К сожалению это вполне стандартная ситуация для больших проектов крупных издателей.

Компания Konami в рамках мероприятия Silent Hill Transmission представила первый геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team. Игра выйдет 8 октября, одновременно на Playstation 5 и ПК. Также разработчики открыли предзаказы на игру.

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Трейлер был принят общественностью неоднозначно, игрокам бросился в глаза не высокий бюджет игры и слабо реализованная боевая система. Однако разработчикам удалось передать мрачную атмосферу оригинала за счет визуального дизайна, а над музыкой снова работает легендарный композитор Акира Ямаока, эмбиент-композиция которого прозвучала в трейлере.

Количество предзаказов было довольно неплохим, многие игроки решили поддержать проект, в том числе для того, чтобы компания Konami и дальше продолжала развитие франшизы Silent Hill.

Однако недавно по Steam прокатилась волна отмены предзаказов Silent Hill 2. Причиной этому послужила просочившаяся в сеть информация о том, что польские разработчики из Bloober Team работают совместно с компанией Hit Detection, которая осуществляет контроль над уровнем DEI (расшифровывается как «Diversity, Equity, Inclusion», то есть «Разнообразие, равенство и инклюзивность»). Пользователи Steam активно обсуждают эту тему на форуме. Игроки отменяют предзаказы, поскольку не собираются финансировать "консультантов", которые занимаются продвижением повестки в играх.



