерживают FSR 3.1 и могут получить выгоду от небольших обновлений. Kepler_L2 утверждает, что процесс по сути сводится к замене старого драйвера AMD на новый файл FSR 4 DLL.

Неудивительно, что FSR 4 будет основываться на FSR 3.1, учитывая презентацию AMD на CES 2025. В сравнении с демонстрацией DLSS 4 от Nvidia, информация о том, как FSR 4 повлияет на производительность игр, была менее обширной. Тем не менее, обновленный апскейлер будет работать совместно с функцией генерации кадров, чтобы увеличить частоту кадров в играх. Кроме того, AMD Anti-LAG 2 призван снизить задержку, которая часто возникает из-за процесса апскейлинга.

Производительность серии RX 9000 предоставляет AMD дополнительные возможности для оптимизации игр. Недавно популярные тайтлы, такие как The Last of Us Part 1, были обновлены для поддержки FSR 3.1. Однако, некоторые игроки выражают сомнения, что FSR 4 станет значительным шагом вперёд в области апскейлинга. Всё же основными факторами для покупки будут стоимость и чистая производительность новых графических карт AMD.