Очередной пример пагубного влияния Sweet Baby Inc.

Обновленная внешность персонажа Джин Грей, стала поводом для негодования фанатов вселенной X-Men. Новая Джин изображена на утекших в сеть скриншотах из актуального билда Marvel's Wolverine.

реклама

Пользователи полагают, что студия Insomniac Games начала сотрудничество с печально известной компанией Sweet Baby Inc. Они сравнили раннюю модель Джин которую ранее создали разработчики, и обновленную под влиянием SBI. Можно оставить сомнения по поводу того, что консультанты по уровню политкорректности портят внешность персонажей.

Игра находится в активной фазе разработки, поэтому на представленных скриншотах еще не поставлено правильное освещение, а также видно, что модели персонажей не завершены. В ранней версии Marvel's Wolverine Джин Грей выглядела как молодая и привлекательная девушка, однако этот персонаж с тех пор сильно изменился, и теперь напоминает старого трансгендера.

ранняя модель Джин Грей

Модель Джин из актуального билда игры

По этому поводу высказался бывший глава отдела разработки Blizzard Марк Керн - "Посмотрите, что случилось с Джин Грей от Insomniac Games, от красивой модели персонажа на ранних скриншотах до мужской, уставшей от мира версии, которую мы видим сегодня. Они испортили вселенную Marvel. И, да, Marvel's Wolverine это игра от Sweet Baby Inc."

Также Керн отметил, что азиатские разработчики могут создавать красивых персонажей, и упрекнул западные студии в том, что у них всегда находятся некие отговорки в стиле "плохое освещение" или "неудачные скриншоты".

Эта тема породила горячую дискуссию, многие игроки отказываются покупать игру, поскольку не собираются финансово поддерживать уродство над персонажами и очередное продвижение повестки.

Остается отметить, что подобные изменения персонажей происходят все чаще, политика Sweet Baby Inc и других аналогичных компаний убивает целые франшизы. Недавно схожая ситуация произошла с проектом Silent Hill 2.



