Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
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Общая вычислительная мощность Kaspa(kHeavyHash) превысила уже 20 PH в секунду, но есть подозрения, что ближайшее время сеть вновь сделает стремительный рывок и достигнет новых вершин.
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Компания Bitmain, занимающаяся производством специализированного оборудования для майнинга криптовалют, сообщила, что отгрузила уже четвёртую крупную партию своих Asic-майнеров ANTMINER KS3, с мощностью в 9.4 TH в секунду и потреблением 3500 ватт. На сайте производителя цена за данный аппарат составляет 42300$ без купона и 29610$ с купоном. Через какое-то время майнинг-оборудование доедет до конечных пользователей, и сеть Kaspa вновь устремится вверх.
За последние дни, долларовая доходность майнинга Kaspa выросла вслед за курсом монеты. Токен проекта вырос на 20% за последнюю неделю. Окупаемость самых бюджетных Asic-устройств IceRiver KS0 вновь колеблется в районе шести месяцев, но это с учетом покупки оборудования напрямую из Китая, а доставка оттуда может растянуться на срок более месяца. За этот период, компания Bitmain наверняка сможет отправить еще одну партию своих высокопроизводительных аппаратов.
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