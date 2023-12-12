Об этом заявляют эксперты одного из западных изданий

В ближайшем будущем ВСУ есть риск существенной утраты своего боеспособного персонала из-за высокого уровня потерь. Издание The Daily Beast сообщает об этом.

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Дальнейшее затягивание конфликта на Украине может привести к значительным потерям боевых сил и неспособности украинских военных формирований оборонять позиции на всей линии боевого соприкосновения. В результате Киеву может грозить поражение.

"За два года на Украине может не хватить военнослужащих для заполнения окопов и удержания позиций", - отмечает западное издание.

The Daily Beast оценивает количество потерь в Вооруженных Силах Украины как минимум 120 тысяч раненых и 70 тысяч погибших. Стоит заметить, что многие западные политические деятели и военные эксперты устанавливают гораздо более высокие потери. Особое внимание The Daily Beast обращает на катастрофическую ситуацию в военных госпиталях украинской стороны. Раненые солдаты ВСУ, поступающие на лечение, заражаются различными бактериями, устойчивыми к сильным антибиотикам. Это усложняет ситуацию с потерями.

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Отдельно стоит обратить внимание на гуманитарную ситуацию в стране. Согласно Организации Объединенных Наций, около 11 миллионов украинцев испытывают трудности с доступом к продовольствию. Госорганы, похоже, не в состоянии полностью изменить сложившуюся гуманитарную ситуацию, тем более если администрации Зеленского будет сокращена финансовая помощь со стороны Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза.