Игра получит текстовую русскую локализацию.

Южнокорейская студия Pearl Abyss объявила дату выхода ролевой игры Crimson Desert. Релиз проекта должен состояться 2 ноября текущего года. Тем самым, официальная информация опровергает ранее появившиеся в сети слухи о переносе релиза на 2026 год.

Разработчики позиционируют Crimson Desert как приключенческий боевик с элементами RPG. Изначально проект был задуман как MMORPG, но в последствии было принято решение сделать исключительно сингловый проект, который будет приквелом известной онлайн-игры Black Desert.

Crimson Desert - сюжетноориентированная игра, события которой развернутся на Континенте Пайвел. Игроков ждет большой открытый мир, состоящий из нескольких регионов. Квейден - горный заснеженный регион, территория Акафена состоит из густых лесов и зеленых лугов, которые окружены скалами Красной Пустыни.

Пайвел находится на грани масштабного конфликта. Главный герой Клифф, командир отряда наемников под названием "Серая Грива", их миссия заключается в спасении континента.

Впервые Crimson Desert был представлен в декабре 2020 года на церемонии The Game Awards. Игра вызвала огромный интерес со стороны игроков. После презентации Pearl Abyss опубликовали несколько видеороликов с демонстрацией мира и игрового процесса. Игра использует модифицированную версию движка BlackSpace, который изначально был создан для Black Desert Online.

Crimson Desert будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Для игры заявлена текстовая русская локализация.