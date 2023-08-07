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Крипто-стол за 10 000 долларов собрала российская мастерская эксклюзивной мебели

Крипто-стол, который может понравиться всем представителям криптовалютного рынка
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  Мастерская эксклюзивной мебели "Лихой ТопорЪ" продемонстрировала, пожалуй, один из самых уникальных столов на сегодняшний день, который может прийтись по душе любому криптоэнтузиасту. В данном проекте авторы сумели объединить: классический внешний вид, который будет выглядеть роскошно даже через десятки лет, и технологичность, отличающую данное изделие от всего, что было ранее.

  Подбор материала и обработки стола были сделаны таким образом, чтобы сохранить и даже подчеркнуть естественные изъяны, трещины в древесине. Конечный продукт должен был выглядеть не просто как обычный стол, а нечто похожее на стол "Резолют", который спустя 140 лет не потерял своей актуальности и до сих выглядит презентабельно. 

  На фронтальной стороне стола высечены бык и медведь под солнечными лучами, символизирующие вечную борьбу на рынках - те самые бычьи и медвежьи настроения. Между ними выгравирована надпись "Время не вечно, наши возможности бесконечны". На самой столешнице нанесено изображение солнечной системы. На боковых панелях стола также выгравированы два разных изображения, на одном из которых можно разглядеть "криптошахтёра", тянущего руку к минералу.

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  С тыльной стороны встроены три обычных ящичка для личных вещей, пространство для кружек или чашек, панель управления столом, а также одна потайная ячейка.

  Теперь перейдём к самому интересному, что делает данный стол не только прекрасный мебельным изделием, но и инновационным продуктом.

  После того как владелец стола прикладывает палец к сканеру отпечатка, стол переходит в активный режим. От сканера отпечатка пальцев бегут две импульсные линии, которые сталкиваются прямо над надписью, выгравированной с фронтальной стороны. Также включается Tesla-подставка под стаканами и стаканы начинают светиться. Сама цитата начинается излучать свет. Включается RGB-полоса на столешнице. Из солнца на столе поднимается тарелка на магнитной подушке.

  Также на столе загорается встроенное, незаметное до этого светодиодное полотно, которое можно запрограммировать на свой вкус. Изначально разработчики стола встроили в него отображение актуального курса Bitcoin.

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  Как сообщают специалисты, данное изделие собиралось в течение года и являлось одним из самых сложных проектов на их памяти. Сочетание классического дизайна и инноваций далось весьма непросто. По словам авторов, обошелся данный стол заказчику в десять тысяч долларов, однако в период производства стало понятно, что эти деньги кое-как покрывают затраты на материалы и рабочие часы. Однако, цену решили не поднимать, взяли с этого заказа бесценный опыт и примерное понимание, во сколько оценивать в следующий раз подобный заказ.

  Стол получился весьма впечатляющим. Очевидно, что спустя многие годы, подобное изделие может не просто сохранить полностью свою стоимость, но и стать более дорогим, эксклюзивным товаром. В самой мастерской сообщили, что второго такого экземпляра производить не будут, так как хотят оставить его уникальным в своём роде, в этом и была идея данного проекта. Безусловно будут похожие проекты, с применением таких же технологий, но дизайн так или иначе будет другой.

  Полное видео изготовления данного крипто-стола, можно посмотреть здесь


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Теги

россия майнинг криптовалюта bitcoin рынок стол медведи быки мебель шахтёр
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