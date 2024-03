18-метровая ракета Кайрос взорвалась через несколько секунд после взлёта

Стартап Space One Co., японская компания, поддерживаемая известным машиностроительным гигантом Canon Inc., столкнулась с серьезной неудачей в своих попытках присоединиться к стремительно расширяющемуся рынку коммерческих запусков. Их первая ракета, легкая ракета Кайрос, взорвалась всего через несколько секунд после взлета. Инцидент произошел около 11 часов утра в среду по местному времени из космического порта Кии, что находится примерно в 420 километрах (260 милях) к юго-западу от Токио.

В результате взрыва акции Canon Electronics упали на 13%, что стало самым низким показателем за последние 13 лет. Компания Space One сообщила, что ракета Кайрос (в переводе с древнегреческого означает "нужный момент") перевозила государственный спутник. Изначально планировалось, что пуск ракеты состоится 9 марта, однако, операторы вынуждены были отложить его из-за обнаружения судна в зоне предполагаемой эвакуации.

Несмотря на то, что ракета Кайрос имеет высоту 18 метров, что короче, чем 24-метровая ракета "Эпсилон" Японского национального космического агентства, и 63-метровая ракета H3, запущенная JAXA в феврале, размер Кайроса должен помочь компании занять свою нишу на местном рынке за счет предлагаемых конкурентноспособных цен и частых миссий, заявил Тойода журналистам 1 марта.

Космический порт Кии — первый в стране стартовый комплекс для коммерческих миссий, который предлагает компаниям альтернативу площадке, используемой JAXA на Юге Японии.