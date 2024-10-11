В ночь с 10 на 11 октября российские вооружённые силы нанесли новые удары по ВСУ - наибольшее количество атак пришлось на Сумскую область. Удары Воздушно-Космических сил России нацеливались на колонны снабжения ВСУ, которые следовали в сторону Курской области, а также на остатки украинских формирований, которые отступали из Курской области после потерь, понесённых в районе Любимовки и Свердликово.

Удары также были произведены по объектам, в которых находился личный состав ВСУ, в городе Белополье. Он расположен недалеко от российской границы.

Ракеты ударили по целям в Одесской области. Последние сообщения указывают на то, что одно из попаданий было по энергетическому объекту, используемому Киевом в военных целях. Украинские источники информируют об ударах по военным складам в районе Усатово, расположенном к северо-западу от Одессы.

В Киевской области также произошла серия взрывов. Сообщается о попаданиях в Вышгород, где находится Киевская гидроэлектростанция.

Российские дроны «Герань-2» атаковали цели в Черкасской и Полтавской областях. По некоторым сведениям, зафиксированы удары по одному из объектов в Прилуках. В ряде регионов, находящихся под контролем Киева, воздушная тревога не затихала до самого утра .