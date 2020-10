Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В рамках первого дня программы «ИгроМир Online 2020» состоялась трансляция спецвыпуска Night City Wire, в котором игрокам рассказали об особенностях русской версии горячо ожидаемого Action RPG Cyberpunk 2077. Локализация представлена усилиями опытной студии The Most Games, на счету которой работа над языковыми адаптациями таких проектов как: The Witcher 3, The Sinking CIty, Dishonored 2, Doom Eternal, Prey, Fortnite и многих других.

В ходе демонстрации игроки смогли оценить качество озвучивания главного и некоторых второстепенных героев на примере нескольких сцен. По словам главного режиссера локализации Эвелины Новиковой, одной из главных задач стоял уход от театральной наигранности и придания живости лексике персонажей, в том числе с использованием нецензурной брани, отсутствие которой в жестоком мире киберпанка выглядело бы крайне неестественно и маскировало природу конфликта.

И вот, казалось бы, звучит прекрасно на словах. Но как же на самом деле подошли к озвучке актеры? Все крайне неоднозначно. Следует начать с того, что еще до выхода игры у проекта сформировалось огромное коммьюнити поклонников, которые уже сейчас предъявляют к качеству потенциального хита высокие требования. И вовсе не случайно, учитывая несколько переносов и заверения разработчиков о том, что они нацелены на достижение игроками максимально положительного экспириенса от погружения в историю.

Как мы уже знаем, возможность играть за V предполагает выбор мужского или женского пола, соответственно и озвучивание доверено двум разным людям. Юлия Горохова, комментируя свой опыт взаимодействия с персонажем, сделала шокирующее и одновременно оскорбительное для многих геймеров заявление: "У меня такого, конечно, нет, он (Егор Васильев - V) одержим своим персонажем, он этим горит, он этим живет, я (следует неловкая пауза) просто люблю."

Не менее вызывающим выглядит и тот факт, что заочно одному из главных лиц игры Джуди Альварес подарила голос Ингрид Олеринская - актриса сомнительных сериалов на СТС и киноотходов индустрии вроде "Бобруйск-Дакар", "Билет на Vegas", "Взлом", а также прочих мусорных перлов отечественного кинематографа. Олеринская не постеснялась сообщить, что далека от мира технологий и комфортно ладит с тостером, но не с компьютером. Более того, согласно комментарию Новиковой, Ингрид - цитата - "Человек, который абсолютно далек от мира озвучки, дубляжа". На этот счет не возникает никаких сомнений после того, как нам показали русскую речь Альварес, не выражающую ни малейшего понимания происходящего в процессе инициации брэйнданса - детективной механики игры, построенной на анализе ощущений других действующих лиц. Какими решениями руководствовались, доверяя озвучивание данным актрисам, остается загадкой.

Готовит ли отечественная локализация другие потрясения станет известно уже 19 ноября на всех актуальных платформах.

