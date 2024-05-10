Компания Mayman Aerospace представила новое семейство высокоскоростных самолетов вертикального взлета и посадки - Razor VTOL. Razor VTOL - это увеличенная версия Speeder AUV, с основным отличием в том, что вместо человека-пилота, Razor представляет собой семейство автономных военных дронов, предназначенных для выполнения различных миссий.

Razor оснащен четырьмя двигателями с турбонаддувом и регулируемой тягой, которые могут сжигать любое тяжелое топливо и быстро заправляться, что дает ему значительное преимущество перед конкурентами на электротяге. Он может нести полезную нагрузку от 45 до 450 кг как внутри, так и снаружи, и может взлетать и приземляться на площади 3x3 м. Он также может автоматически отключаться и приземляться без использования парашютов.

В дополнение к усовершенствованной силовой установке, Razor также оснащен Mayman Skyfield, системой навигации и управления на базе искусственного интеллекта, которая легко интегрируется с существующими системами наблюдения, навигации и стратегическими системами. Skyfield обеспечивает ситуационную осведомленность, способность ориентироваться в местности без GPS, обнаружение угроз и реагирование на них, а также в целом упрощает задачи полевых командиров. Skyfield также может управлять до 1000 дронов одновременно.

Razor будет доступен в различных конфигурациях для разных миссий. В своей простейшей форме это будет грузовой транспорт, который может быть загружен модулями для пополнения запасов войск в полевых условиях или для быстрой доставки медицинских или гуманитарных грузов. Благодаря установке необходимых датчиков она становится автономной разведывательной платформой. Небольшие ракеты класса "воздух-воздух" или "воздух-земля", такие как Brimstone или Hellfire, также могут быть установлены на крыльях для увеличения дальности их действия.